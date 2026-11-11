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Kinh tế

Hành trình hơn 10 năm khẳng định năng lực sản xuất và thi công của GB Solar

P.V

Từ nền tảng nhà máy sản xuất thiết bị chiếu sáng hơn 10 năm kinh nghiệm, GB Solar khẳng định vị thế nhờ quy trình kiểm soát nghiêm ngặt, hồ sơ pháp lý minh bạch cùng dấu ấn hiện diện tại hàng loạt công trình quy mô trên toàn quốc.

GB Solar Viettel Construction để triển khai giải pháp chiếu sáng toàn quốc. (Ảnh GB Solar)
GB Solar Viettel Construction để triển khai giải pháp chiếu sáng toàn quốc. (Ảnh GB Solar)

Giữa bối cảnh thị trường đèn năng lượng mặt trời phát triển nhanh chóng nhưng tồn tại nhiều bất cập về nguồn gốc linh kiện và trách nhiệm hậu mãi, năng lực sản xuất thực chất trở thành điểm tựa vững chắc nhất của một thương hiệu. Thay vì hoạt động theo mô hình thương mại thuần túy, GB Sol với hơn một thập kỷ chế tạo thiết bị chiếu sáng. Kinh nghiệm dày dặn từ khâu R&D giúp thương hiệu nắm rõ chi tiết kỹ thuật của sản phẩm để giải quyết dứt điểm các lỗi hỏng thường gặp, từ việc duy trì hiệu suất lưu trữ của pin cho đến khả năng kháng nước bền bỉ trước khí hậu nhiệt đới gió mùa.

Quy trình kiểm định 12 bước và tính minh bạch trong từng sản phẩm

Điểm cốt lõi tạo nên sự ổn định cho mỗi bộ đèn GB Solar nằm ở chuỗi kiểm soát chất lượng khép kín ngay tại xưởng sản xuất. Mọi thiết bị trước khi xuất xưởng đều phải vượt qua quy trình kiểm định nghiêm ngặt gồm 12 bước kỹ thuật. Các bài kiểm tra chuyên sâu bao gồm đo dung lượng thực của pin lưu trữ Lithium, đo kiểm công suất thực tế của tấm pin quang điện, thử nghiệm độ kín nước theo tiêu chuẩn IP68 và kiểm tra khả năng phát quang liên tục 12-14 giờ qua đêm.

Bên cạnh năng lực kỹ thuật, tính minh bạch về hồ sơ pháp lý là nền tảng giúp GB Solar đáp ứng trọn vẹn yêu cầu khắt khe của các nhà thầu và dự án lớn. Mọi lô hàng cung ứng ra thị trường đều sở hữu đầy đủ chứng nhận xuất xứ (CO), chứng nhận chất lượng (CQ) và hóa đơn giá trị gia tăng (VAT). Hướng tiếp cận này giúp các đối tác thi công, chủ doanh nghiệp kho xưởng và nhà phân phối hoàn toàn yên tâm khi đưa thiết bị vào hồ sơ nghiệm thu kỹ thuật.

Song song đó, quy trình vận hành từ kho đến cột đèn được chuẩn hóa đồng bộ qua 4 bước: Kho GB Solar xuất kho và kiểm hàng kỹ lưỡng; đại lý lắp ráp và kiểm tra độ sáng; đối tác kỹ thuật dựng cột, chỉnh góc pin đón nắng tối ưu; cuối cùng nghiệm thu vận hành tự động cùng đơn vị thụ hưởng. Sự chuyên nghiệp này giúp việc lắp đặt diễn ra nhanh gọn, chính xác và đồng nhất về chất lượng tại mọi địa phương.

Đèn năng lượng mặt trời GB Solar thắp sáng đường nội khu du lịch The First Village Kê Gà (Bình Thuận) và nhiều tuyến đường nông thôn trên cả nước. (Ảnh GB Solar)
Đèn năng lượng mặt trời GB Solar thắp sáng đường nội khu du lịch The First Village Kê Gà (Bình Thuận) và nhiều tuyến đường nông thôn trên cả nước. (Ảnh GB Solar)

Hiện diện tại nhiều dự án lớn và cam kết đồng hành 5 năm

Năng lực thực tế của GB Solar được minh chứng rõ nét qua hàng loạt dự án đa dạng trải dài khắp các tỉnh thành trên cả nước. Thương hiệu đã ghi dấu ấn qua việc ký kết hợp tác cung cấp giải pháp chiếu sáng năng lượng mặt trời cùng Viettel Construction, đồng thời phối hợp triển khai mạng lưới công trình với Viettel tại nhiều tỉnh thành như Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Ninh Thuận, Bình Thuận, Kiên Giang.

Tại phân khúc hạ tầng du lịch và thương mại, hệ thống đèn chiếu sáng chuyên dụng của GB Solar đã hoàn thiện lắp đặt cho cổng chào và các tuyến đường nội khu thuộc quần thể du lịch The First Village Kê Gà (Bình Thuận). Ở mảng an sinh xã hội, thương hiệu đồng hành bền bỉ cùng các chương trình "Thắp sáng đường quê" tại Nậm Pô (Điện Biên) hay Mường Ảng phối hợp cùng tổ chức World Vision, đưa nguồn sáng ổn định đến các vùng cao xa xôi mà không cần phụ thuộc vào lưới điện quốc gia. Từ khuôn viên cơ quan, cổng làng ven biển, đường ngõ nông thôn cho đến các khu du lịch, sản phẩm đều chứng minh khả năng chiếu sáng bền bỉ, an toàn qua từng mùa mưa bão.

GB Solar áp dụng chính sách bảo hành chính hãng 5 năm, 1 đổi 1 trong 30 ngày đối với sản phẩm GB Solar 7M Ultra. Hãng trực tiếp tiếp nhận và xử lý bảo hành; riêng dòng GB Solar 7M Ultra được hỗ trợ phí vận chuyển hai chiều, giúp khách hàng yên tâm hơn khi cần gửi sản phẩm bảo hành.

Nhà máy GB Solar với hơn 10 năm kinh nghiệm sản xuất thiết bị chiếu sáng. (Ảnh GB Solar)
Nhà máy GB Solar với hơn 10 năm kinh nghiệm sản xuất thiết bị chiếu sáng. (Ảnh GB Solar)

Kết hợp giữa bề dày sản xuất hơn 10 năm, năng lực cung ứng đầy đủ hồ sơ kiểm định và dấu ấn thực tế qua các công trình quy mô, GB Solar đang từng bước củng cố chuẩn mực phát triển mới cho ngành chiếu sáng năng lượng mặt trời tại Việt Nam.

#GB Solar #đèn năng lượng mặt trời

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