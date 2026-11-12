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Giá vàng tiếp tục giảm

Ngọc Mai

TPO - Sáng nay (12/11), giá vàng trong nước tiếp tục giảm theo giá thế giới. Theo đó, giá bán vàng miếng SJC về mốc 139 triệu đồng/lượng và cao hơn thế giới gần 15 triệu đồng/lượng.

Vào lúc 9h, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 136 - 139 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm nửa triệu đồng/lượng cả 2 chiều so với sáng qua.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng miếng khác như Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý, Tập đoàn DOJI, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu… đồng loạt giảm giá bán vàng miếng về mốc 139 triệu đồng/lượng. Chỉ trong 2 ngày qua, giá vàng miếng SJC giảm 2,5 triệu đồng/lượng.

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Giá vàng trong nước giảm liên tiếp. Ảnh: NY.

Giá vàng nhẫn cũng có mức giảm tương đương nhưng giá bán thấp hơn giá vàng miếng SJC từ 200.000 - 500.000 đồng/lượng. Cụ thể, vàng nhẫn Phú Quý có giá 135,7 - 138,7 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn DOJI 134,5 - 138,5 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn SJC 134,8 - 138,8 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu 134,7 - 138,7 triệu đồng/lượng…

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới ở mức 3.983 USD/ounce, giảm 39 USD so với chiều qua, tương đương khoảng 124,1 triệu đồng/lượng. Hiện tại, giá vàng miếng SJC cao hơn giá vàng thế giới gần 15 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.623 đồng/USD, tăng 12 đồng so với sáng qua.

Tại Vietcombank, giá USD giao dịch ở mức 25.470 - 25.850 đồng/USD (mua vào - bán ra), tăng 50 đồng cả 2 chiều so với sáng qua. Các ngân hàng thương mại khác cũng điều chỉnh tăng nhưng giá USD vẫn duy trì dưới mốc 26.000 đồng/USD.

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