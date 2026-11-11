ACB & Sunlife: Khi “tin vào điều mình chọn", điều gì giúp chúng ta đi đến cùng?

Tin vào một quyết định khi bắt đầu là điều quan trọng. Nhưng để bền bỉ theo đuổi lựa chọn ấy qua nhiều năm, mỗi người còn cần sự chuẩn bị. Đó là góc nhìn chiến dịch “Tin Điều Mình Chọn” mà ACB và Sunlife muốn gợi mở: niềm tin cần đi cùng nền tảng tài chính và sự bảo vệ phù hợp để những mục tiêu không dễ bị gián đoạn trước biến động cuộc sống.

Khi một lựa chọn kéo dài hơn khoảnh khắc quyết định

Ai cũng mong chuẩn bị cho tương lai, nhưng những cam kết dài hạn không phải lúc nào cũng dễ thực hiện. Khi sức khỏe và thu nhập còn ổn định, rủi ro dường như còn rất xa. Thế nhưng, công việc, thu nhập hay trách nhiệm gia đình đều có thể thay đổi, khiến việc duy trì kế hoạch đã đặt ra trở nên khó khăn hơn.

Với bảo hiểm nhân thọ, nhận ra giá trị của sự bảo vệ mới chỉ là điểm khởi đầu. Để lựa chọn đúng và duy trì giải pháp đến cùng, khách hàng cần thấu hiểu sản phẩm, cân nhắc khả năng tài chính và đối chiếu với nhu cầu thực tế của chính mình.

Điều tương tự cũng đúng với những lựa chọn đời thường: dành dụm mua căn nhà đầu tiên, đầu tư cho tương lai con cái hay bắt đầu một hướng đi mới trong sự nghiệp. Mỗi mục tiêu đều đòi hỏi thời gian, nỗ lực và nguồn lực, trong khi biến động vẫn có thể xuất hiện ngoài dự tính.

ACB và Sunlife: Đồng hành từ lựa chọn đến hành trình dài hạn

Không có một kế hoạch tài chính phù hợp với tất cả mọi người. Đồng hành từ những quyết định đầu tiên, ACB hướng đến việc giúp khách hàng nhìn rõ bức tranh tài chính, xác định mục tiêu ở từng giai đoạn và cân nhắc giải pháp phù hợp. Tài chính vì thế không chỉ là tích lũy tài sản, mà còn là sử dụng nguồn lực cho những điều có ý nghĩa.

Đại diện ACB chia sẻ: “Sự vững vàng về tài chính không chỉ được đo bằng những gì chúng ta sở hữu, mà còn bằng khả năng chủ động đưa ra những lựa chọn cho tương lai. Với ACB, đồng hành cùng khách hàng không đơn thuần là đáp ứng một nhu cầu tài chính tại thời điểm hiện tại, mà còn là giúp họ có thêm nền tảng để theo đuổi những mục tiêu dài hạn. Đó là điều chúng tôi muốn gửi gắm qua ‘Tin Điều Mình Chọn’.”

Bổ trợ cho nền tảng ấy, các giải pháp bảo vệ từ Sunlife giúp khách hàng chuẩn bị trước rủi ro có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, thu nhập và kế hoạch quan trọng. Khi phù hợp với nhu cầu và khả năng tài chính, bảo hiểm có thể góp phần hạn chế tác động của biến cố, giúp khách hàng an tâm hơn với mục tiêu dài hạn.

Giá trị đó cần gắn với việc người tham gia hiểu rõ quyền lợi, trách nhiệm và khả năng duy trì hợp đồng, cũng như vai trò của bảo hiểm trong kế hoạch tài chính tổng thể.

Ông Vũ Tuấn Anh, Phó Tổng Giám đốc Kênh Kinh doanh Liên kết với Ngân hàng tại Sunlife Việt Nam, chia sẻ:

“Không ai có thể dự đoán chính xác mọi thay đổi trong cuộc sống. Nhưng mỗi người đều có thể chủ động chuẩn bị để những biến cố bất ngờ ít ảnh hưởng hơn đến các kế hoạch quan trọng. Với Sunlife, bảo hiểm không chỉ là sự bảo vệ trước rủi ro, mà còn là một phần của nền tảng giúp khách hàng thêm vững tin theo đuổi những điều mình đã lựa chọn. Thông qua sự đồng hành cùng ACB, chúng tôi mong muốn đưa giá trị ấy đến gần hơn với những nhu cầu thực tế của khách hàng.”

Khách hàng vẫn là người quyết định và viết nên hành trình của mình. ACB giúp khách hàng nhìn rõ để chọn đúng, Sunlife giúp khách hàng vững tin để đi trọn hành trình.

Ba hành trình khác nhau, một tinh thần “Tin Điều Mình Chọn”

Tinh thần ấy được thể hiện qua ba gương mặt đồng hành cùng chiến dịch: Phan Mạnh Quỳnh, Lý Hoàng Nam và Phạm Hồ Thanh Thanh. Mỗi người có một hướng đi, nhưng cùng thể hiện sự kiên định và chủ động vun đắp cho lựa chọn của mình.

Với Phan Mạnh Quỳnh, đó là chọn đam mê. Không để một bản hit định nghĩa toàn bộ sự nghiệp, anh bền bỉ phát triển ngôn ngữ âm nhạc giàu tính tự sự và kể những câu chuyện bằng tiếng nói riêng.

Với Lý Hoàng Nam, đó là chọn bứt phá. Từ quần vợt chuyên nghiệp sang pickleball, anh mang theo kinh nghiệm, kỷ luật và tinh thần chinh phục để bước vào thử thách mới, tiếp tục theo đuổi thể thao đỉnh cao.

Với Phạm Hồ Thanh Thanh, đó là chọn bản lĩnh. Từ nền tảng y khoa đến việc sáng lập Goncy Clinic, cô xây dựng hướng đi riêng bằng cách kết hợp chuyên môn với tư duy kinh doanh và liên tục đầu tư cho lựa chọn ấy.

Ba hành trình không nhằm chứng minh lựa chọn nào đúng hơn, mà cho thấy niềm tin cần được nuôi dưỡng bằng nỗ lực và sự chuẩn bị. “Tin Điều Mình Chọn” vì thế là lời gợi mở để mỗi người xác định điều quan trọng và chủ động xây dựng nền tảng biến lựa chọn thành hiện thực.

Để tìm hiểu thêm về chiến dịch “Tin Điều Mình Chọn” và các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ do Sunlife Việt Nam phát hành, được giới thiệu tại ACB như SUN – Vì Nhà Mình, SUN – Khí Chất, SUN – Trọn Vui cùng các sản phẩm bổ trợ về sức khỏe gia đình, bệnh hiểm nghèo, tai nạn và hỗ trợ duy trì đóng phí, khách hàng vui lòng liên hệ Chi nhánh/Phòng giao dịch ACB gần nhất hoặc Trung tâm Dịch vụ khách hàng ACB (028) 38 247 247 để được tư vấn.