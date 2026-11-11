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Kinh tế

Diễn đàn MB Economic Insights 12th 2026: Khơi thông nguồn vốn, thích ứng nhanh trước biến động

P.V

Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) vừa tổ chức thành công Diễn đàn Kinh tế thường niên lần thứ 12 – MB Economic Insights 2026 với chủ đề "Khơi thông nguồn vốn, thích ứng nhanh trước biến động" tại Khách sạn JW Marriott Hotel & Suites Saigon.

Sự kiện thu hút gần 300 doanh nghiệp xuất nhập khẩu hàng đầu Việt Nam và đại diện 5 Hiệp Hội các Doanh nghiệp xuất nhập khẩu lớn (Café – Cacao, Giấy và Bột Giấy, Kết cấu thép, …) cùng các chuyên gia kinh tế uy tín trong nước và quốc tế, tiếp tục khẳng định vai trò của MB là điểm hẹn và giải pháp tài chính cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.

Diễn đàn MB Economic Insights 12th 2026: Khơi thông nguồn vốn, thích ứng nhanh trước biến động ảnh 1

Góc nhìn chuyên gia: tăng trưởng chất lượng, nền tảng vốn vững chắc

Tại diễn đàn, Ông Sacha Dray – Chuyên gia Kinh tế, Ngân hàng Thế giới (World Bank) tại Việt Nam – đánh giá cao việc Việt Nam chính thức được World Bank xếp vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao từ tháng 7/2026, với GNI bình quân đầu người gần 5.000 USD. Theo ông, chặng đường tiếp theo hướng tới thu nhập cao cần tăng trưởng dựa nhiều hơn vào năng suất, trong đó phát triển thị trường vốn sâu rộng hơn sẽ là chìa khóa để khơi thông nguồn vốn dài hạn cho nền kinh tế.

Tiếp nối chương trình, TS. Võ Trí Thành, Thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách Tài chính - Tiền tệ Quốc gia, nhận định kinh tế thế giới còn nhiều bất định nhưng cũng mở ra cơ hội mới dành cho các doanh nghiệp nào có khả năng thích ứng, chuẩn bị kỹ lưỡng các kịch bản và kết nối, tạo ra giá trị.

Một phiên thảo luận được thiết kế để đối thoại

Điểm mới của Diễn đàn năm nay là mỗi vấn đề lớn được đặt ra để nhiều chuyên gia cùng trao đổi, thảo luận các ý kiến khách quan. Sự góp mặt của Ông Sacha Dray – Chuyên gia Kinh tế, Ngân hàng Thế giới (World Bank) tại Việt Nam, TS. Võ Trí Thành, TS. Nguyễn Tú Anh, Ông Nguyễn Anh Sơn – Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công thương và Ông Trần Minh Đạt – Phó Tổng Giám đốc MB giúp mỗi chủ đề được nhìn nhận đa chiều, từ tầm chính sách đến những quyết định cụ thể của doanh nghiệp.

Có rất nhiều doanh nghiệp tại Diễn đàn quan tâm đến hiện tượng kim ngạch xuất nhập khẩu liên tục lập kỷ lục nhưng cán cân chuyển sang nhập siêu. Các phân tích tại Diễn đàn cho thấy phần lớn hàng nhập khẩu là máy móc, thiết bị và nguyên liệu cho sản xuất, phản ánh một nền kinh tế đang đầu tư cho năng lực tương lai; trong khi xuất khẩu vẫn giữ sức bật nhờ các ngành công nghệ cao và mạng lưới hiệp định thương mại tự do.

Từ góc độ cơ quan quản lý, Ông Nguyễn Anh Sơn cho rằng kết quả xuất nhập khẩu năm nay thể hiện rõ sức chống chịu của cộng đồng doanh nghiệp trước biến động của chi phí chuỗi cung ứng và giá năng lượng. Trong bối cảnh xu hướng bảo hộ thương mại ngày càng rõ nét, việc tận dụng hiệu quả các hiệp định thương mại tự do và chủ động đa dạng hóa thị trường sẽ là chìa khóa giúp doanh nghiệp giảm thiểu rủi ro và duy trì đà tăng trưởng.

Ba hướng hành động được gợi mở cho năm 2027: xây dựng kế hoạch kinh doanh theo nhiều kịch bản; cân đối nguồn vốn và kỳ hạn vay phù hợp với vòng đời dự án; và chủ động sử dụng các công cụ quản trị rủi ro thay vì chờ thị trường ổn định trở lại. Với nhu cầu vốn rất lớn cho giai đoạn phát triển mới, sự kết hợp linh hoạt giữa tín dụng ngân hàng và các kênh huy động trên thị trường vốn sẽ giúp doanh nghiệp chủ động hơn trong kế hoạch mở rộng sản xuất.

Trong phần thảo luận về thị trường tài chính, các diễn giả cũng đã trao đổi nhiều quan điểm đa chiều về triển vọng tỷ giá, lãi suất trong nước và quốc tế trong thời gian tới. Từ các kịch bản khác nhau được đưa ra, các chuyên gia cùng bàn luận về vai trò của điều hành chính sách tiền tệ, sự phối hợp với chính sách tài khóa và những tín hiệu thị trường doanh nghiệp cần theo dõi, qua đó giúp doanh nghiệp có thêm cơ sở để chủ động xây dựng kế hoạch tài chính và quản trị rủi ro cho năm 2027.

Tại Diễn đàn, Ông Hoàng Trung Sơn, Chủ tịch Hiệp hội Giấy và Bột giấy Việt Nam kiêm Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty TNHH Giấy và Bao bì Đồng Tiến, chia sẻ: "Ngành giấy và bao bì gắn chặt với chuỗi xuất khẩu, nên mỗi biến động về thương mại, tỷ giá hay lãi suất đều tác động trực tiếp đến kế hoạch sản xuất của doanh nghiệp. Diễn đàn năm nay mang đến những phân tích sâu sắc và rất sát với thực tiễn, giúp chúng tôi có cái nhìn rõ ràng hơn về triển vọng thị trường và nguồn vốn cho năm 2027. Tôi đánh giá cao việc MB luôn quan tâm đến khách hàng và xây dựng một diễn đàn tri thức, nơi doanh nghiệp được lắng nghe và đối thoại trực tiếp với các chuyên gia, nhà quản lý."

Sau 12 kỳ tổ chức, MB Economic Insights đã trở thành diễn đàn thường niên uy tín, được các doanh nghiệp và các Hiệp hội xuất nhập khẩu hàng đầu tại Việt Nam đánh giá cao về chất lượng nội dung cùng với giá trị thực tiễn. Mỗi kỳ Diễn đàn không chỉ cập nhật những chuyển động mới nhất của kinh tế trong nước và thế giới, mà còn gợi mở những giải pháp hành động cụ thể cho doanh nghiệp do các chuyên gia đầu ngành khuyến nghị. Qua đó, MB tiếp tục khẳng định cam kết không chỉ cung cấp sản phẩm tài chính mà còn mang đến tri thức và giải pháp, đồng hành cùng doanh nghiệp Việt vững vàng nắm bắt cơ hội trong kỷ nguyên tăng trưởng mới của đất nước. Với vị thế trong nhóm dẫn đầu về thị phần ngoại hối và tài trợ thương mại, MB mang đến cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu hệ sinh thái giải pháp trọn vẹn trên nền tảng số của MB.

#MB Economic Insights #Ngân hàng MB

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