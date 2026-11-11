Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

VNPT – Symphony hợp tác cung cấp dịch vụ truyền dẫn quốc tế, thúc đẩy thương mại hóa năng lực mạng

P.V

Ngày 9/11/2026, tại trụ sở Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), Tổng công ty Hạ tầng mạng (VNPT Net), đại diện VNPT, và Symphony Communication Public Company Limited (Thái Lan) đã chính thức ký kết các thỏa thuận hợp tác cung cấp hạ tầng kết nối quốc tế theo mô hình dịch vụ mạng toàn trình (Network as a Service).

Theo đó, Symphony có thể khai thác năng lực truyền dẫn và kết nối quốc tế của VNPT, chủ động mở rộng quy mô theo nhu cầu thực tế và thanh toán tương ứng với phạm vi, thời gian và mức độ sử dụng dịch vụ.

Đội ngũ lãnh đạo 2 bên tại buổi lễ ký kết hợp tác giữa VNPT và Symphone
Đội ngũ lãnh đạo 2 bên tại buổi lễ ký kết hợp tác giữa VNPT và Symphone

Cung cấp dịch vụ quản trị, vận hành mạng truyền dẫn quốc tế toàn trình

Thỏa thuận hiện thực hóa những cam kết hợp tác phát triển tại Biên bản ghi nhớ (MoU) ký ngày 16/6/2026. Theo đó, VNPT sẽ cung cấp cho Symphony dịch vụ quản trị, vận hành toàn trình hệ thống truyền dẫn quang (Managed DWDM) với dung lượng băng thông siêu lớn, độ trễ thấp, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế. Hệ thống kết nối từ các cửa khẩu biên giới đường bộ đến các trạm cập bờ cáp biển quốc tế, kết hợp giải pháp cung cấp dung lượng truyền dẫn quốc tế tới các trung tâm dữ liệu (IDC) quy mô lớn trong khu vực theo nhu cầu sử dụng.

VNPT cam kết trực tiếp quản lý, giám sát hệ thống 24/7, áp dụng cơ chế tự động bảo vệ đường truyền và các tiêu chuẩn chất lượng quốc tế nhằm bảo đảm tính sẵn sàng, an toàn và thông suốt cho đối tác.

Điểm đáng chú ý của thỏa thuận là mô hình cung cấp dịch vụ không dừng ở dung lượng kết nối mà bao gồm cả năng lực quản trị và vận hành mạng toàn trình.

Symphony là nhà khai thác sở hữu mạng lưới kết nối cáp đất liền và cáp biển rộng khắp Thái Lan, Lào, Malaysia và Singapore, đồng thời cung cấp các giải pháp kết nối, trung tâm dữ liệu và dịch vụ số cho các nhà mạng, doanh nghiệp quốc tế.

Phát biểu buổi lễ, Tổng Giám đốc điều hành Symphony – ông Alex Loh Chi Kwan chia sẻ: Sự kiện này hiện thực hóa khát vọng chung của cả hai bên, đó là xây dựng hạ tầng kết nối số ngày càng vững mạnh hơn trên toàn khu vực Đông Nam Á và vươn xa hơn nữa – đặc biệt trong bức tranh toàn cảnh về viễn thông và hạ tầng số hiện đang biến chuyển với tốc độ hết sức nhanh chóng, sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI), điện toán đám mây, các trung tâm dữ liệu và các dịch vụ số đang làm thay đổi căn bản cách thức vận hành của các doanh nghiệp cũng như phương thức kết nối giữa các quốc gia. Symphony và VNPT cùng sẻ chia cơ hội và cùng chung cam kết mang lại những dịch vụ với chất lượng vượt trội nhất đến cho khách hàng của hai bên.

Về phía VNPT, năng lực cung cấp dịch vụ được hỗ trợ bởi hệ thống hạ tầng viễn thông kết nối quốc tế qua các phương thức gồm vệ tinh, cáp biển, cáp đất liền, kết nối trực tiếp với hầu hết các quốc gia trên thế giới, cùng mạng trục cáp quang phủ kín lãnh thổ Việt Nam. VNPT Net là đơn vị thành viên nòng cốt, trực tiếp chủ trì, tổ chức thực hiện và vận hành toàn trình mạng lưới, bảo đảm năng lực triển khai các dịch vụ theo thỏa thuận với Symphony.

