Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

PGBank hợp tác với IFC, thiết lập hạn mức tài trợ thương mại quốc tế (GTFP)

P.V

Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển (PGBank) và Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC), thành viên Nhóm Ngân hàng Thế giới (World Bank Group), chính thức ký kết thỏa thuận tham gia Chương trình Tài trợ Thương mại Toàn cầu (Global Trade Finance Program - GTFP). Đây là dấu mốc quan trọng trong chiến lược hội nhập quốc tế, góp phần mở rộng kết nối tài chính toàn cầu và phát triển hoạt động tài trợ thương mại của PGBank.

1794453024144-615854347622598882-615854347622598882-661eb96d3ef3c4f1c0192c7b9dbd2105.jpg

Được thành lập năm 1956, IFC là tổ chức tài chính phát triển toàn cầu lớn nhất tập trung vào khu vực tư nhân tại các thị trường mới nổi và đang phát triển, với hoạt động tại hơn 100 quốc gia và gần 70 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư, huy động vốn và tư vấn phát triển.

GTFP là chương trình trọng điểm của IFC nhằm kết nối các ngân hàng tại thị trường mới nổi với mạng lưới các định chế tài chính quốc tế, thông qua cơ chế bảo lãnh cho các giao dịch tài trợ thương mại. Chương trình giúp các ngân hàng mở rộng khả năng cung cấp tài trợ thương mại, qua đó tạo điều kiện để doanh nghiệp xuất nhập khẩu, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ, tiếp cận nguồn tài chính cần thiết để tham gia thương mại quốc tế.

Trong khuôn khổ chương trình, PGBank chính thức trở thành Ngân hàng Phát hành (Issuing Bank) của GTFP cùng với 11 ngân hàng TMCP hàng đầu tại Việt Nam tham gia chương trình. Cơ chế này tạo điều kiện thuận lợi để PGBank mở rộng hợp tác với các định chế tài chính hàng đầu thế giới và tăng cường uy tín trên thị trường quốc tế.

1794453024084-615854347622598882-615854347622598882-4734bd622e14a4a517cbb7aec03b2ee3.jpg

Ông Nguyễn Văn Hương, Tổng giám đốc PGBank chia sẻ: “Hợp tác với IFC thông qua chương trình GTFP là bước tiến quan trọng trong chiến lược mở rộng kết nối tài chính quốc tế và nâng cao năng lực hoạt động tài trợ thương mại của PGBank. Với uy tín, kinh nghiệm và mạng lưới toàn cầu của IFC, chúng tôi kỳ vọng chương trình sẽ tạo thêm động lực phát triển các hoạt động tài trợ thương mại, đồng thời mang đến những giải pháp tài chính hiệu quả hơn cho khách hàng, đặc biệt là doanh nghiệp xuất nhập khẩu và SMEs”.

Ông Nguyễn Văn Hương, Tổng Giám đốc PGBank phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại Lễ ký kết, Ông Allen Forlemu, Giám đốc Khối Định chế tài chính khu vực châu Á - Thái Bình Dương của IFC cho biết: “Các doanh nghiệp vừa và nhỏ đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế Việt Nam, nhưng nhiều doanh nghiệp vẫn gặp khó khăn trong tiếp cận tài trợ thương mại. Thông qua hợp tác với PGBank, IFC mong muốn góp phần thu hẹp khoảng cách này, giúp nhiều doanh nghiệp tiếp cận nguồn tài chính và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.”

1794453024026-615854347622598882-615854347622598882-b879dbc00778e9b9626fa334fd8c0717.jpg

Ông Allen Forlemu, Giám đốc Khối Định chế tài chính khu vực châu Á - Thái Bình Dương của IFC phát biểu tại buổi lễ

Việc tham gia chương trình GTFP tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế của PGBank, đồng thời tạo thêm nền tảng để Ngân hàng nâng cao năng lực cạnh tranh trong lĩnh vực tài trợ thương mại. Cùng với kết quả đánh giá năng lực tín nhiệm độc lập ở mức b1 của Moody’s mới đây, dấu mốc hợp tác với IFC đã tiếp tục góp phần củng cố uy tín và vị thế của PGBank trong thị trường tài chính quốc tế.

