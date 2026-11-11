GPBank giảm tới 2% lãi suất cho vay, tung gói 1.000 tỷ đồng hỗ trợ sản xuất kinh doanh

Thực hiện chủ trương giảm lãi suất của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước, GPBank triển khai chương trình “Tiếp sức vốn vay - Đồng hành vững bước” với quy mô 1.000 tỷ đồng, giảm tới 2%/năm lãi suất cho vay, tiếp thêm nguồn lực cho khách hàng mở rộng sản xuất, kinh doanh trong giai đoạn cao điểm cuối năm.

Theo chương trình của GPBank, lãi suất khoản vay sẽ được giảm lên tới 2%/năm đối với các khoản vay bằng VND có thời gian vay từ 12 tháng và được giải ngân trong khoảng thời gian từ ngày 22/10/2026 đến ngày 31/12/2026. Chương trình sẽ kết thúc vào ngày 31/12/2026 hoặc đến khi đã giải ngân hết 1.000 tỷ đồng, tùy điều kiện nào đến sớm hơn.

Chương trình dành cho khách hàng cá nhân kinh doanh và khách hàng doanh nghiệp có mục đích cấp tín dụng thuộc các lĩnh vực ưu tiên gồm nông nghiệp, nông thôn; công nghiệp hỗ trợ, chế biến, chế tạo; các dự án thuộc danh mục phân loại xanh; doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao, kinh tế số, trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghiệp bán dẫn.

Đây đều là những lĩnh vực có nhu cầu bổ sung vốn thường xuyên để đầu tư máy móc, công nghệ, mở rộng quy mô sản xuất và nâng cao năng lực cạnh tranh. Việc giảm lãi suất cho vay góp phần giúp các cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp có thêm nguồn lực để nâng cấp dây chuyền, cải thiện năng suất và chủ động hơn trong kế hoạch kinh doanh và hỗ trợ triển khai những kế hoạch đầu tư đòi hỏi nguồn lực tài chính lớn và thời gian thu hồi vốn dài.

GPBank giảm lãi suất khoản vay lên tới 2%/năm.

Đặc biệt, việc dành nguồn lực lên tới 1.000 tỷ đồng cho chương trình cho thấy GPBank không chỉ dừng lại ở cam kết giảm lãi suất, mà đang cụ thể hóa định hướng đồng hành cùng cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp bằng những hỗ trợ tài chính thực chất. Ngân hàng hướng tới việc trực tiếp chia sẻ chi phí vốn, giúp khách hàng có thêm nguồn lực để duy trì hoạt động, mở rộng đầu tư và nắm bắt cơ hội kinh doanh.

Đại diện lãnh đạo GPBank chia sẻ: “Chúng tôi xác định việc giảm lãi suất cho vay không chỉ là hưởng ứng kịp thời chủ trương của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước, mà còn là hành động thiết thực để đồng hành cùng khách hàng. Thông qua chương trình ưu đãi 1.000 tỷ đồng, GPBank mong muốn chia sẻ áp lực chi phí vốn, tiếp thêm nguồn lực cho doanh nghiệp và các cơ sở sản xuất, kinh doanh, đặc biệt trong những lĩnh vực có vai trò quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế”.

Chương trình cũng tiếp tục khẳng định định hướng của GPBank trong việc phát triển hoạt động tín dụng gắn với nhu cầu thiết yếu của nền kinh tế, ưu tiên dòng vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh và các ngành có tiềm năng phát triển bền vững.

Với thông điệp “Tiếp sức vốn vay - Đồng hành vững bước”, chương trình ưu đãi lãi suất lần này tiếp tục thể hiện cam kết của GPBank trong việc đồng hành cùng khách hàng bằng những giải pháp tài chính cụ thể, thiết thực, góp phần thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh và tạo thêm động lực cho tăng trưởng kinh tế.

Chương trình được GPBank triển khai đồng bộ tại hệ thống chi nhánh, phòng giao dịch trên toàn quốc, tạo điều kiện tối đa để mọi khách hàng tiếp cận chính sách ưu đãi.

Khách hàng có thể liên hệ trực tiếp các chi nhánh, phòng giao dịch của GPBank trên toàn quốc, Hotline: 1800 5858 66 hoặc Website: www.gpbank.com.vn để được tư vấn về điều kiện tham gia, mức ưu đãi và thủ tục vay vốn.