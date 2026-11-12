EVNHANOI đa dạng dịch vụ, gia tăng tiện ích cho khách hàng

Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) triển khai Dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa điện 24/7, mang đến các giải pháp kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống điện sau công tơ, góp phần bảo đảm an toàn và nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Chủ động phòng ngừa, hạn chế sự cố điện

Một trong những lợi ích thiết thực của dịch vụ là giúp khách hàng chủ động kiểm tra, phát hiện sớm những nguy cơ mất an toàn trong hệ thống điện, thay vì chỉ tìm đến thợ sửa chữa khi sự cố đã xảy ra. Thông qua các hạng mục kiểm tra, bảo dưỡng và tư vấn kỹ thuật, khách hàng có thể nhận diện tình trạng xuống cấp của dây dẫn, thiết bị đóng cắt, hệ thống chiếu sáng và các thiết bị điện trong gia đình, cơ quan, cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Nâng tầm trải nghiệm cho khách hàng

EVNHANOI cung cấp đa dạng các dịch vụ như kiểm tra, xác định nguyên nhân và khắc phục sự cố rò điện, mất điện do chạm chập dây dẫn; thay thế aptomat, công tắc, bóng đèn, ổ cắm; cải tạo, nâng cấp hệ thống dây dẫn điện sau công tơ; lắp đặt mới hệ thống điện và bảo dưỡng các thiết bị điện. Đối với khách hàng có nhu cầu chuyên biệt, dịch vụ còn mở rộng sang bảo dưỡng hệ thống điện mặt trời mái nhà, trụ sạc, trạm sạc xe điện và một số thiết bị điện khác.

Việc kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ và thay thế kịp thời các thiết bị đã cũ, xuống cấp không chỉ góp phần hạn chế nguy cơ rò điện, chập cháy mà còn giúp hệ thống điện vận hành ổn định, giảm thiểu những gián đoạn không mong muốn trong sinh hoạt và sản xuất. Đặc biệt, việc phát hiện và xử lý sớm các điểm rò điện còn góp phần hạn chế tổn thất điện năng, sử dụng điện an toàn và hiệu quả hơn.

Chuyên nghiệp, minh bạch trong từng khâu phục vụ

Không chỉ đa dạng về hạng mục, Dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa điện 24/7 còn tạo thuận lợi cho khách hàng khi được cung cấp bởi đội ngũ kỹ thuật có chuyên môn, kinh nghiệm trong lĩnh vực điện lực. Đội ngũ thực hiện được đào tạo, sát hạch định kỳ về chuyên môn kỹ thuật và an toàn điện, đồng thời được trang bị quy trình làm việc thống nhất nhằm bảo đảm chất lượng trong quá trình cung cấp dịch vụ.

Đội ngũ kỹ thuật viên của EVNHANOI sẵn sàng tư vấn cho khách hàng

Điểm khác biệt đáng chú ý là toàn bộ quá trình từ tiếp nhận yêu cầu, xác minh nhu cầu, khảo sát, lập dự toán, thi công, nghiệm thu đến thanh toán đều được quản lý, theo dõi trên hệ thống công nghệ thông tin. Khách hàng được tư vấn rõ về phương án thực hiện và chi phí sau khảo sát trước khi quyết định sử dụng dịch vụ. Việc ứng dụng hệ thống quản lý tập trung cũng giúp EVNHANOI tăng cường giám sát tiến độ, kiểm soát chất lượng và kịp thời xử lý những yêu cầu có nguy cơ chậm tiến độ.

Chia sẻ về ý nghĩa của dịch vụ, ông Tạ Minh Trí – Giám đốc Trung tâm Chăm sóc khách hàng EVNHANOI cho biết: “EVNHANOI mong muốn Dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa điện 24/7 không đơn thuần là một dịch vụ sửa chữa khi khách hàng gặp sự cố, mà sẽ trở thành người bạn đồng hành tin cậy trong suốt quá trình sử dụng điện. Thông qua việc cung cấp các giải pháp kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa và tư vấn kỹ thuật, EVNHANOI hướng tới giúp khách hàng chủ động phòng ngừa rủi ro, bảo đảm an toàn cho người và tài sản, đồng thời tối ưu hiệu quả sử dụng điện. Đặc biệt, với quy trình được chuẩn hóa, đội ngũ kỹ thuật chuyên nghiệp và sự hỗ trợ xuyên suốt của hệ sinh thái chăm sóc khách hàng, chúng tôi cam kết không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ, mang đến sự thuận tiện và an tâm cho khách hàng”.

Những kết quả triển khai trước đó cho thấy sự đón nhận tích cực của khách hàng đối với các dịch vụ điện gia tăng. Trong 8 tháng đầu năm 2026, EVNHANOI đã tiếp nhận 3.393 yêu cầu dịch vụ, doanh thu đạt 3.143,7 triệu đồng; tỷ lệ khách hàng hài lòng đạt 98,64%. Đây là cơ sở quan trọng để Tổng công ty tiếp tục hoàn thiện quy trình, nâng cao chất lượng phục vụ và mở rộng hệ sinh thái dịch vụ điện.

Đồng hành cùng khách hàng trên hành trình sử dụng điện an toàn

Theo phương án triển khai giai đoạn tiếp theo, EVNHANOI tiếp tục mở rộng phạm vi và danh mục dịch vụ, đồng thời từng bước hoàn thiện mô hình cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp, hướng tới phục vụ khách hàng 24 giờ mỗi ngày, 7 ngày trong tuần. Từ Quý IV/2026, Tổng công ty triển khai thử nghiệm cung cấp dịch vụ vào tất cả các ngày trong tuần; trên cơ sở đánh giá hiệu quả sẽ xem xét triển khai mô hình 24/7 từ năm 2027.

Khách hàng có nhu cầu có thể đăng ký dịch vụ thông qua các kênh chính thức của EVNHANOI như Website, App EVNHANOI, Email, các phòng giao dịch khách hàng, Tổng đài Chăm sóc khách hàng 19001288 hoặc 1558.

Với phương châm lấy khách hàng làm trung tâm, EVNHANOI kỳ vọng Dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa điện 24/7 sẽ trở thành địa chỉ tin cậy, giúp mỗi gia đình, cơ quan và doanh nghiệp chủ động hơn trong quản lý hệ thống điện sau công tơ, góp phần xây dựng môi trường sử dụng điện an toàn, tiện nghi và hiệu quả.