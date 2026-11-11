Dưa hấu, sầu riêng Việt Nam rộng cửa sang Trung Quốc

TPO - Chiều 11/11, Hội nghị lần thứ XI Ủy ban hợp tác, quản lý cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc kết thúc 4 ngày hoạt động tại Đà Nẵng. Những vấn đề được ký kết sẽ mở rộng luồng cho doanh nghiệp logistics, dưa hấu, sầu riêng qua biên giới.

Hội nghị do Ủy ban hợp tác, quản lý cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc tổ chức, dưới sự đồng chủ trì của Trung tướng Vũ Trung Kiên - Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Chủ tịch Ủy ban Hợp tác quản lý cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt Nam và ông Ngô Hải Bình - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Trung Quốc, Chủ tịch Ủy ban Hợp tác quản lý cửa khẩu biên giới trên đất liền Trung Quốc.

Hội nghị đã thảo luận và thống nhất những nội dung quan trọng: Mở rộng đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa khu vực mốc 1119-1120 thuộc cặp cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị - Hữu Nghị Quan từ 6 làn xe lên 14 làn xe; đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa khu vực mốc 1088-1089 thuộc cặp cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị - Hữu Nghị Quan từ 4 làn xe lên 8 làn xe,…

Trung tướng Vũ Trung Kiên (thứ 2 từ phải sang), và ông Ngô Hải Bình trao đổi biên bản hội nghị.

Trước khi đến Đà Nẵng dự hội nghị, ông Ngô Hải Bình dự hội đàm với Hải quan Việt Nam tại Hà Nội để bàn việc thúc đẩy chuyển đổi số, triển khai cơ chế một cửa, hải quan thông minh.

Trong 9 tháng năm nay, tổng giá trị xuất khẩu hàng rau quả của Việt Nam ra thế giới đạt gần 7,35 tỷ USD, trong đó riêng thị trường Trung Quốc, với thị phần chiếm đến 63% tổng giá trị xuất khẩu, tương đương hơn 4,6 tỷ USD.

Hiện nay, các mặt hàng nông sản từ phía Việt Nam như: Thanh long, dưa hấu, xoài, sầu riêng, mít, vải thiều… thường bị ùn ứ tại các cửa khẩu quốc tế Tân Thanh, Hữu Nghị (Lạng Sơn), Kim Thành (Lào Cai), Móng Cái (Quảng Ninh). Việc ùn ứ do nhiều nguyên nhân, trong đó có hạ tầng logistics, các bãi tập kết xe, kho lạnh và các luồng kiểm hóa tại khu vực cửa khẩu (cả phía Việt Nam và Trung Quốc) chưa đáp ứng kịp tốc độ tăng trưởng kim ngạch xuất nhập khẩu.

Kết quả từ hội nghị đã đạt được sự đồng thuận và tích cực tháo gỡ từ hai phía.