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Kinh tế

Stavian ED thúc đẩy phát triển hạ tầng năng lượng cho khu công nghiệp Stavian Vĩnh Phúc

P.V

Dự án Trạm biến áp 110kV Lập Thạch 4 và đường dây đấu nối được định hướng nhằm nâng cao năng lực cung cấp điện, đáp ứng nhu cầu sản xuất của doanh nghiệp và tạo nền tảng cho phát triển công nghiệp tại tỉnh Phú Thọ.

Công ty Cổ phần Phân phối Điện Stavian (Stavian ED), thành viên của Tập đoàn Stavian, đã tổ chức Lễ khởi công Dự án Trạm biến áp 110kV Lập Thạch 4 và đường dây đấu nối, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển hạ tầng năng lượng phục vụ Khu công nghiệp Stavian Vĩnh Phúc. Sự kiện thể hiện định hướng đầu tư đồng bộ hệ thống cấp điện của Stavian ED, hướng tới bảo đảm nguồn điện ổn định, liên tục và tin cậy, tạo nền tảng cho hoạt động sản xuất của các nhà đầu tư thứ cấp và sự phát triển dài hạn của khu công nghiệp.

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Lễ khởi công Dự án Trạm biến áp 110kV Lập Thạch 4 và đường dây đấu nối của Công ty Cổ phần Phân phối Điện Stavian

Khu công nghiệp Stavian Vĩnh Phúc có quy mô 145,27 ha, với tổng công suất nguồn điện đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của khách hàng lên tới 126 MVA. Trong bối cảnh nguồn điện ổn định là một trong những yếu tố nền tảng quyết định năng lực vận hành và khả năng thu hút đầu tư của khu công nghiệp, việc phát triển hệ thống cung cấp điện đồng bộ đóng vai trò quan trọng trong việc đáp ứng nhu cầu sản xuất hiện tại và tạo dư địa phát triển trong tương lai.

Theo hồ sơ đề xuất đầu tư, Dự án Trạm biến áp 110kV Lập Thạch 4 và đường dây đấu nối có tổng vốn đầu tư dự kiến gần 197 tỷ đồng, bao gồm trạm biến áp có công suất thiết kế 2 × 63 MVA và tuyến đường dây 110kV mạch kép dài khoảng 1,43 km. Các hạng mục được định hướng phát triển đồng bộ nhằm đáp ứng yêu cầu cung cấp điện cho khu công nghiệp. Sau khi đóng điện và đưa vào khai thác vận hành, công trình được kỳ vọng góp phần tăng cường độ tin cậy của hệ thống điện khu vực, hạn chế nguy cơ gián đoạn nguồn điện và hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp. Đồng thời, việc hoàn thiện hạ tầng năng lượng sẽ tạo điều kiện thuận lợi để khu công nghiệp nâng cao năng lực thu hút đầu tư, hướng tới các dự án có chất lượng cao và giá trị gia tăng lớn.

Đối với Stavian ED, dự án là một dấu mốc trong định hướng cung cấp các giải pháp năng lượng toàn diện, ổn định và bền vững cho các khu công nghiệp, cụm công nghiệp tại Việt Nam. Doanh nghiệp hướng tới phát triển các hệ thống năng lượng hiện đại, an toàn và hiệu quả, từng bước tích hợp các giải pháp năng lượng xanh và thông minh, gắn hoạt động đầu tư hạ tầng điện với nhu cầu phát triển dài hạn của cộng đồng doanh nghiệp và địa phương.

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Dự án được kỳ vọng sẽ cung cấp các giải pháp năng lượng toàn diện, ổn định và bền vững cho các khu công nghiệp, cụm công nghiệp tại Việt Nam

Trong quá trình triển khai dự án, Stavian ED xác định việc phối hợp chặt chẽ với các đơn vị tư vấn, nhà thầu và các bên liên quan là yếu tố quan trọng nhằm bảo đảm chất lượng công trình, tiến độ, an toàn và tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành. Qua đó, doanh nghiệp hướng tới đóng góp vào quá trình hoàn thiện hạ tầng công nghiệp, hỗ trợ hoạt động sản xuất và thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội tại địa phương.

Công ty Cổ phần Phân phối Điện Stavian (Stavian ED) là thành viên của Tập đoàn Stavian - tập đoàn hàng đầu về hạ tầng với 4 trụ cột: Công nghiệp, Công nghệ, Năng lượng và Thương mại. Tập đoàn Stavian hiện sở hữu hơn 30 chi nhánh quốc tế, hơn 40 trung tâm logistics, hơn 5 khu công nghiệp & khu công nghệ số, hơn 10 trung tâm cung cấp khí (LNG, LPG, CNG), với mạng lưới hơn 20.000 đối tác & khách hàng tại hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ. Stavian ED hoạt động trong lĩnh vực phân phối điện và phát triển hạ tầng năng lượng, hướng tới cung cấp các giải pháp năng lượng toàn diện, ổn định và bền vững cho các khu công nghiệp, cụm công nghiệp tại Việt Nam.

#Stavian ED #Lập Thạch 4

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