Thương mại hóa năng lực mạng, mở rộng không gian tăng trưởng quốc tế

Thị trường viễn thông đang chứng kiến sự chuyển dịch cạnh tranh từ quy mô hạ tầng đơn thuần sang khả năng cung cấp các dịch vụ quản trị chuyên sâu. Trong bối cảnh đó, thỏa thuận với Symphony là một trường hợp triển khai cụ thể chiến lược Network Monetization (thương mại hóa năng lực và tài nguyên mạng) của VNPT, gắn với mục tiêu trở thành doanh nghiệp công nghệ (Techco) dẫn dắt hạ tầng số vào năm 2035.

Chiến lược này được VNPT triển khai trên bốn trụ cột chuyển dịch: từ bán kết nối sang bán năng lực mạng; từ khai thác tài nguyên riêng lẻ sang cung cấp giải pháp tích hợp theo mô hình NaaS và Managed Services; từ thị trường trong nước mở rộng ra thị trường quốc tế; và từ nguồn thu truyền thống sang đa dạng hóa các nguồn doanh thu bền vững.

Trong phát biểu chia sẻ tại lễ ký kết, Tổng Giám đốc Tập đoàn VNPT – ông Huỳnh Quang Liêm nhấn mạnh: VNPT là nhà khai thác truyền dẫn lớn nhất Việt Nam và cũng là nhà khai thác duy nhất có vệ tinh không gian có cáp đất quốc tế. Sự kiện hôm nay thể hiện quyết tâm của VNPT bên cạnh phát huy thế mạnh về năng lực mạng lưới - thì còn là kinh nghiệm về quản lý, vận hành, khai thác các hệ thống truyền dẫn hiện đại theo tiêu chuẩn quốc tế chuyên nghiệp. VNPT cam kết mang lại trải nghiệm khách hàng của Symphony một cách tốt nhất. Hai bên sẽ cùng thực hiện hợp đồng quan trọng này để mang đến kết quả tốt nhất, hiệu quả nhất cho khách hàng, hướng tới mở rộng hợp tác về công nghệ mạnh mẽ hơn trong tương lai.

Thông qua mô hình hợp tác với Symphony, VNPT có thêm trường hợp ứng dụng thực tiễn để chứng minh năng lực cung cấp dịch vụ cho các tập đoàn công nghệ quy mô lớn (Hyperscalers), đơn vị tổng hợp dịch vụ (Aggregators), nhà phát triển công nghệ (Developers) và các nhà khai thác viễn thông toàn cầu. Đồng thời, đây cũng là bước đi cụ thể hiện thực hóa chiến lược Go-Global của VNPT. Định hướng này gắn với những giá trị VNPT cam kết mang lại cho xã hội, khách hàng và đối tác.

Đối với xã hội, VNPT hướng tới phát huy vai trò của hạ tầng viễn thông Việt Nam như một mắt xích quan trọng trong kinh tế số ASEAN, bảo đảm kết nối xuyên biên giới thông suốt, an toàn, bền vững, góp phần nâng cao vị thế công nghệ quốc gia.

Đối với khách hàng, VNPT tập trung cung cấp các dịch vụ viễn thông theo tiêu chuẩn quốc tế, được thiết kế trọn gói theo nhu cầu, bảo đảm tính ổn định và cam kết mức chất lượng dịch vụ (SLA) cao, qua đó hỗ trợ tối ưu hiệu quả vận hành và chi phí đầu tư.

Đối với đối tác, VNPT theo đuổi mô hình hệ sinh thái mạng mở, sẵn sàng chia sẻ năng lực hạ tầng, mở rộng kết nối và hợp tác cùng các đối tác trên toàn cầu nhằm tạo ra giá trị chung.

Trên cơ sở tình hình triển khai thỏa thuận, VNPT và Symphony sẽ tiếp tục xem xét khả năng mở rộng hợp tác phù hợp với nhu cầu và năng lực của mỗi bên, hướng tới kết nối, chia sẻ và phát triển các nhóm dịch vụ thế hệ mới, tối ưu giá trị tài nguyên mạng lưới, tạo nguồn doanh thu định kỳ bền vững và nâng cao trải nghiệm khách hàng.

