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Kinh tế

Nâng tầm thương hiệu tỉ đô, Đồng Tháp đưa cá tra 'từ dòng Mekong đến bàn ăn thế giới'

Hòa Hội

Nhằm nâng tầm giá trị và sức cạnh tranh cho ngành hàng tỉ đô trên thị trường quốc tế, tỉnh Đồng Tháp sẽ tổ chức Lễ hội Cá tra lần thứ I vào đầu tháng 12/2026.

Khẳng định vị thế thủ phủ thủy sản

Tại Đồng Tháp, cá tra không chỉ là một loài thủy sản mà đã trở thành một ngành hàng chủ lực, trụ cột kinh tế đóng vai trò sống còn trong cơ cấu sản xuất nông nghiệp. Số liệu năm 2025 cho thấy, giá trị sản xuất ngành cá tra của tỉnh ước đạt hơn 9.700 tỉ đồng, kim ngạch xuất khẩu chạm mốc khoảng 1 tỉ USD với sản lượng hằng năm vượt trên 500.000 tấn.

Đặc biệt, nguồn nguyên liệu cá tra của Đồng Tháp hiện cung cấp trên 92% cho hoạt động chế biến xuất khẩu. Chuỗi giá trị này không chỉ mang lại nguồn ngoại tệ lớn mà còn giải quyết việc làm, tạo sinh kế bền vững cho hàng chục ngàn hộ dân, qua đó khẳng định vững chắc vị thế thủy sản Đồng Tháp trên bản đồ quốc tế.

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Tuy nhiên, trước yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường toàn cầu, ngành cá tra đang đứng trước bài toán phải chuyển mình. Việc phát triển sản xuất theo hướng chất lượng, hiệu quả, đáp ứng các tiêu chí nhập khẩu và gắn với giảm rủi ro môi trường, chuyển đổi xanh là đòi hỏi tất yếu.

Để hiện thực hóa chiến lược nâng tầm thương hiệu, UBND tỉnh Đồng Tháp vừa ban hành kế hoạch tổ chức Lễ hội Cá tra lần thứ I. Lễ hội dự kiến diễn ra trong 4 ngày (từ 3 đến 6/12/2026) tại phường Hồng Ngự và phường An Bình, trong đó không gian chính được đặt tại Quảng trường Võ Nguyên Giáp (phường Hồng Ngự).

Với chủ đề “Từ dòng Mekong đến bàn ăn thế giới”, chương trình hướng tới thông điệp mạnh mẽ về sự chuyển biến tích cực của ngành hàng cá tra, cam kết phát triển bền vững, kinh tế tuần hoàn và tạo ra các giá trị xã hội bao trùm.

Để tổ chức sự kiện quy mô này, theo kế hoạch, trong tổng kinh phí thực hiện các hoạt động chính khoảng 9 tỉ đồng, tỉnh Đồng Tháp dự kiến huy động tới 7,6 tỉ đồng từ nguồn xã hội hóa; ngân sách nhà nước chỉ bố trí khoảng 1,4 tỉ đồng. Điều này cho thấy sự đồng hành, kỳ vọng rất lớn của cộng đồng doanh nghiệp vào sức bật của ngành hàng.

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Công nhân chế biến cá tra tại Đồng Tháp.

Thực chất và vươn xa

Điểm nhấn của Lễ hội Cá tra lần thứ I là chuỗi không gian trải nghiệm đẳng cấp và đa sắc màu. Du khách và đối tác có thể tham quan Không gian triển lãm “Hành trình cá tra Đồng Tháp”, khu trưng bày sản phẩm OCOP tiêu biểu và hàng thương mại biên giới Việt Nam - Campuchia. Đặc biệt, không gian trải nghiệm ẩm thực “Ẩm thực cá tra - Vươn xa thế giới” sẽ có sự xuất hiện của show Yan Can Cook trình diễn các món ăn đặc sắc từ cá tra, kết hợp cùng lễ hội đường phố và phiên chợ hàng Việt khu vực biên giới.

Song song với các hoạt động văn hóa, điểm cốt lõi của lễ hội là chuỗi hội nghị chỉ đạo sản xuất, phát triển ngành hàng do Cục Thủy sản và Kiểm ngư phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND phường Hồng Ngự tổ chức. Nơi đây sẽ trở thành nhịp cầu kết nối giao thương, chia sẻ thông tin thị trường và công nghệ ứng dụng giữa các doanh nghiệp trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long, tỉnh Tây Ninh và đối tác quốc tế.

#Lễ hội Cá tra #cá tra Đồng Tháp

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