Lễ ký kết Hợp đồng Ngân hàng Phát hành thuộc chương trình tài trợ thương mại toàn cầu của IFC

Với định hướng phát triển ngân hàng bán lẻ trên nền tảng chuyển đổi số, tập trung vào khách hàng cá nhân, hộ gia đình và doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs), đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và thương mại, PGBank sẽ tiếp tục đa dạng hóa, nâng cao chất lượng các giải pháp tài chính, đồng hành cùng doanh nghiệp trong hoạt động xuất nhập khẩu, mở rộng cơ hội tham gia thị trường quốc tế và thúc đẩy tăng trưởng bền vững.

#PGBank #IFC #GTFP

Cùng chuyên mục

Ra mắt thẻ tín dụng VPBank SkyOne Visa, tiên phong kiến tạo chuẩn mực mới cho dòng thẻ du lịch tại Việt Nam

Ra mắt thẻ tín dụng VPBank SkyOne Visa, tiên phong kiến tạo chuẩn mực mới cho dòng thẻ du lịch tại Việt Nam

VPBank và Visa vừa chính thức ra mắt thẻ tín dụng VPBank SkyOne Visa - dòng thẻ tiên phong đổi mới trải nghiệm khách hàng đam mê du lịch với lợi ích vượt trội: miễn phí chuyển đổi ngoại tệ trọn đời, đặc quyền sử dụng phòng chờ sân bay quốc tế và tích điểm từ mọi chi tiêu, linh hoạt quy đổi sang các ưu đãi du lịch đa dạng.

Emart tổ chức K-Brand Festa 2026 với 16 thương hiệu hàng đầu Hàn Quốc

Emart tổ chức K-Brand Festa 2026 với 16 thương hiệu hàng đầu Hàn Quốc

Nhân kỷ niệm 11 năm hiện diện tại Việt Nam, Emart tổ chức K-Brand Festa 2026 với chủ đề “Follow the Yellow – Sắc vàng dẫn lối” từ ngày 12 đến 15/11/2026 tại Thiso Mall Sala (TP.HCM). Sự kiện quy tụ 16 thương hiệu hàng đầu Hàn Quốc với các hoạt động trải nghiệm sản phẩm, mua sắm, trò chơi tương tác và giao lưu cùng hai nghệ sĩ Jun Phạm và Quân A.P.

Giá vàng tiếp tục giảm

Giá vàng tiếp tục giảm

TPO - Sáng nay (12/11), giá vàng trong nước tiếp tục giảm theo giá thế giới. Theo đó, giá bán vàng miếng SJC về mốc 139 triệu đồng/lượng và cao hơn thế giới gần 15 triệu đồng/lượng.

LPBank lập 'hat-trick' 3 năm liên tiếp được Visa vinh danh về tăng trưởng thẻ tín dụng

LPBank lập 'hat-trick' 3 năm liên tiếp được Visa vinh danh về tăng trưởng thẻ tín dụng

Vừa qua, trong khuôn khổ Diễn đàn Khách hàng Visa Việt Nam 2026 (Visa Vietnam Client Forum 2026) tổ chức tại Huế, Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank) vinh dự được Tổ chức thẻ quốc tế Visa trao tặng giải thưởng “Leadership in Payment Volume & Outstanding Growth - Ngân hàng dẫn đầu về doanh số thanh toán và tăng trưởng vượt trội”, ghi nhận những kết quả ấn tượng trong hoạt động phát triển thẻ tín dụng Visa.

EVNHANOI đa dạng dịch vụ, gia tăng tiện ích cho khách hàng

EVNHANOI đa dạng dịch vụ, gia tăng tiện ích cho khách hàng

Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) triển khai Dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa điện 24/7, mang đến các giải pháp kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống điện sau công tơ, góp phần bảo đảm an toàn và nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Chợ hoa Xuân Bình Điền 2027: 13 năm miễn phí mặt bằng cho nhà vườn

Chợ hoa Xuân Bình Điền 2027: 13 năm miễn phí mặt bằng cho nhà vườn

Không chỉ mang đến không gian mua sắm, thưởng lãm rực rỡ với 282 lô hoa cây kiểng trong dịp Tết Đinh Mùi 2027, Chợ hoa Xuân Bình Điền tiếp tục duy trì chính sách miễn phí 100% tiền thuê mặt bằng năm thứ 13 liên tiếp. Đây là điểm tựa thiết thực giúp nhà vườn miền Tây và TPHCM giảm bớt áp lực chi phí, an tâm mang sắc xuân phục vụ người dân thành phố.

