HEINEKEN Việt Nam bảo tồn nguồn nước từ những sáng kiến thiết thực cho cộng đồng

HEINEKEN Việt Nam hợp tác cùng cơ quan Nhà nước và đối tác địa phương đang triển khai nhiều sáng kiến từ cân bằng nguồn nước ở các lưu vực sông nơi công ty đặt nhà máy đến cải thiện khả năng tiếp cận nguồn nước cho người dân trên khắp cả nước. Từ những bể chứa nước cộng đồng đến các giải pháp xử lý và trữ nước ngay tại khu dân sinh, giúp đáp ứng nhu cầu thiết yếu hằng ngày, các sáng kiến còn góp phần thúc đẩy sử dụng nước hiệu quả và hỗ trợ phát triển bền vững cho địa phương.

Cải thiện khả năng tiếp cận nước sạch tại địa phương

Để bảo đảm nguồn nước bền vững, cần kết hợp các giải pháp bảo vệ hệ sinh thái dài hạn với những hỗ trợ thiết thực cho cộng đồng. Từ năm 2022, HEINEKEN Việt Nam phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, WWF-Việt Nam cùng các đối tác địa phương triển khai chương trình hợp tác công - tư về bảo tồn nguồn nước tại các lưu vực sông trọng điểm. Chương trình kết hợp phục hồi thiên nhiên với các sáng kiến cải thiện khả năng tiếp cận nước sạch và hỗ trợ sinh kế.

Tại Đồng Nai, hơn 2,62 triệu viên Aquatabs - viên nén khử khuẩn nước phục vụ sinh hoạt - đã được cung cấp cho 937 hộ gia đình, tương đương 4.047 người dân tại bốn ấp thuộc hai xã Phú Lý và Mã Đà. Bên cạnh đó, 20 hộ gia đình được hỗ trợ túi trữ nước mưa dung tích 15 m³ mỗi túi, giúp tăng khả năng dự trữ nước trong những thời điểm khô hạn, đồng thời góp phần giảm sự phụ thuộc vào nguồn nước ngầm. Tại Xuân Sơn, chương trình xây mới, cải tạo và duy trì bốn bể chứa nước cộng đồng cùng hệ thống đường ống, góp phần cung cấp nước sạch cho khoảng 200 hộ dân.

Ngoài khuôn khổ chương trình, từ năm 2012, HEINEKEN Việt Nam đã hỗ trợ xây dựng 25 công trình nước sạch tại nhiều địa phương, bao gồm giếng khoan, hệ thống lọc nước, khử mặn và bể chứa, mang đến lợi ích cho 15.087 người dân.

Bên cạnh đó tại xã đảo Quới Thiện, tỉnh Vĩnh Long, sáu hệ thống thu gom, trữ và xử lý nước mưa đã được trao tặng và lắp đặt vào tháng 2/2026, với sự đồng hành của HEINEKEN Việt Nam, Central Retail Việt Nam, Trung tâm Nước STARS - Trường Đại học Trà Vinh và Công ty TNHH Mấp Mé (MapMe). Các hệ thống tận dụng nguồn nước mưa tại chỗ, góp phần đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, đặc biệt tại những khu vực chịu ảnh hưởng của hạn hán và xâm nhập mặn.

HEINEKEN Việt Nam đồng hành và trao tặng sáu hệ thống thu gom, trữ và xử lý nước mưa. (Nguồn: HEINEKEN Việt Nam)

Những sáng kiến này cho thấy việc cải thiện khả năng tiếp cận nước sạch cần dựa trên điều kiện thực tế của từng địa phương, đồng thời giúp người dân chủ động hơn trước những biến động về nguồn nước.

Bảo vệ hệ sinh thái, hướng đến an ninh nguồn nước dài hạn

Cũng trong khuôn khổ chương trình hợp tác Bộ Nông nghiệp và Môi trường và WWF-Việt Nam kéo dài từ 2022 - 2030, HEINEKEN Việt Nam triển khai các giải pháp nhằm bảo vệ hệ sinh thái và góp phần duy trì nguồn nước trong dài hạn. Doanh nghiệp cùng các đối tác kết hợp phục hồi thiên nhiên, quản lý tài nguyên nước và nâng cao nhận thức cộng đồng để hướng tới an ninh nguồn nước bền vững.

