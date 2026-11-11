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Kinh tế

Trúng hơn 199 tỷ đồng khi mua xổ số Vietlott trên VietinBank iPay Mobile

P.V

Một khách hàng mua vé số Vietlott qua điểm chạm Vietlott SMS trên VietinBank iPay Mobile trúng giải Jackpot 1 xổ số tự chọn Power 6/55, với giá trị giải thưởng hơn 199 tỷ đồng.

Theo thông tin từ Vietlott, chủ nhân giải thưởng là Anh T.V hiện sinh sống và làm công việc tự do tại tỉnh An Giang. Tại kỳ quay số mở thưởng xổ số tự chọn Power 6/55 số 01415, diễn ra ngày 24/10/2026, khách hàng đã mua vé qua điểm chạm Vietlott SMS trên VietinBank iPay Mobile và trúng giải Jackpot 1 trị giá 199.865.345.334 đồng. Giải thưởng được trao vào ngày ngày 06 tháng 11 năm 2026.

Niềm vui bất ngờ từ một trải nghiệm quen thuộc

Với người trúng thưởng, khoảnh khắc biết mình trở thành chủ nhân của một giải thưởng giá trị lớn chắc chắn là trải nghiệm khó quên. Từ một giao dịch trên nền tảng số, khách hàng đã đón nhận tin vui đặc biệt, mở ra một dấu mốc mới trong cuộc sống.

Chia sẻ về sự kiện, khách hàng cho biết bắt đầu tham gia dự thưởng các sản phẩm xổ số tự chọn Vietlott khoảng 4 năm và thường xuyên chơi xổ số tự chọn Mega 6/45, Power 6/55. Anh T.V chia sẻ khi nhận tin trúng thưởng thì anh đang ở nhà. Vì số tiền trúng thưởng quá lớn, hiện anh chưa có ý định sử dụng số tiền thưởng và sẽ cùng gia đình sẽ lên kế hoạch hợp lý.

Khách hàng nhận thưởng tại lễ trao thưởng tổ chức ngày 6/11/2026
Khách hàng nhận thưởng tại lễ trao thưởng tổ chức ngày 6/11/2026

Câu chuyện của khách hàng cũng là dịp để nhìn lại sự phát triển của các dịch vụ số, khi ngày càng nhiều nhu cầu có thể được tiếp cận ngay trên thiết bị di động. Với VietinBank iPay Mobile, khách hàng có thể sử dụng các dịch vụ ngân hàng và tiện ích được tích hợp trên cùng một nền tảng.

VietinBank iPay Mobile - Một ứng dụng, đa tiện ích

Không chỉ phục vụ các giao dịch ngân hàng cơ bản, VietinBank iPay Mobile liên tục mở rộng hệ sinh thái dịch vụ, hướng tới đáp ứng đa dạng nhu cầu tài chính và thanh toán trong cuộc sống hằng ngày.

Thông qua ứng dụng, khách hàng có thể chuyển tiền, thanh toán hóa đơn điện, nước, viễn thông, thanh toán QR, gửi tiết kiệm trực tuyến và chủ động quản lý tài khoản. Bên cạnh đó, nền tảng còn tích hợp các tiện ích phục vụ nhu cầu đời sống, giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận dịch vụ ngay trên điện thoại.

Trúng hơn 199 tỷ đồng khi mua xổ số Vietlott trên VietinBank iPay Mobile ảnh 2

Ứng dụng VietinBank iPay Mobile 6.0 - Tận hưởng nhịp sống số

Việc tích hợp nhiều dịch vụ trên cùng một ứng dụng góp phần đơn giản hóa trải nghiệm, giảm bớt thao tác và tiết kiệm thời gian cho khách hàng. Thay vì phải sử dụng nhiều kênh riêng biệt cho từng nhu cầu, khách hàng có thể chủ động thực hiện nhiều giao dịch ngay trên VietinBank iPay Mobile.

Không ngừng đổi mới, nâng tầm trải nghiệm ngân hàng số

Trong hành trình chuyển đổi số, VietinBank tiếp tục phát triển và nâng cấp VietinBank iPay Mobile theo định hướng lấy khách hàng làm trung tâm, chú trọng mở rộng hệ sinh thái tiện ích, cải tiến trải nghiệm và nâng cao chất lượng dịch vụ.

Từ các giao dịch tài chính thường ngày đến những tiện ích phục vụ đời sống, VietinBank iPay Mobile hướng tới trở thành nền tảng ngân hàng số đồng hành cùng khách hàng trong nhiều nhu cầu khác nhau.

Thông qua việc liên tục đổi mới sản phẩm và dịch vụ, VietinBank khẳng định nỗ lực đưa các tiện ích số đến gần hơn với khách hàng, góp phần thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt và xây dựng trải nghiệm ngân hàng số hiện đại, thuận tiện, an toàn.

#Vietlott #Power 6/55 #VietinBank iPay Mobile #Xổ số tự chọn #Ngân hàng số

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