HEINEKEN Việt Nam bảo tồn nguồn nước từ những sáng kiến thiết thực cho cộng đồng

HEINEKEN Việt Nam bảo tồn nguồn nước từ những sáng kiến thiết thực cho cộng đồng

HEINEKEN Việt Nam hợp tác cùng cơ quan Nhà nước và đối tác địa phương đang triển khai nhiều sáng kiến từ cân bằng nguồn nước ở các lưu vực sông nơi công ty đặt nhà máy đến cải thiện khả năng tiếp cận nguồn nước cho người dân trên khắp cả nước. Từ những bể chứa nước cộng đồng đến các giải pháp xử lý và trữ nước ngay tại khu dân sinh, giúp đáp ứng nhu cầu thiết yếu hằng ngày, các sáng kiến còn góp phần thúc đẩy sử dụng nước hiệu quả và hỗ trợ phát triển bền vững cho địa phương.

Thủy sản Việt Nam hướng tới xuất khẩu gần 16 tỷ USD vào năm 2029, nhưng cần vượt qua áp lực cạnh tranh, điểm nghẽn con giống và rào cản thương mại.

Tôm Việt Nam xuất khẩu đang chịu áp lực gay gắt về giá

TPO - Tôm thẻ chân trắng Việt Nam đang chịu áp lực cạnh tranh gay gắt về giá từ Ecuador và Ấn Độ. Tôm sơ chế, xẻ lưng của Ecuador giá rất rẻ khiến các đơn hàng tôm loại nhỏ và trung bình của doanh nghiệp Việt sang Bắc Mỹ gặp nhiều khó khăn.

Vì sao nhiều cây xăng ngừng bán khi giá giảm?

Vì sao nhiều cây xăng ngừng bán khi giá giảm?

TPO - Một số cửa hàng xăng dầu tại Đắk Lắk, Phú Quốc, Sơn La, Cần Thơ hết xăng, tạm ngừng bán. Theo đại diện Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công Thương, tình trạng thiếu xăng tại một số điểm bán liên quan đến khâu đặt, nhận hàng và tâm lý nhập cầm chừng vì lo giá giảm gây lỗ.

Dưa hấu, sầu riêng Việt Nam rộng cửa sang Trung Quốc

Dưa hấu, sầu riêng Việt Nam rộng cửa sang Trung Quốc

TPO - Chiều 11/11, Hội nghị lần thứ XI Ủy ban hợp tác, quản lý cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc kết thúc 4 ngày hoạt động tại Đà Nẵng. Những vấn đề được ký kết sẽ mở rộng luồng cho doanh nghiệp logistics, dưa hấu, sầu riêng qua biên giới.

Gói tín dụng ưu đãi hàng trăm nghìn tỷ đồng: Bao nhiêu vốn thực sự đến doanh nghiệp?

Gần 50.000 tỷ bơm vào hệ thống ngân hàng giúp 'hạ nhiệt' lãi suất?

TPO - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) triển khai nghiệp vụ hoán đổi ngoại tệ kỳ hạn 6 tháng với quy mô trước mắt 2 tỷ USD, qua đó bổ sung gần 50.000 tỷ đồng thanh khoản cho hệ thống ngân hàng. Động thái này được các ngân hàng đánh giá giúp cân đối nguồn vốn dài hạn, giảm chi phí huy động và tạo dư địa hạ lãi suất cho vay trong những tháng cuối năm.

Thị trường bất động sản đang chuyển dịch như thế nào?

Thị trường bất động sản đang chuyển dịch như thế nào?

TPO - Giá trị bất động sản ngày càng được quyết định bởi chất lượng sống, khả năng kết nối, hiệu quả vận hành và khai thác thực tế, thay vì chủ yếu dựa trên kỳ vọng tăng giá. Hoạt động đầu tư cũng có xu hướng chọn lọc hơn, ưu tiên những dự án có pháp lý minh bạch, khả năng hình thành cộng đồng dân cư và hiệu quả khai thác dài hạn.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe