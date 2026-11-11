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Kinh tế

Vietjet khai trương 3 đường bay mới đến Cebu và Clark, tăng cường kết nối Việt Nam – Philippines

P.V

Vietjet chính thức khai trương ba đường bay mới kết nối Việt Nam với Philippines, gồm TP. Hồ Chí Minh – Cebu, Hà Nội – Cebu và TP. Hồ Chí Minh – Clark, tiếp tục mở rộng mạng bay quốc tế và tăng cường kết nối, thúc đẩy du lịch, giao thương và giao lưu văn hóa giữa hai quốc gia và khu vực. Mỗi đường bay được khai thác với tần suất ba chuyến khứ hồi mỗi tuần, mang đến thêm lựa chọn di chuyển thuận tiện cho người dân và du khách.

Lễ khai trương các đường bay mới được tổ chức trang trọng tại Sân bay quốc tế Mactan-Cebu (MCIA) và Sân bay quốc tế Clark trong không khí hân hoan chúc mừng và chào đón của lãnh đạo địa phương, đối tác, người dân và du khách. Các chuyến bay đầu tiên được chào đón nồng nhiệt bằng nghi thức phun vòi rồng đặc trưng tại sân bay, đánh dấu sự khởi đầu của những hành trình mới.

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Với đường bay hiện có giữa TP. Hồ Chí Minh và Manila, ba đường bay mới đến Cebu, Clark tăng cường kết nối Vietjet đến các trung tâm kinh tế, du lịch trọng điểm của Philippines. Du khách có thêm cơ hội khám phá biển đảo, lặn biển và văn hóa đặc sắc tại Cebu; đồng thời thuận tiện đến Clark – trung tâm kinh tế, đô thị đang phát triển ở phía bắc Manila, khám phá những điểm đến hấp dẫn của khu vực Trung và Bắc đảo Luzon, đảo lớn nhất Philippines. Vietjet hiện là hãng bay duy nhất phục vụ đường bay thẳng giữa TP.HCM và sân bay Clark.

Ở chiều ngược lại, các đường bay mới mang đến cho du khách Philippines thêm lựa chọn khám phá Việt Nam, điểm đến hấp dẫn với di sản văn hóa phong phú, ẩm thực đặc sắc và những thành phố sôi động. Từ TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, mạng bay của Vietjet giúp du khách dễ dàng trải nghiệm những điểm đến nổi bật của Việt Nam và kết nối với nhiều hành trình quốc tế đến Australia, CH Séc, Kazakhstan, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc,…

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Ông Athanasios Titonis, Tổng Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Sân bay Aboitiz InfraCapital Cebu (ACAC), đơn vị quản lý và vận hành Sân bay quốc tế Mactan-Cebu, chia sẻ: “Ngày hôm nay, chúng tôi chào đón Vietjet đến với MCIA, với không chỉ một mà là hai đường bay kết nối Việt Nam. Những chuyến bay này mang đến cho người dân Cebu thêm nhiều lựa chọn để khám phá Việt Nam, đồng thời tạo điều kiện để du khách Việt Nam tiếp cận trực tiếp Cebu và các hòn đảo lân cận.”

Ông Noel Manankil, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc LIPAD Corporation, đơn vị quản lý và vận hành Sân bay quốc tế Clark, cho biết: “Việc Vietjet gia nhập mạng bay tại Sân bay quốc tế Clark là sự bổ sung quan trọng cho danh sách các hãng hàng không quốc tế ngày càng phát triển của sân bay. Chúng tôi tiếp tục cam kết thu hút thêm các hãng hàng không và mở rộng mạng đường bay nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách tại khu vực Trung và Bắc Luzon.”

Ông Nguyễn Thanh Sơn, Tổng Giám đốc Vietjet, chia sẻ: “Việc liên tiếp mở thêm các đường bay thẳng đến Cebu và Clark thể hiện cam kết phát triển lâu dài của Vietjet tại Philippines, đồng thời khẳng định vai trò cầu nối hàng không kết nối các trung tâm kinh tế, du lịch, gắn kết các quốc gia và nền văn hóa. Chúng tôi mong muốn mang đến nhiều cơ hội đi lại thuận tiện cho người dân và du khách, góp phần thúc đẩy dòng khách hai chiều, giao thương và hợp tác du lịch giữa Việt Nam và Philippines. Những kết nối mới sẽ tiếp tục đưa hai quốc gia đến gần nhau hơn, mở ra thêm nhiều cơ hội phát triển mới.”

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Chào đón các đường bay mới, Vietjet triển khai ưu đãi từ ngày 10–12/11/2026 với vé Eco chỉ từ 0 đồng (chưa gồm thuế, phí) và giảm 25% giá vé Deluxe cho các đường bay quốc tế. Hãy truy cập website www.vietjetair.com hoặc ứng dụng Vietjet Air để biết thêm thông tin và cập nhật các ưu đãi hấp dẫn.

Với mạng bay quốc tế ngày càng mở rộng, đội tàu bay hiện đại, dịch vụ thân thiện cùng nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn, Vietjet tiếp tục mang đến những hành trình bay thuận tiện, góp phần kết nối các điểm đến, cộng đồng và cơ hội phát triển trong khu vực.

Bay cùng Vietjet, khám phá thế giới và trải nghiệm những hành trình mới đầy cảm hứng!

#Vietjet #đường bay Cebu

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