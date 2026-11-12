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Kinh tế

Tăng cường hợp tác, bảo đảm hiệu quả vận hành chuỗi giá trị khí – điện

P.V

Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) và các đối tác tăng cường hợp tác nhằm mở rộng cơ hội phát triển thị trường tiêu thụ khí, đồng thời phát huy vai trò của PV GAS trong thu xếp nguồn cung và phát triển hạ tầng khí, LNG, phát triển đồng bộ chuỗi khí – điện, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

Hệ thống kho cảng của PV GAS
Hệ thống kho cảng của PV GAS

Cuối tháng 10 vừa qua, PV GAS và Tổng công ty Phát điện 3 (EVNGENCO3) đã cùng thảo luận về việc đảm bảo nguồn cung khí và LNG cho sản xuất điện. Hai bên đã đi tới thống nhất tăng cường hợp tác cũng như đảm bảo nguồn cung cho sản xuất điện thời gian tới.

Trong hơn 30 năm hợp tác, từ năm 1995 đến nay, PV GAS đã cung cấp cho các Nhà máy điện Phú Mỹ thuộc EVNGENCO3 và Nhà máy điện Bà Rịa tổng cộng khoảng 76,6 tỷ Sm³ khí, tương đương sản lượng điện khoảng 398 tỷ kWh, góp phần quan trọng bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia. Hai bên cũng trao đổi về việc duy trì nguồn cung khí, từng bước chuyển đổi sang LNG phục vụ sản xuất điện phù hợp với mục tiêu Quy hoạch điện VIII.

Đại diện lãnh đạo PV GAS cho biết, đối với khí nội địa, PV GAS đang đẩy nhanh việc bổ sung các nguồn khí mới, phối hợp với các chủ mỏ tối ưu hóa công tác bảo dưỡng sửa chữa và triển khai các giải pháp kỹ thuật nhằm duy trì nguồn cung. Đối với LNG, trong bối cảnh nguồn khí trong nước suy giảm, PV GAS đã nâng khả năng tái hóa khí tại Kho cảng LNG Thị Vải lên 9,5 triệu Sm³/ngày, đồng thời triển khai các biện pháp bảo đảm nguồn cung LNG tái hóa dài hạn, hướng tới tối ưu hóa chi phí sản xuất điện.

PV GAS đã cung cấp khí cho các Nhà máy điện Phú Mỹ trong hơn 30 năm qua
PV GAS đã cung cấp khí cho các Nhà máy điện Phú Mỹ trong hơn 30 năm qua

Trên cơ sở trao đổi, hai bên thống nhất các phương án cung cấp khí nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất điện năm 2027 và trong dài hạn, góp phần thực hiện kế hoạch phát điện và bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Tăng cường hợp tác, bảo đảm hiệu quả vận hành chuỗi giá trị khí – điện ảnh 3Đại diện lãnh đạo PV GAS và PV Power ký kết Thỏa thuận hợp tác về cung cấp khí thiên nhiên và khí LNG tái hóa cho các nhà máy điện khu vực Tây Nam bộ.

Trước đó, PV GAS và Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) đã ký kết các thỏa thuận hợp tác về cung cấp khí cho các nhà máy điện khu vực Tây Nam Bộ và nghiên cứu phát triển chuỗi dự án LNG tại Hải Phòng.

Theo thỏa thuận, PV GAS sẽ thu xếp, cung cấp và bán khí thiên nhiên mua từ các chủ mỏ và khí LNG tái hóa cho Nhà máy điện Cà Mau 1 & 2 hiện hữu và các nhà máy điện do PV Power dự kiến đầu tư tại khu vực Tây Nam bộ, bao gồm dự án mở rộng Cà Mau 1 & 2. PV Power sẽ mua, tiếp nhận các nguồn khí từ PV GAS để phục vụ nhu cầu vận hành nhà máy trên cơ sở các điều kiện được hai bên thống nhất trong những hợp đồng cụ thể.

Hai bên sẽ phối hợp cập nhật khả năng cung cấp và tiêu thụ khí từ mỏ PM3-CAA hiện hữu, các nguồn khí mới như Nam Du – U Minh, Khánh Mỹ – Đầm Dơi, Hoa Mai và nguồn LNG nhập khẩu, làm cơ sở xây dựng kế hoạch đầu tư, vận hành các công trình khí trong dài hạn.

Nhu cầu khí dự kiến của Nhà máy điện Cà Mau 1 & 2 hiện hữu khoảng 1,2 – 2 tỷ Sm³/năm. Khi tính cả dự án mở rộng, nhu cầu có thể tăng lên khoảng 2,5 – 4 tỷ Sm³/năm. Khối lượng tiêu thụ thực tế sẽ được hai bên thỏa thuận chi tiết tùy theo khả năng bổ sung nguồn khí trong từng giai đoạn.

Tăng cường hợp tác, bảo đảm hiệu quả vận hành chuỗi giá trị khí – điện ảnh 4Đại diện lãnh đạo PV GAS và PV Power ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác nghiên cứu phát triển chuỗi dự án kho cảng LNG và nhà máy nhiệt điện LNG tại Hải Phòng.

Về hợp tác nghiên cứu đầu tư, PV GAS chủ trì đánh giá các phương án phát triển hạ tầng cung cấp LNG tại Tây Nam bộ, bao gồm kho nổi chứa và tái hóa khí LNG (FSRU), đường ống kết nối Đông – Tây hoặc kho cảng LNG cùng hệ thống vận chuyển, phân phối. PV Power chủ trì nghiên cứu dự án mở rộng Cà Mau 1 & 2 và các dự án điện khác. Nội dung hợp tác gắn với định hướng hình thành Trung tâm công nghiệp năng lượng sinh thái tại Cà Mau của PETROVIETNAM.

PV GAS và PV Power cũng đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác nghiên cứu phát triển chuỗi dự án kho cảng LNG và nhà máy nhiệt điện LNG tại Hải Phòng, với công suất nhà máy điện dự kiến khoảng 1.600 MW. Theo đó, PV GAS chủ trì nghiên cứu phát triển và đầu tư dự án kho cảng LNG, trong khi PV Power chủ trì nghiên cứu phát triển dự án nhà máy nhiệt điện LNG.

Việc hợp tác nghiên cứu được triển khai trong bối cảnh nhu cầu LNG phục vụ sản xuất điện tại miền Bắc dự kiến gia tăng. Theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, khu vực miền Bắc được quy hoạch 6 nhà máy điện khí LNG tại Quảng Ninh, Hưng Yên và Hải Phòng đến năm 2035, với tổng công suất khoảng 10.800 MW và nhu cầu tiêu thụ LNG ước tính 7,2 triệu tấn/năm.

Đối với dự án Kho LNG Hải Phòng, UBND thành phố Hải Phòng đã chấp thuận chủ trương đầu tư và nhà đầu tư theo Quyết định số 915/QĐ-UBND ngày 13/3/2026. Với lợi thế về hạ tầng cảng nước sâu, vị trí kết nối thuận lợi và nhu cầu tiêu thụ LNG từ các dự án điện khí theo quy hoạch, Hải Phòng có tiềm năng phát triển hệ thống kho cảng LNG quy mô lớn, kết nối hoạt động nhập khẩu, tồn trữ, tái hóa khí và phân phối đến các nhà máy điện.

#PV GAS #EVNGENCO3

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