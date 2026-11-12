Vì sao nhiều cây xăng ngừng bán khi giá giảm?

TPO - Một số cửa hàng xăng dầu tại Đắk Lắk, Phú Quốc, Sơn La, Cần Thơ hết xăng, tạm ngừng bán. Theo đại diện Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công Thương, tình trạng thiếu xăng tại một số điểm bán liên quan đến khâu đặt, nhận hàng và tâm lý nhập cầm chừng vì lo giá giảm gây lỗ.

Những ngày qua, tình trạng một số cửa hàng treo biển hết xăng, tạm ngừng bán tại Đắk Lắk và Phú Quốc (An Giang) khiến người dân gặp khó khi mua nhiên liệu. Có nơi, người mua phải đi xa tìm cửa hàng còn xăng; có nơi xuất hiện phản ánh hạn chế lượng bán.

Cụ thể, tại xã Vụ Bổn, tỉnh Đắk Lắk, người dân phản ánh nhiều cây xăng treo biển hết xăng trong 2-3 ngày, có người phải đi hàng chục kilomet để mua nhiên liệu. Một số cửa hàng vẫn bán dầu nhưng hết xăng.

Tại Sơn La, lực lượng quản lý thị trường tỉnh này đã kiểm tra một số cửa hàng treo biển hết xăng. Đo lượng tồn thực tế trong bể, lực lượng chức năng xác định các cửa hàng đã hết xăng tại thời điểm kiểm tra.

Ngoài ra, thị trường bán lẻ còn ghi nhận cửa hàng ngừng hoạt động vì khó khăn kinh doanh. Tại Cần Thơ có cửa hàng đóng cửa ở phường Sóc Trăng, xã Long Hưng; trong đó, cửa hàng tại Long Hưng đã dừng hoạt động khá lâu.

Một số chủ cửa hàng phản ánh chiết khấu thấp, trong khi phải trả chi phí vận chuyển, thuê mặt bằng, nhân công, khiến lợi nhuận ít hoặc thua lỗ.

Cây xăng ở đặc khu Phú Quốc thông báo hết hàng.

Lý giải về tình trạng một số cửa hàng ở các địa phương hết xăng, dừng bán hàng với PV Tiền Phong, đại diện Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công Thương cho biết khi giá thế giới có xu hướng giảm, một số đơn vị bán lẻ thận trọng hơn với lượng hàng nhập.

“Thay vì nhập nhiều để dự trữ, các cửa hàng nhập từng lượng nhỏ, bán gần hết mới tiếp tục đặt hàng. Nguyên nhân là lo ngại mua vào khi giá còn cao, nhưng đến lúc bán ra giá đã điều chỉnh giảm, dẫn đến thua lỗ”, đại diện Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cho hay.

Theo vị này, đây là tâm lý hạn chế tồn kho trước dự báo giá giảm, khác với việc giữ hàng chờ giá tăng để bán. Với cách nhập hàng này, nếu xăng trong bồn gần cạn nhưng chuyến hàng tiếp theo chưa về kịp, cửa hàng có thể tạm hết xăng để bán. Tình trạng thiếu hàng tại điểm bán vì thế vẫn có thể xảy ra dù chưa ghi nhận gián đoạn nguồn cung từ đầu mối.

Tuy nhiên, đại diện Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cho rằng nguyên nhân cụ thể của từng trường hợp cần căn cứ kết quả kiểm tra thực tế.

Cụ thể, tại Đắk Lắk, sau phản ánh lực lượng quản lý thị trường Đắk Lắk đã xuống địa bàn giám sát, đo lượng tồn tại các cửa hàng. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định 5 cửa hàng thực tế đã hết xăng, chưa nhận được hàng mới.

Một cây xăng ở xã Vụ Bổn, Đắk Lắk từng để bảng hết xăng trong các ngày vừa qua.

Trong số này có một cửa hàng nhượng quyền của Petrolimex, một cửa hàng nhượng quyền của Xăng dầu Quân đội và ba cửa hàng tư nhân. Tuy vậy, trong ngày 7/11, các cửa hàng trên đã lấy được hàng và bán bình thường trở lại.

Tại đặc khu Phú Quốc, đại diện Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cho biết đã yêu cầu Sở Công Thương An Giang báo cáo, làm rõ.

Theo vị đại diện, nguyên nhân được ghi nhận ban đầu liên quan đến việc tiếp nhận, xử lý đơn đặt hàng giữa thương nhân phân phối và các cửa hàng bán lẻ. Sở Công Thương An Giang chưa ghi nhận tình trạng gián đoạn nguồn hàng từ các thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối hoặc sự cố vận chuyển xăng dầu ra đảo.

Đại diện Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cho biết đang phối hợp với Sở Công Thương An Giang và lực lượng quản lý thị trường theo dõi chặt tình hình nhập hàng, phân phối, bán lẻ. Các doanh nghiệp được yêu cầu duy trì hoạt động bán hàng, không để gián đoạn nguồn cung do nguyên nhân chủ quan, ảnh hưởng đến nhu cầu của người dân và doanh nghiệp.