#VNPT #Symphony

Cùng chuyên mục

Dự án đường kết nối sân bay Gia Bình với Hà Nội.

Sân bay Gia Bình kết nối đa hướng, dự kiến phát triển khu kinh tế đặc biệt

TPO - Ngày 11/11, Sở Xây dựng TP. Bắc Ninh cho biết quy hoạch hệ thống giao thông kết nối với sân bay Gia Bình không phụ thuộc vào một hướng tiếp cận duy nhất mà hình thành mạng lưới kết nối đa hướng, đa phương thức. Quy hoạch phân khu đô thị phía Nam sông Đuống gồm các phân khu 1, 2, 3 xác định sân bay Gia Bình là đầu mối giao thông hàng không cấp quốc gia, dự kiến phát triển thành khu kinh tế đặc biệt, giữ vai trò cực tăng trưởng với nhiều chức năng kinh tế - xã hội có tính chất dẫn dắt.

ACB & Sunlife: Khi “tin vào điều mình chọn", điều gì giúp chúng ta đi đến cùng?

ACB & Sunlife: Khi “tin vào điều mình chọn", điều gì giúp chúng ta đi đến cùng?

Tin vào một quyết định khi bắt đầu là điều quan trọng. Nhưng để bền bỉ theo đuổi lựa chọn ấy qua nhiều năm, mỗi người còn cần sự chuẩn bị. Đó là góc nhìn chiến dịch “Tin Điều Mình Chọn” mà ACB và Sunlife muốn gợi mở: niềm tin cần đi cùng nền tảng tài chính và sự bảo vệ phù hợp để những mục tiêu không dễ bị gián đoạn trước biến động cuộc sống.

Không để lợi dụng chính sách xóa nợ thuế

Đề xuất xóa các khoản nợ thuế quá nhỏ

TPO - Cho rằng việc cưỡng chế thu hồi những khoản nợ thuế quá nhỏ có thể khiến chi phí thực hiện lớn hơn số tiền thu được, Bộ Xây dựng đề nghị nghiên cứu cơ chế xử lý phù hợp. Trong khi đó, Hội Tư vấn thuế Việt Nam đề xuất ngưỡng xóa nợ gốc tối đa 2 triệu đồng với doanh nghiệp và 1 triệu đồng với cá nhân.

Vietcombank được Tổ chức thẻ quốc tế Visa vinh danh với 7 giải thưởng quan trọng năm 2026

Vietcombank được Tổ chức thẻ quốc tế Visa vinh danh với 7 giải thưởng quan trọng năm 2026

Ngày 05/11/2026, Hội nghị khách hàng của Visa Việt Nam 2026 (Visa Vietnam Client Forum 2026) đã diễn ra tại Huế. Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) vinh dự được trao tặng 7 giải thưởng quan trọng ghi nhận nỗ lực và thành tựu nổi bật trong lĩnh vực thanh toán thẻ, thanh toán số và phát triển bền vững.

Nutifood đề xuất đầu tư hai công viên ven sông Sài Gòn

Nutifood đề xuất đầu tư hai công viên ven sông Sài Gòn

Sau khi tài trợ khoảng 1.000 tỷ đồng xây dựng cầu đi bộ qua sông Sài Gòn, Nutifood tiếp tục đề xuất đầu tư xây dựng và quản lý vận hành hai công viên tại khu vực đầu cầu. Đáng chú ý, doanh nghiệp khẳng định không đặt mục tiêu thu lợi nhuận mà sẽ dành toàn bộ lợi nhuận từ dự án để tái đầu tư cho việc vận hành, bảo trì, bảo dưỡng cây cầu và hai công viên, nhằm gìn giữ vẻ đẹp và giá trị công trình lâu dài.

GPBank giảm tới 2% lãi suất cho vay, tung gói 1.000 tỷ đồng hỗ trợ sản xuất kinh doanh

GPBank giảm tới 2% lãi suất cho vay, tung gói 1.000 tỷ đồng hỗ trợ sản xuất kinh doanh

Thực hiện chủ trương giảm lãi suất của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước, GPBank triển khai chương trình “Tiếp sức vốn vay - Đồng hành vững bước” với quy mô 1.000 tỷ đồng, giảm tới 2%/năm lãi suất cho vay, tiếp thêm nguồn lực cho khách hàng mở rộng sản xuất, kinh doanh trong giai đoạn cao điểm cuối năm.

