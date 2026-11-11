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Kinh tế

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Gần 50.000 tỷ bơm vào hệ thống ngân hàng giúp 'hạ nhiệt' lãi suất?

Ngọc Mai

TPO - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) triển khai nghiệp vụ hoán đổi ngoại tệ kỳ hạn 6 tháng với quy mô trước mắt 2 tỷ USD, qua đó bổ sung gần 50.000 tỷ đồng thanh khoản cho hệ thống ngân hàng. Động thái này được các ngân hàng đánh giá giúp cân đối nguồn vốn dài hạn, giảm chi phí huy động và tạo dư địa hạ lãi suất cho vay trong những tháng cuối năm.

Bổ sung gần 50.000 tỷ đồng

Trao đổi với báo chí ngày 11/11, bà Nguyễn Linh Phương - Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ, NHNN - cho biết thời gian qua NHNN đã linh hoạt sử dụng các công cụ chính sách tiền tệ nhằm góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. Trong đó, việc triển khai nghiệp vụ hoán đổi ngoại tệ kỳ hạn 6 tháng với quy mô trước mắt 2 tỷ USD là một trong những giải pháp đáng chú ý.

Theo bà Phương, nghiệp vụ này giúp các tổ chức tín dụng (TCTD) cân đối nguồn vốn, ổn định thanh khoản đồng Việt Nam trong thời gian dài hơn, qua đó góp phần ổn định thị trường tiền tệ, đặc biệt trong giai đoạn cuối năm dương lịch và trước Tết Nguyên đán. Giải pháp này bổ sung nguồn vốn đồng Việt Nam cho hệ thống ngân hàng trong thời gian tương đối dài với chi phí giảm, tạo điều kiện để các TCTD ổn định và giảm lãi suất cho vay, qua đó hỗ trợ mục tiêu tăng trưởng kinh tế.

Thực tế, các TCTD đã hưởng ứng tích cực nghiệp vụ hoán đổi ngoại tệ kỳ hạn 6 tháng của NHNN. Ngày 9/11, gần 50.000 tỷ đồng được cung ứng thêm cho hệ thống ngân hàng thông qua nghiệp vụ này.

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Ngân hàng Nhà nước triển khai nghiệp vụ hoán đổi ngoại tệ kỳ hạn 6 tháng với quy mô trước mắt 2 tỷ USD, qua đó bổ sung gần 50.000 tỷ đồng thanh khoản cho hệ thống ngân hàng (ảnh: NY).

Ngay sau khi NHNN công bố triển khai, trên thị trường liên ngân hàng, lãi suất hoán đổi ngoại tệ kỳ hạn 6 tháng đã giảm về mức tương đương mức NHNN chào giao dịch. Lãi suất hoán đổi ngoại tệ ở các kỳ hạn từ 3 tháng trở lên cũng có xu hướng giảm.

Theo bà Phương, những diễn biến này cho thấy giải pháp đã bước đầu phát huy tác động tích cực, góp phần ổn định kỳ vọng thị trường, tạo điều kiện thuận lợi để giảm mặt bằng lãi suất.

Giảm chi phí vốn, tạo dư địa hạ lãi suất

Ông Trần Chí Thanh - Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Khối Nguồn vốn và Ngoại hối Ngân hàng Quốc tế (VIB) - cho biết, việc triển khai hoán đổi ngoại tệ kỳ hạn 6 tháng giúp các ngân hàng có thêm nguồn vốn đồng Việt Nam với kỳ hạn dài hơn, qua đó chủ động cân đối nguồn vốn, đặc biệt trong các thời điểm quan trọng như Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán.

"Điều này không chỉ giúp ổn định thanh khoản mà còn hỗ trợ mặt bằng lãi suất trên thị trường tiền tệ, tạo điều kiện để các ngân hàng duy trì tăng trưởng tín dụng trong những tháng cuối năm", ông Thanh nhận định.

Lãnh đạo VIB cho biết ngân hàng là một trong những đơn vị tham gia gói hoán đổi ngoại tệ 6 tháng đầu tiên của NHNN. Nguồn vốn này giúp VIB cân đối thanh khoản cuối năm và tiếp tục đẩy mạnh tín dụng, hỗ trợ doanh nghiệp, người dân.

Ông Thanh cho biết thêm, hiện một số ngân hàng thương mại đã đẩy mạnh huy động vốn nước ngoài thông qua các khoản vay hợp vốn trên thị trường quốc tế. Chi phí của những khoản vay này gồm hai cấu phần: chi phí huy động ngoại tệ và chi phí hoán đổi từ ngoại tệ sang đồng Việt Nam để sử dụng trong nước.

"Việc có thêm nguồn vốn nước ngoài, kết hợp với các giải pháp điều hành của NHNN, sẽ giúp hệ thống ngân hàng đa dạng hóa nguồn vốn, ổn định mặt bằng huy động và tạo điều kiện giảm lãi suất cho vay theo định hướng chung", ông Thanh nói.

Cùng quan điểm, ông Vũ Minh Trường - Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) - cho rằng, điểm đáng chú ý của nghiệp vụ lần này là kỳ hạn hoán đổi kéo dài 6 tháng, thay vì những kỳ hạn rất ngắn như trước đây. Nhờ đó, nguồn cung tiền đồng trên thị trường liên ngân hàng được duy trì ổn định hơn trong một khoảng thời gian dài.

Theo ông Trường, nếu tính từ tháng 11 này, khoản hoán đổi kỳ hạn 6 tháng sẽ đáo hạn vào tháng 5/2027. Như vậy, giải pháp này bao phủ được hai thời điểm quan trọng đối với thanh khoản hệ thống ngân hàng là thời điểm quyết toán cuối năm 2026 và kỳ tín dụng tháng 2/2027, trùng với dịp Tết Nguyên đán.

Đặc biệt, với quy mô hoán đổi 2 tỷ USD, chi phí hoán đổi ở mức 2,25%, ông Trường đánh giá mức chi phí này tương đối hợp lý, thấp hơn chi phí thực tế mà các ngân hàng phải bỏ ra khi huy động vốn trên thị trường quốc tế tại thời điểm hiện nay.

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#NHNN #hoán đổi ngoại tệ #thanh khoản ngân hàng #giảm lãi suất cho vay #VIB #VPBank #chính sách tiền tệ

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