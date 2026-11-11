Sunshine Group bắt tay Đại học Công nghệ – ĐHQGHN phát triển nhân lực và công nghệ cho AI Data Center

Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine (Sunshine Group) và Trường Đại học Công nghệ – Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU-UET) vừa ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác ngày 10/11/2026, hướng tới kết nối nguồn lực đào tạo, nghiên cứu và phát triển nhân lực công nghệ cao, phục vụ các dự án đô thị thông minh, trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D) và hạ tầng dữ liệu AI quy mô lớn của Tập đoàn.

Tham dự lễ ký kết có GS.TS. Chử Đức Trình – Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN; ông Đỗ Anh Tuấn – Chủ tịch HĐQT Sunshine Group, cùng đại diện lãnh đạo, giảng viên và cán bộ của hai bên.

Sunshine Group hợp tác phát triển nhân lực và giải pháp công nghệ cho các dự án quy mô lớn

Theo Biên bản ghi nhớ, hai bên thống nhất hợp tác trong ba lĩnh vực chính: đào tạo; thực tập, tuyển dụng và học bổng; nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.

Trong lĩnh vực đào tạo, Sunshine Group sẽ phối hợp cập nhật chương trình theo nhu cầu thực tế, cử chuyên gia tham gia giảng dạy, hướng dẫn thực hành, hỗ trợ giảng viên tiếp cận công nghệ mới và hỗ trợ điều kiện cơ sở vật chất của nhà trường tại Hòa Lạc.

Sinh viên VNU-UET được tạo điều kiện thực tập, tham gia học kỳ doanh nghiệp và trực tiếp giải quyết các bài toán công nghệ tại Sunshine Group cùng các đơn vị thành viên, đối tác. Hai bên đồng thời phối hợp hướng nghiệp, kết nối tuyển dụng và xem xét hợp tác nghiên cứu công nghệ ứng dụng.

Đáng chú ý, hợp tác nghiên cứu tập trung vào những lĩnh vực có khả năng ứng dụng trực tiếp trong hệ sinh thái dự án của Sunshine Group, gồm hệ thống giám sát và điều khiển thông minh, hệ thống nhúng, IoT, AI và hạ tầng dữ liệu. Trên cơ sở đó, hai bên hướng tới nghiên cứu, thử nghiệm và chuyển giao các giải pháp phục vụ thiết kế, xây dựng, vận hành đô thị thông minh và trung tâm dữ liệu AI; trong đó chú trọng ứng dụng AI và bản sao số (digital twin) để tối ưu hệ thống, quản trị dữ liệu, bảo đảm an toàn thông tin và nâng cao hiệu quả năng lượng.

GS.TS. Chử Đức Trình – Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN và ông Đỗ Anh Tuấn – Chủ tịch HĐQT Sunshine Group ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU).

Từ nền tảng công nghệ đến chiến lược đầu tư hạ tầng số quy mô lớn

Lễ ký kết diễn ra trước thềm kỷ niệm 30 năm thành lập Khoa Điện tử – Viễn thông của trường, nơi ông Đỗ Anh Tuấn – Chủ tịch HĐQT Sunshine Group và ông Đinh Chí Hiếu – Tổng Giám đốc Sunshine Homes (công ty thành viên về phát triển BĐS của Sunshine Group) đều từng theo học.

Với Chủ tịch Đỗ Anh Tuấn, cựu sinh viên khóa K40, lễ ký kết còn mang ý nghĩa đặc biệt khi những nền tảng kiến thức công nghệ được tích lũy từ giảng đường năm xưa nay tiếp tục được phát huy trong chiến lược phát triển của Sunshine Group.

Hợp tác giữa Sunshine Group và Đại học Công nghệ hướng tới kết nối nguồn lực đào tạo, nghiên cứu và phát triển nhân lực công nghệ cao, phục vụ các dự án đô thị thông minh, trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D) và hạ tầng dữ liệu AI quy mô lớn của Tập đoàn.

Khởi đầu từ 10 kỹ sư phần mềm, dưới sự dẫn dắt của ông Đỗ Anh Tuấn, Sunshine Group từng bước phát triển thành tập đoàn kinh tế đa ngành, với bất động sản là một trong những lĩnh vực kinh doanh chủ lực. Tiếp nối nền tảng công nghệ từ những ngày đầu, Tập đoàn đang đẩy mạnh đầu tư vào các lĩnh vực công nghệ chuyên sâu và hạ tầng số, hướng tới phát triển những hạ tầng thiết yếu cho nền kinh tế số.

Tại khu vực phía Nam, Sunshine Group đang nghiên cứu phát triển khu đô thị sinh thái thông minh quy mô gần 2.000 ha, các trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D), cùng dự án Hyperscale AI Data Center có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 7 tỷ USD, hướng tới công suất hàng trăm MW.

Sunshine Group nghiên cứu phát triển hạ tầng AI Data Center quy mô lớn tại miền Nam, hướng tới công suất hàng trăm megawatt.

Quy mô và tính chất công nghệ của những dự án này đặt ra yêu cầu không chỉ về nguồn vốn, hạ tầng kỹ thuật mà còn về đội ngũ nhân lực trình độ cao, năng lực nghiên cứu ứng dụng và khả năng phát triển các giải pháp phù hợp với thực tiễn. Đây cũng là cơ sở để Sunshine Group thúc đẩy hợp tác với VNU-UET - "cánh chim đầu đàn" trong lĩnh vực đào tạo công nghệ uy tín bậc nhất cả nước.

Trên nền tảng đó, hợp tác giữa Sunshine Group và VNU-UET không chỉ hướng tới đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, mà còn mở ra cơ hội kết nối nghiên cứu khoa học với các dự án thực tế, thúc đẩy quá trình thử nghiệm, ứng dụng và chuyển giao công nghệ.

Sự kết hợp giữa năng lực đào tạo, nghiên cứu của VNU-UET với nguồn lực đầu tư của Sunshine Group không chỉ hướng tới đáp ứng nhu cầu nhân lực cho các dự án công nghệ quy mô lớn của doanh nghiệp, mà còn góp phần tăng cường năng lực nghiên cứu ứng dụng, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và từng bước làm chủ các công nghệ phục vụ hạ tầng số, đô thị thông minh và nền kinh tế số Việt Nam.