Vietjet khai trương 3 đường bay mới đến Cebu và Clark, tăng cường kết nối Việt Nam – Philippines

Vietjet khai trương 3 đường bay mới đến Cebu và Clark, tăng cường kết nối Việt Nam – Philippines

Vietjet chính thức khai trương ba đường bay mới kết nối Việt Nam với Philippines, gồm TP. Hồ Chí Minh – Cebu, Hà Nội – Cebu và TP. Hồ Chí Minh – Clark, tiếp tục mở rộng mạng bay quốc tế và tăng cường kết nối, thúc đẩy du lịch, giao thương và giao lưu văn hóa giữa hai quốc gia và khu vực. Mỗi đường bay được khai thác với tần suất ba chuyến khứ hồi mỗi tuần, mang đến thêm lựa chọn di chuyển thuận tiện cho người dân và du khách.

Sunshine Group bắt tay Đại học Công nghệ – ĐHQGHN phát triển nhân lực và công nghệ cho AI Data Center

Sunshine Group bắt tay Đại học Công nghệ – ĐHQGHN phát triển nhân lực và công nghệ cho AI Data Center

Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine (Sunshine Group) và Trường Đại học Công nghệ – Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU-UET) vừa ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác ngày 10/11/2026, hướng tới kết nối nguồn lực đào tạo, nghiên cứu và phát triển nhân lực công nghệ cao, phục vụ các dự án đô thị thông minh, trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D) và hạ tầng dữ liệu AI quy mô lớn của Tập đoàn.

Giá vàng đồng loạt giảm mạnh

Giá vàng đồng loạt giảm mạnh

TPO - Sáng nay (11/11), giá vàng trong nước đồng loạt giảm mạnh theo giá thế giới. Theo đó, vàng miếng SJC về quanh mốc 139 triệu đồng/lượng.

Từ bài toán doanh nghiệp đến sản phẩm AI mang thương hiệu Việt: Dấu ấn của Hợp Trí tại VIMF 2026

Từ bài toán doanh nghiệp đến sản phẩm AI mang thương hiệu Việt: Dấu ấn của Hợp Trí tại VIMF 2026

Chi phí điện năng tăng, bộ máy vận hành cồng kềnh, công cụ văn phòng chưa thật sự phù hợp với người dùng Việt: đó là những bài toán quen thuộc của nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ. Tại VIMF x VIAF 2026 Bắc Ninh, Công Ty cổ phần Công Nghệ và Kỹ Thuật Hợp Trí mang đến bốn giải pháp AI nhắm thẳng vào các bài toán này. Công ty cũng ký kết hợp tác với nhà trường, doanh nghiệp và đối tác quốc tế.

10 tháng đầu năm 2026, Hòa Phát tự chủ 90% lượng điện sản xuất thép, tiết kiệm tương đương 8.798 tỷ đồng

10 tháng đầu năm 2026, Hòa Phát tự chủ 90% lượng điện sản xuất thép, tiết kiệm tương đương 8.798 tỷ đồng

10 tháng đầu năm 2026, các nhà máy phát điện tận dụng nhiệt, khí dư của 2 Khu Liên hợp gang thép Hòa Phát Dung Quất và Hòa Phát Hải Dương đạt công suất hơn 4,6 tỷ kWh. Sản lượng điện này đáp ứng trên 90% nhu cầu điện sản xuất của 2 Khu liên hợp, quy đổi theo giá điện hiện hành, giá trị làm lợi tương đương 8.798 tỷ đồng.

Gỡ 'nút thắt' dự án bất động sản đình trệ

Gỡ 'nút thắt' dự án bất động sản đình trệ

TPO - Nghị quyết 171/2024 mở thêm cơ chế cho doanh nghiệp sử dụng đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải đất ở để phát triển nhà ở thương mại, qua đó tháo gỡ một trong những điểm nghẽn lớn của thị trường bất động sản. Theo đó, thị trường sẽ có cơ hội cải thiện sự cân đối giữa nguồn cung và nhu cầu.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe