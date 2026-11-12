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Kinh tế

Ra mắt thẻ tín dụng VPBank SkyOne Visa, tiên phong kiến tạo chuẩn mực mới cho dòng thẻ du lịch tại Việt Nam

P.V

VPBank và Visa vừa chính thức ra mắt thẻ tín dụng VPBank SkyOne Visa - dòng thẻ tiên phong đổi mới trải nghiệm khách hàng đam mê du lịch với lợi ích vượt trội: miễn phí chuyển đổi ngoại tệ trọn đời, đặc quyền sử dụng phòng chờ sân bay quốc tế và tích điểm từ mọi chi tiêu, linh hoạt quy đổi sang các ưu đãi du lịch đa dạng.

Được phát triển trên nền tảng hợp tác chiến lược giữa VPBank và Visa, sản phẩm sở hữu mô hình tích điểm mở lần đầu tiên được triển khai tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APAC), mang đến cách thức tích lũy và sử dụng điểm thưởng linh hoạt cùng hệ thống đặc quyền dành cho những khách hàng thường xuyên đi du lịch và có nhu cầu chi tiêu ở nước ngoài.

Với hai dòng thẻ Signature và Infinite, thông qua cơ chế tích điểm mở, toàn bộ điểm thưởng được hợp nhất trong nền tảng SkyOne Zone ngay trên ứng dụng VPBank NEO, khách hàng hoàn toàn chủ động lựa chọn cách tích lũy, chuyển đổi và sử dụng điểm phù hợp nhu cầu thực tế.

Cùng với đó, VPBank SkyOne Visa hướng đến việc tối ưu chi phí cho khách hàng thường xuyên sử dụng thẻ ở nước ngoài. Một trong những lợi ích nổi bật nhất của sản phẩm là miễn phí chuyển đổi ngoại tệ (phí FX) 0% trọn đời đối với cả hai dòng thẻ Signature và Infinite. Chính sách này giúp khách hàng tiết kiệm chi phí khi thanh toán các dịch vụ lưu trú, ăn uống, mua sắm, di chuyển hoặc những nhu cầu cá nhân khác trong thời gian du lịch, công tác, học tập ở nước ngoài.

Khách hàng sẽ nhận điểm thưởng (SkyOne Points) từ các giao dịch thanh toán qua POS và trực tuyến, đồng thời được hưởng tỷ lệ tích điểm cao hơn đối với những nhóm chi tiêu ưu tiên như du lịch, ăn uống. Đặc biệt, các giao dịch thanh toán quốc tế qua máy POS được nhân ba điểm thưởng, gia tăng lợi ích tích lũy khi khách hàng chi tiêu ở nước ngoài. Tùy theo dòng thẻ Signature hoặc Infinite, hạn mức tích lũy tối đa mỗi kỳ sao kê lần lượt là 5 triệu và 10 triệu điểm.

Đặc biệt, VPBank SkyOne Visa mang đến cho chủ thẻ hai phương thức sử dụng điểm thưởng linh hoạt. Với phương thức chuyển đổi trực tiếp, khách hàng có thể chuyển điểm SkyOne sang tài khoản hội viên của các đối tác hàng không, khách sạn liên kết như Vietnam Airlines, AirAsia, Accor... Tỷ lệ quy đổi được cập nhật trên VPBank NEO và danh sách thương hiệu nhận điểm cũng có thể thay đổi linh hoạt.

Bên cạnh đó, khách hàng có thể sử dụng điểm ngay trên ví SkyOne để đổi phòng nghỉ khách sạn hoặc vé máy bay tại các thương hiệu được cung cấp trên nền tảng, voucher và hàng hóa/dịch vụ liên quan đến du lịch như SIM, data roaming, vé vui chơi giải trí và nhiều dịch vụ du lịch khác.

“Đây là điểm khác biệt của VPBank SkyOne Visa so với các dòng thẻ dành cho tín đồ du lịch trên thị trường. Cơ chế tích điểm mở giải quyết một trong những hạn chế của các chương trình khách hàng thân thiết truyền thống, khi điểm thưởng thường gắn với một hãng hàng không, khách sạn hoặc hệ sinh thái dịch vụ nhất định.” - Đại diện VPBank chia sẻ.

Ngoài lợi ích về tích điểm và tối ưu chi phí, VPBank SkyOne Visa còn mang đến hệ thống đặc quyền hỗ trợ khách hàng trong suốt chuyến đi. Các tiện ích tại sân bay bao gồm phòng chờ thương gia và dịch vụ Fast Track giúp rút ngắn thời gian làm thủ tục. Cùng với đó, gói bảo hiểm du lịch toàn cầu gia tăng sự an tâm, trong khi voucher BE Airport và BE Flight góp phần tiết kiệm chi phí di chuyển. Ngay khi mở thẻ và phát sinh giao dịch, khách hàng còn có cơ hội nhận điểm thưởng chào mừng lên đến 8 triệu SkyOne Points.

“Đây là nỗ lực của VPBank trong việc liên tục cập nhật xu hướng, nâng cao chất lượng dịch vụ và mang đến cho khách hàng Việt Nam những trải nghiệm tiệm cận với xu hướng tiêu dùng và dịch vụ tài chính toàn cầu.” – đại diện VPBank nhấn mạnh.

Hợp tác chiến lược với Visa để ra mắt VPBank SkyOne Visa đánh dấu thêm một bước tiến trong chiến lược đổi mới và phát triển mảng thẻ tín dụng của VPBank, tiếp tục khẳng định định hướng tiên phong trong việc kiến tạo những sản phẩm có giá trị khác biệt cho khách hàng. Đồng thời cũng cho thấy năng lực của VPBank trong việc kết nối với các tổ chức quốc tế để cập nhật và đưa những xu hướng mới của ngành thẻ đến thị trường Việt Nam.

#VPBank SkyOne Visa

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