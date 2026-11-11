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Kinh tế

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VN-Index tăng điểm, tài khoản nhà đầu tư vẫn 'mỏng' đi

Việt Linh

TPO - VN-Index tăng gần 4 điểm trong phiên giao dịch ngày 11/11 nhờ lực đỡ từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là VIC, VHM và một số mã năng lượng. Tuy nhiên, sắc xanh chưa lan tỏa rộng khi nhiều cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán và bất động sản vẫn giảm giá, khiến tài khoản của nhiều nhà đầu tư vẫn "mỏng" đi.

Thị trường chứng khoán giằng co trong phần lớn phiên giao dịch trước khi đảo chiều vào cuối ngày. VN-Index tăng 3,83 điểm, tương đương 0,22%, đóng cửa tại 1.746,9 điểm. Thanh khoản HoSE đạt hơn 13.844 tỷ đồng.

Đáng chú ý, VIC là cổ phiếu đóng góp lớn nhất vào mức tăng của VN-Index, với mức tăng 1,32%, đóng góp khoảng 5 điểm cho chỉ số. VHM tăng 0,81%, đóng góp thêm khoảng 0,76 điểm. Bên cạnh đó, GAS tăng 1,78% và VCB tăng 0,74%, cùng hỗ trợ thị trường giữ sắc xanh.

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VN-Index tăng gần 4 điểm trong phiên 11/11 nhờ lực đỡ từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Ảnh minh họa.

Nhóm bất động sản là một trong những điểm sáng của phiên khi chỉ số ngành tăng 0,95%. Nhiều cổ phiếu ghi nhận mức tăng khá như VPI tăng 2,66%, NLG tăng 1,7%, VIC tăng 1,32% và VHM tăng 0,81%. Một số mã vốn hóa vừa và nhỏ cũng tăng mạnh, trong đó FIR tăng 6,69%, KOS tăng 6,18%.

Tuy nhiên, diễn biến trong nhóm không đồng nhất. NVL, KDH, DIG, DXG và PDR đồng loạt giảm giá. Dòng tiền vì vậy chưa lan tỏa trên toàn nhóm, mà chủ yếu tập trung ở một số cổ phiếu nhất định.

nhóm ngân hàng, SHB tăng 2,29%, TPB tăng 3,15%, VCB tăng 0,74%, BID tăng 0,78%. EIB và LPB cũng nhích lên lần lượt 0,31% và 0,28%. Ngược lại, VPB giảm 1,11%, ACB giảm 0,48%, TCB giảm 0,68%, CTG giảm 0,31%

Ngược lại, VPB, ACB, TCB và STB giảm giá, tạo sức ép lên nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Nhóm chứng khoán cũng kém tích cực khi nhiều mã như SSI, VIX, SHS và HCM đồng loạt điều chỉnh.

Trong khi đó, cổ phiếu năng lượng có diễn biến khả quan hơn với POW, PVT và GAS tăng giá. Nhóm thép ghi nhận sắc xanh tại HPG, NKG và HSG.

Ở chiều giảm, áp lực xuất hiện tại một số cổ phiếu tiêu dùng như MSN, VNM và MCH. Trong đó, VNM, MCH lần lượt là 2 mã tác động tiêu cực đáng chú ý đến VN-Index, riêng VNM kéo lùi 1,5 điểm.

Giao dịch khối ngoại trên HoSE ghi nhận mua ròng gần 52 tỷ đồng. VIC được mua ròng mạnh nhất với khoảng 138,9 tỷ đồng, tiếp đến là POW, VHM và HDB. Ở chiều bán ròng, FPT dẫn đầu với khoảng 48,3 tỷ đồng, theo sau là NVL và ACB.

Dù VN-Index tiếp tục tăng, thanh khoản phiên 11/11 thấp hơn khoảng 14% so với mức bình quân 20 phiên. Chỉ số đang tiến sát vùng 1.750 điểm, trong khi số mã giảm vẫn nhiều hơn số mã tăng. Diễn biến này cho thấy đà hồi phục hiện chủ yếu dựa vào một số cổ phiếu trụ, chưa có sự đồng thuận rộng trên thị trường.

Chứng khoán nghỉ giao dịch ngày 24/11

Theo thông báo mới của HoSE và HNX, thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ nghỉ giao dịch ngày 24/11 nhân Ngày Văn hóa Việt Nam. Hoạt động giao dịch trở lại bình thường từ ngày 25/11.

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#VN-Index #chứng khoán 11/11 #cổ phiếu VIC #cổ phiếu VHM #HoSE #khối ngoại #cổ phiếu trụ

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