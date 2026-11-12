Giá xăng giảm xuống dưới 20.000 đồng/lít

TPO - Từ 15h chiều nay (12/11), giá xăng E5 RON92 giảm 1.499 đồng/lít, xăng E10 RON95-III giảm 1.311 đồng/lít, xuống dưới 20.000 đồng/lít. Giá các mặt hàng dầu cũng giảm mạnh.

Liên Bộ Công Thương - Tài chính vừa quyết định giảm giá bán lẻ xăng E5 RON92 ở mức 1.499 đồng/lít so với kỳ trước, xuống còn 19.399 đồng/lít. Xăng E10 RON95-III giảm 1.311 đồng/lít, còn tối đa 19.845 đồng/lít.

Trong khi đó, giá dầu diesel 0,05S giảm 1.874 đồng/lít, còn mức 26.822 đồng/lít. Dầu mazut 180CST 3,5S giảm 2.263 đồng/kg, còn mức 19.742 đồng/kg.

Kỳ này, cơ quan điều hành trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu từ nguồn tạm ứng ngân sách nhà nước ở mức 600 đồng/lít đối với xăng sinh học và 1.000 đồng/kg đối với dầu mazut; dầu diesel không trích lập.

Giá xăng dầu đều giảm mạnh từ 15h chiều 12/11.

Theo Bộ Công Thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ này chịu tác động của nhiều yếu tố, gồm việc Mỹ tạm thời chưa tiến hành các đợt tấn công mới nhằm vào Iran; xuất hiện các vụ tấn công tàu chở dầu ở eo biển Hormuz; sản lượng dầu thô của OPEC tăng trong tháng 10 và thông tin về đàm phán liên quan đến xung đột Nga - Ukraine.

Những yếu tố này khiến giá thành phẩm xăng dầu thế giới biến động, nhưng xu hướng giảm chiếm chủ yếu.

Bình quân giữa hai kỳ điều hành ngày 5/11 và hôm nay, giá xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5 RON92 ở mức 103,9 USD/thùng, giảm 7,6%; xăng RON95 dùng để pha chế xăng E10 RON95-III ở mức 106 USD/thùng, giảm 6,8%.

Giá dầu diesel 0,05S bình quân còn 152,2 USD/thùng, giảm 6,9%. Dầu mazut 180CST 3,5S giảm mạnh nhất, xuống 620,5 USD/tấn, thấp hơn 15,3% so với kỳ trước.

Bộ Công Thương cho biết sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát trách nhiệm bảo đảm nguồn cung của các thương nhân kinh doanh xăng dầu, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.