Hiến gần 1.000m² đất, ông lão 69 tuổi khiến cả làng làm theo

Từ việc tự nguyện hiến gần 1.000m² đất vườn và đất thổ cư mở rộng Quốc lộ 17, ông Đồng Văn Bình (69 tuổi, xã Tân Yên, thành phố Bắc Ninh) đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, tạo thành phong trào hơn 300 hộ dân cùng hiến đất, góp sức xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Từ quyết định hiến đất của ông lão 69 tuổi

Đầu giờ sáng, phóng viên Báo Tiền Phong có mặt tại thôn Kim Ngọc, xã Tân Yên. Quốc lộ 17 chạy qua địa phương với 4 làn xe rộng rãi, hai bên đường là hành lang giao thông khang trang, sạch đẹp. Ít ai biết rằng, để có diện mạo ấy, hàng trăm hộ dân đã tự nguyện lùi hàng rào, nhường một phần đất đai của gia đình để mở rộng con đường chung.

Ông Đồng Văn Bình hiến đất làm đường, góp sức xây dựng nông thôn mới. Ảnh: Nguyễn Thắng

Trong số đó, ông Đồng Văn Bình là một trong những người tiên phong. Trong căn nhà nằm sát Quốc lộ 17, ông Bình say sưa kể về quyết định hiến đất của gia đình. Giọng ông chậm rãi, ánh mắt ánh lên niềm vui khi nhắc đến con đường mới.

Gia đình ông Bình đã sinh sống qua nhiều thế hệ bên Quốc lộ 17. Mảnh đất ông hiến là tài sản được cha ông để lại, được gia đình vun đắp qua nhiều năm. Năm 2025, ông Bình tự nguyện hiến gần 1.000m² đất vườn và đất thổ cư, đồng thời đóng góp ngày công, vật chất phục vụ việc mở rộng, nâng cấp tuyến đường.

Ông Bình thừa nhận, khi quyết định hiến đất, gia đình cũng không tránh khỏi tiếc nuối. Tuy nhiên, ông nghĩ nếu mỗi nhà giữ lại một phần đất thì con đường sẽ mãi chật hẹp. Ngược lại, nếu mỗi người cùng hy sinh một phần lợi ích riêng, quê hương sẽ có tuyến đường rộng rãi, an toàn hơn.

“Đất là tài sản của gia đình, nhưng đường giao thông là tài sản chung. Tôi nghĩ, mình hy sinh một phần lợi ích trước mắt để đổi lấy một tương lai tốt hơn cho quê hương, cho con cháu”, ông Bình chia sẻ.

Tuyến đường đi qua xã Tân Yên được mở rộng từ phong trào hiến đất làm đường. Ảnh: Nguyễn Thắng

Gia đình ông Bình hiện kinh doanh đồ điện dân dụng. Theo ông, đường sá được mở rộng, giao thông thuận lợi, cảnh quan khang trang cũng mang lại lợi ích thiết thực cho hoạt động buôn bán của gia đình. Vì vậy, ông không xem việc hiến đất đơn thuần là mất đi một phần tài sản.

“Tôi cho rằng việc hiến đất mở rộng đường giao thông mang lại cơ hội phát triển kinh tế, thu hút đầu tư, tạo thêm việc làm. Đường rộng hơn thì quê hương phát triển hơn. Hôm nay tôi hiến đất thì ngày mai con cháu sẽ được hưởng giá trị lớn hơn rất nhiều”, ông Bình nói.

Bà Nguyễn Ngọc Lan, vợ ông Bình, cho biết khi nghe chồng đề cập đến việc hiến đất mở đường, bà đồng ý ngay.

“Đất nhà mình thì quý, nhưng quê hương phát triển thì con cháu mình được hưởng. Tôi là cán bộ về hưu, lại là đảng viên nên càng muốn mình phải làm trước, làm gương”, bà Lan chia sẻ.

Ông Bình hiểu rằng, một gia đình tự nguyện hiến đất thì chưa thể tạo nên con đường rộng rãi nếu những hộ dân khác không cùng chung tay. Vì vậy, ông tích cực vận động người thân, anh em họ hàng và hàng xóm cùng tham gia.

Hơn 300 hộ dân cùng nhường đất mở đường quê

Ông Giáp Văn Hành, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Tân Yên, cho biết ông Đồng Văn Bình là một trong những người hiến đất tiêu biểu, có diện tích hiến lớn nhất tại địa phương.

Có thời điểm, một số người thân trong họ khuyên vợ chồng ông Bình nên cân nhắc bởi diện tích đất hiến rất lớn, trong khi đất ven Quốc lộ 17 có giá trị kinh tế cao. Tuy nhiên, ông Bình vẫn quyết tâm thực hiện.

Theo ông Hành, diện tích đất gia đình ông Bình tự nguyện hiến rất lớn, có ý nghĩa trong công tác vận động nhân dân. Việc làm gương của ông đã tạo hiệu ứng tích cực, khiến nhiều hộ dân khác đồng thuận hiến đất mở rộng đường.

Từ một vài hộ ban đầu, phong trào dần lan rộng dọc tuyến Quốc lộ 17 qua địa bàn xã Tân Yên. Đến nay, hơn 300 hộ dân đã tự nguyện hiến đất để mở rộng mặt đường và hành lang giao thông.

Mới đây, tại hội nghị phát động phong trào hiến đất làm đường do Ủy ban MTTQ thành phố Bắc Ninh tổ chức, ông Đồng Văn Bình được biểu dương là cá nhân tiêu biểu. Câu chuyện của gia đình ông cũng là một trong những điển hình về sự đồng thuận, chung sức của người dân trong xây dựng quê hương.

Cũng tại hội nghị phát động phong trào hiến đất làm đường vào tháng 8, Bí thư Thành ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái cho biết, trong xây dựng nông thôn mới, nhiều người dân trên địa bàn thành phố đã tự nguyện hiến đất.

Ông Thái cho biết, đất là tài sản lớn đối với người nông dân. Việc người dân sẵn sàng hiến đất không phải vì họ dư dả, mà bởi họ đặt niềm tin vào sự phát triển của quê hương. Niềm tin ấy được tạo dựng từ những việc cụ thể, từ từng gia đình, khu dân cư và sự vận động, thuyết phục của cán bộ Mặt trận.

“Người dân hiến đất là góp phần xây dựng quê hương. Trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền là trân trọng sự đóng góp đó, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của người dân, đồng thời làm cho những đóng góp ấy được chuyển hóa thành những công trình thiết thực, hiệu quả”, ông Thái nhấn mạnh.

Box: Theo Ủy ban MTTQ thành phố Bắc Ninh, trong 5 năm gần đây, tính từ địa bàn hai tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh trước sáp nhập, đã có hơn 2.150 hộ dân hiến gần 101ha đất, cùng hàng nghìn cây ăn quả và tài sản gắn liền trên đất.