Trong giai đoạn 1 (2022-2025), chương trình tập trung tại ba lưu vực sông Hồng, sông Đồng Nai và sông Tiền. Các hoạt động trồng mới, phục hồi và nuôi dưỡng rừng, cây bản địa đã góp phần cải thiện hệ sinh thái và khả năng điều tiết nước tại những khu vực triển khai. Tổng diện tích rừng và cây bản địa được trồng mới, phục hồi và nuôi dưỡng đạt hơn 1.132,3 ha; lượng nước bù hoàn cho thiên nhiên đạt hơn 2,2 tỷ lít mỗi năm. Những nỗ lực này góp phần giúp HEINEKEN Việt Nam đạt mục tiêu 100% cân bằng nước tại ba nhà máy ở Hà Nội, TP.HCM và Tiền Giang, đồng thời cho thấy vai trò của các giải pháp bảo tồn nguồn nước ở quy mô lưu vực đối với mục tiêu sử dụng nước bền vững.

HEINEKEN Việt Nam cùng đối tác triển khai các chương trình bảo vệ nguồn nước thông qua các hoạt động tư vấn thiết kế chiến lược quản lý hệ thống thủy văn, trồng và chăm sóc rừng tràm, cây bản địa. (Nguồn: HEINEKEN Việt Nam)

Trên cơ sở khả quan của giai đoạn 1, đầu tháng 9/2026, HEINEKEN Việt Nam cùng Bộ Nông nghiệp và Môi trường và WWF-Việt Nam công bố mở rộng chương trình sang giai đoạn II, đến các lưu vực sông Cu Đê và Sông Ray - Đá Đen. Với tổng mức đầu tư 70 tỷ đồng cho giai đoạn 2022 - 2030, chương trình hướng tới kết hợp bảo vệ, phục hồi thiên nhiên, cải thiện an ninh nguồn nước và khả năng thích ứng của cộng đồng. Thông qua chương trình, HEINEKEN Việt Nam đặt tham vọng đạt 100% cân bằng nước tại cả năm nhà máy vào năm 2030.

Đại diện HEINEKEN Việt Nam - Đại diện WWF-Việt Nam - Đại diện UBND tp.Đà Nẵng ký kết hợp tác ( Nguồn: HEINEKEN Việt Nam)

Bảo tồn nguồn nước gắn liền với phát triển sinh kế địa phương

Bên cạnh các hoạt động bảo tồn, một số sáng kiến tại lưu vực sông Đồng Nai và sông Hồng hướng tới tận dụng tài nguyên sẵn có và nâng cao giá trị sản phẩm địa phương. Tại khu vực hồ Trị An, mô hình sử dụng phụ phẩm từ cá ngoại lai để sản xuất phân bón hữu cơ đã tạo ra khoảng 8.700 lít sản phẩm, với doanh thu khoảng 74 triệu đồng trong năm 2025. Tại Vườn quốc gia Xuân Sơn, người dân được hỗ trợ phát triển sản phẩm từ chè Shan Tuyết và thảo mộc thông qua hướng dẫn về canh tác, chế biến và phát triển sản phẩm.

Từ những giải pháp xử lý và trữ nước phục vụ sinh hoạt, các công trình nước sạch tại địa phương đến hoạt động phục hồi rừng, bù hoàn nước và phát triển sinh kế, các sáng kiến của HEINEKEN Việt Nam thể hiện cách tiếp cận đa chiều đối với thách thức về nguồn nước.

Mỗi địa bàn có điều kiện tự nhiên và nhu cầu khác nhau, vì vậy các giải pháp cần được xây dựng trên cơ sở thực tiễn, với sự phối hợp giữa doanh nghiệp, cơ quan quản lý, tổ chức chuyên môn và cộng đồng. Sự kết hợp giữa những hỗ trợ thiết thực trước mắt với các giải pháp dài hạn dựa vào thiên nhiên có thể góp phần nâng cao khả năng thích ứng của người dân, đồng thời bảo vệ nguồn tài nguyên cho tương lai.

Thông qua các chương trình hợp tác và sáng kiến cộng đồng, HEINEKEN Việt Nam tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong nỗ lực bảo tồn nguồn nước, hướng đến mục tiêu Vì một Việt Nam tốt đẹp hơn.