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Kinh tế

GELEX thuộc Top 50 công ty niêm yết kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam năm 2026

P.V

Theo số liệu ban tổ chức công bố tại buổi lễ, bảng xếp hạng sử dụng dữ liệu 3 năm liên tiếp (2023-2025) để đánh giá tốc độ tăng trưởng doanh thu, tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) và tỷ suất sinh lời của cổ phiếu.

GELEX ghi nhận tốc độ tăng trưởng doanh thu kép 7,2%, tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) 8,1% và tỷ suất sinh lời cổ phiếu 282,1% trong kỳ đánh giá. Mức vốn hóa 1,29 tỷ USD được công bố cùng các chỉ số xếp hạng là cơ sở ghi nhận GELEX đồng thời ở hạng mục “Doanh nghiệp tỷ USD”.

Bà Nguyễn Hồng Nhung - Giám đốc Truyền thông Tập đoàn GELEX nhận chứng nhận tại lễ vinh danh TOP50 năm 2026.
Bà Nguyễn Hồng Nhung - Giám đốc Truyền thông Tập đoàn GELEX nhận chứng nhận tại lễ vinh danh TOP50 năm 2026.

TOP 50 công ty niêm yết kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam do Tạp chí Nhịp Cầu Đầu Tư phối hợp với Công ty Chứng khoán Thiên Việt thực hiện từ năm 2012. Bảng xếp hạng sử dụng dữ liệu ba năm liên tiếp để đánh giá doanh nghiệp theo ba tiêu chí gồm tăng trưởng doanh thu, tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu và tỷ suất sinh lời của cổ phiếu.

Dữ liệu tổng hợp từ Bảng xếp hạng TOP 50 năm 2026 cho thấy sức mạnh nội tại vượt trội của nhóm doanh nghiệp dẫn dắt thị trường. Quy mô vốn hóa bứt phá mạnh mẽ, tổng giá trị vốn hóa thị trường của 50 doanh nghiệp đạt gần 4 triệu tỷ đồng.

Năm 2026 đánh dấu cột mốc đặc biệt: 15 năm một hành trình của Bảng xếp hạng TOP 50 - bảng vinh danh thường niên để trở thành thước đo nội tại tin cậy, phản ánh năng lực quản trị, hiệu quả điều hành và sức bền của cộng đồng doanh nghiệp qua các chu kỳ kinh tế.

Ở kỳ báo cáo gần nhất, GELEX ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất 9 tháng đầu năm 2026 đạt 39.158 tỷ đồng, tăng 40,5% so với cùng kỳ và hoàn thành 87,6% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế đạt 3.931 tỷ đồng, tăng 14,2% và vượt 8,8% kế hoạch cả năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 2.817 tỷ đồng, tăng 16,7%.

Riêng quý III/2026, doanh thu thuần của Tập đoàn đạt 13.957 tỷ đồng, tăng 41,8% so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp tăng 51,6%, đạt 2.778 tỷ đồng, đưa biên lợi nhuận gộp từ 18,6% lên 19,9%.

Trong cùng kỳ báo cáo 9 tháng, các doanh nghiệp trong hệ thống gồm GELEX Industries, GELEX Infra và Viglacera cũng vượt kế hoạch lợi nhuận năm.

#GELEX #Top 50 doanh nghiệp

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