Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

BAT Việt Nam tổng kết chương trình “Trao quyền cho Phụ nữ” 2025-2026

P.V

Từ nguồn vốn vay không lãi suất 01 tỷ đồng thuộc chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” của BAT Việt Nam, 100 hộ gia đình của phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn tại ba xã Nhơn Hòa Lập, Mỹ Quý và Đông Thành (tỉnh Tây Ninh) không chỉ thoát khỏi nỗi lo thiếu vốn làm ăn, mà còn từng bước chủ động xây dựng sinh kế ổn định cho gia đình với tỷ lệ hoàn vốn 100% chỉ sau một năm triển khai.

Dọc theo những tuyến đường biên giới và vùng nông thôn sâu của tỉnh Tây Ninh, bài toán sinh kế của phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn từ lâu vẫn luôn là nỗi trăn trở của cơ quan địa phương.

Thấu hiểu thực tế đó, chương trình “Trao quyền cho Phụ nữ” giai đoạn 2025 - 2026 của BAT Việt Nam đã phối hợp cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) địa phương đưa nguồn vốn 01 tỷ đồng đến với 100 hội viên tại ba xã Nhơn Hòa Lập (40 hộ), Mỹ Quý (32 hộ) và Đông Thành (28 hộ). Mỗi khoản vay 10 triệu đồng không lãi suất trong 12 tháng chính là chiếc “cần câu” đúng lúc, giúp những người phụ nữ vùng biên có điểm tựa gây dựng sinh kế và vươn lên làm chủ cuộc sống.

Những mảnh ghép sinh kế bước ra từ thực tiễn

Từ chiếc “cần câu” được trao tay ấy, sau tròn một năm triển khai, 100 khoản vay đã thực sự hóa thành 100 kế hoạch làm ăn bám sát điều kiện của từng nếp nhà. Tại buổi lễ tổng kết chương trình diễn ra vào cuối tháng 10/2026 trên địa bàn xã Nhơn Hòa Lập, hành trình vươn lên của các chị em phụ nữ hiện lên không phải bằng những con số báo cáo khô khan, mà bằng sức sống mới đang hiện hữu trên từng mảnh vườn, góc chợ.

Đại diện BAT Việt Nam và Hội Liên hiệp Phụ nữ các xã tại lễ tổng kết dự án “Trao quyền cho Phụ nữ” 2025-2026.
Đại diện BAT Việt Nam và Hội Liên hiệp Phụ nữ các xã tại lễ tổng kết dự án “Trao quyền cho Phụ nữ” 2025-2026.

Ở vùng sông nước Đông Thành, đồng vốn của chương trình đã hóa thành những chiếc xuồng nhựa chở nông sản lướt dọc kênh rạch, thành chiếc máy bơm tưới mát vườn cây, hay thành những cặp bò giống đang trong kỳ mang thai và được kỳ vọng tạo thêm thu nhập. Với những chị em không có đất canh tác tại xã Mỹ Quý và Đông Thành, 10 triệu đồng lại trở thành chiếc xe hủ tiếu bốc khói mỗi sớm mai, tiệm tạp hóa nhỏ đầu ngõ, chiếc máy hàn sắt hay gánh hàng rong kết hợp đàn gà sau vườn giúp tạo ra thu nhập mỗi ngày.

Trong khi đó, tại xã Nhơn Hòa Lập, bức tranh sinh kế lại mang màu sắc đa dạng của sự kết hợp giữa nông nghiệp cải tiến và tiểu thủ công nghiệp. Chỉ sau hai đợt xuất chuồng, những hộ đầu tư nuôi gà, nuôi heo đã thu về khoản lãi từ 7 đến 14 triệu đồng mỗi vụ; những ao cá lóc, bể nuôi ếch tận dụng diện tích nhỏ hẹp quanh nhà cũng mang lại lợi nhuận cho mỗi hộ từ 10 đến 15 triệu đồng mỗi vụ. Ngay cả lúc nông nhàn, tiếng máy may gia công quần áo, túi xách hay đôi bàn tay thoăn thoắt đan giỏ nhựa, bó chổi truyền thống cũng giúp các chị kiếm thêm từ 3 đến 8 triệu đồng mỗi tháng.

Sau tròn một năm triển khai chương trình, 100 khoản vay đã hóa thành 100 kế hoạch làm ăn bám sát điều kiện của từng nếp nhà.
Sau tròn một năm triển khai chương trình, 100 khoản vay đã hóa thành 100 kế hoạch làm ăn bám sát điều kiện của từng nếp nhà.

Từ khoản tiền lời tích cóp được, nhiều gia đình đã lo trọn vẹn sách vở, quần áo cho con cái bước vào năm học mới mà không còn cảnh chạy vạy khắp nơi như trước, thậm chí có thể sắm sửa vật dụng, đồ điện tử mới cho gia đình.

Bên cạnh đó, ý nghĩa thiết thực của chương trình “Trao quyền cho Phụ nữ” còn nằm ở chỗ Hội LHPN các xã phối hợp chặt chẽ với cơ quan địa phương, cán bộ thú y và các trung tâm dịch vụ nông nghiệp mở hàng loạt lớp học nghề và chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hàng trăm lượt hội viên.

Từ cách chọn con giống, vệ sinh chuồng trại, phòng ngừa dịch bệnh theo mùa cho đến cách tính toán chi phí đầu vào đều được hướng dẫn tận tình. Chính “chiếc áo giáp” này đã cấp kiến thức để các hộ ứng phó với biến động giá thức ăn chăn nuôi và điều kiện thời tiết trong năm qua.

Cuộc “cách mạng” về tư duy tài chính và lá chắn an ninh vùng biên

Nếu phải chỉ ra thành công lớn nhất sau một năm nhìn lại, đó không chỉ là những lứa heo xuất chuồng hay những chiếc xuồng chở đầy nông sản tươi, mà còn là việc góp phần hình thành thói quen tiết kiệm và quản lý tài chính ở các hộ tham gia.

Ngay từ ngày đầu giải ngân, Hội LHPN cả ba xã đã kiên trì vận động chị em tham gia mô hình gửi tiết kiệm định kỳ từ 500.000 đến 800.000 đồng mỗi tháng. Ban đầu, không ít người còn bỡ ngỡ, nhưng qua những buổi sinh hoạt tổ hội gần gũi, các chị dần hiểu rằng việc trích lại một phần nhỏ thu nhập hàng tháng không phải là gánh nặng nghĩa vụ, mà là cách tự tạo quỹ dự phòng và rèn luyện kỷ luật tài chính cho chính gia đình mình. Nhờ thói quen “tích tiểu thành đại” ấy, khi khép lại chu kỳ vay 12 tháng vào tháng 10/2026, cả ba xã Nhơn Hòa Lập, Mỹ Quý và Đông Thành đều ghi nhận một kết quả tuyệt đối: 100% nguồn vốn giải ngân đã được thu hồi đầy đủ, đúng hạn mà không phát sinh bất kỳ khoản nợ quá hạn nào.

Khoản tiền tiết kiệm tích lũy đều đặn suốt một năm qua đã giúp các chị hoàn trả vốn gốc mà không làm đứt gãy dòng vốn quay vòng của gia đình, đồng thời bồi đắp thêm sự tự tin cho người phụ nữ trong việc làm chủ kinh tế.

Chia sẻ tại buổi lễ tổng kết, bà Nguyễn Thị Chọn - Chủ tịch Hội LHPN xã Nhơn Hòa Lập, cho biết: “Qua gần một năm theo dõi sát sao từng hộ vay, điều khiến chúng tôi mừng nhất là nguồn vốn không lãi suất của BAT Việt Nam không chỉ giúp chị em có thêm thu nhập lo cho con cái học hành đầy đủ hơn hay mua sắm vật dụng gia đình, mà quan trọng hơn cả là đã thay đổi hẳn tư duy làm kinh tế của phụ nữ nông thôn. Chúng tôi rất mong nguồn vốn nhân văn này sẽ tiếp tục được duy trì và mở rộng để tiếp thêm điểm tựa cho nhiều chị em phụ nữ khó khăn khác trên địa bàn.”

Bà Nguyễn Thị Chọn, Chủ tịch Hội LHPN xã Nhơn Hòa Lập, phát biểu tại lễ tổng kết.
Bà Nguyễn Thị Chọn, Chủ tịch Hội LHPN xã Nhơn Hòa Lập, phát biểu tại lễ tổng kết.

Song hành với việc trao vốn, Hội LHPN ba xã đã phối hợp cùng lực lượng Công an và các đồn Biên phòng tổ chức các buổi tuyên truyền pháp luật khi vùng biên thường là “điểm nóng” về buôn lậu, thu hút trên 750 lượt người tham dự. Tại xã Mỹ Quý, toàn bộ các hộ thuộc diện vận động đã đặt bút ký cam kết không tham gia, không tiếp tay cho hoạt động buôn bán thuốc lá lậu qua biên giới. Tại xã Đông Thành và xã Nhơn Hòa Lập, theo ghi nhận của Hội LHPN địa phương trong giai đoạn dự án diễn ra, chưa ghi nhận trường hợp hội viên tham gia chương trình bị xử lý liên quan đến hoạt động xuất nhập cảnh trái phép hay buôn lậu hàng cấm.

Thực tế đã chứng minh, khi người phụ nữ và cộng đồng được hỗ trợ, tạo điều kiện để có việc làm và thu nhập ổn định, những cám dỗ từ việc đai vác hàng lậu qua biên giới sẽ dần bị đẩy lùi.

Tấm biển hoàn trả nguồn vốn vay được trao đi tại buổi lễ tổng kết đã khép lại một chu kỳ hỗ trợ, các bên kỳ vọng tiếp tục duy trì và xem xét nhân rộng những mô hình phù hợp, tùy thuộc kết quả đánh giá và nguồn lực. Với sự đồng hành của BAT Việt Nam, những mô hình sinh kế nơi đây sẽ còn tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ, góp phần dựng xây những nếp nhà vùng biên ngày một ổn định, ấm no và vững chãi.

#BAT Việt Nam #Trao quyền cho Phụ nữ

Cùng chuyên mục

Hiến gần 1.000m² đất, ông lão 69 tuổi khiến cả làng làm theo

Hiến gần 1.000m² đất, ông lão 69 tuổi khiến cả làng làm theo

Từ việc tự nguyện hiến gần 1.000m² đất vườn và đất thổ cư mở rộng Quốc lộ 17, ông Đồng Văn Bình (69 tuổi, xã Tân Yên, thành phố Bắc Ninh) đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, tạo thành phong trào hơn 300 hộ dân cùng hiến đất, góp sức xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Sẽ phát triển vùng nguyên liệu dứa, chanh dây ở Bắc Trung Bộ

Sẽ phát triển vùng nguyên liệu dứa, chanh dây ở Bắc Trung Bộ

Tại Diễn đàn phát triển vùng nguyên liệu dứa, chanh dây ở Bắc Trung Bộ, các đại biểu tập trung tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn trong tổ chức sản xuất, liên kết chế biến và tiêu thụ, hướng đến hình thành những vùng trồng tập trung, bền vững.

Động thái của Tổng Giám đốc Vinasun

Động thái của Tổng Giám đốc Vinasun

TPO - Hiện tại, 3 thành viên trong gia đình ông Đặng Thành Duy - Tổng Giám đốc Vinasun - sở hữu tổng cộng 42,56% vốn điều lệ Công ty CP Ánh Dương Việt Nam. Nếu ông Duy nhận chuyển nhượng thêm 6 triệu cổ phiếu VNS, tổng sở hữu của gia đình có thể tăng lên khoảng 51,48% vốn điều lệ.

Đường sắt tốc độ cao: Chọn công nghệ gì, doanh nghiệp Việt làm công đoạn nào?

Đường sắt tốc độ cao: Chọn công nghệ gì, doanh nghiệp Việt làm công đoạn nào?

TPO - Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn nhấn mạnh, trong quá trình đàm phán phải tuyệt đối tuân thủ các nguyên tắc đối với những dự án trọng điểm quốc gia. Đặc biệt, các dự án đường sắt phải gắn với chuyển giao công nghệ, gắn với việc nâng cao năng lực của các nhà đầu tư và doanh nghiệp Việt Nam.

Bộ trưởng Tài chính trả lời việc doanh nghiệp rút khỏi thị trường tăng mạnh

Bộ trưởng Tài chính trả lời việc doanh nghiệp rút khỏi thị trường tăng mạnh

TPO - Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết trong 9 tháng đầu năm số doanh nghiệp rút khỏi thị trường là 172.000 doanh nghiệp; số doanh nghiệp tái gia nhập, tham gia thị trường là 222.000. “Tại sao số doanh nghiệp rút khỏi thị trường lớn như vậy, thì đây là chuyện bình thường trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Có những doanh nghiệp thành công, có những doanh nghiệp thất bại”.

PGBank hợp tác với IFC, thiết lập hạn mức tài trợ thương mại quốc tế (GTFP)

PGBank hợp tác với IFC, thiết lập hạn mức tài trợ thương mại quốc tế (GTFP)

Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển (PGBank) và Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC), thành viên Nhóm Ngân hàng Thế giới (World Bank Group), chính thức ký kết thỏa thuận tham gia Chương trình Tài trợ Thương mại Toàn cầu (Global Trade Finance Program - GTFP). Đây là dấu mốc quan trọng trong chiến lược hội nhập quốc tế, góp phần mở rộng kết nối tài chính toàn cầu và phát triển hoạt động tài trợ thương mại của PGBank.

Ra mắt thẻ tín dụng VPBank SkyOne Visa, tiên phong kiến tạo chuẩn mực mới cho dòng thẻ du lịch tại Việt Nam

Ra mắt thẻ tín dụng VPBank SkyOne Visa, tiên phong kiến tạo chuẩn mực mới cho dòng thẻ du lịch tại Việt Nam

VPBank và Visa vừa chính thức ra mắt thẻ tín dụng VPBank SkyOne Visa - dòng thẻ tiên phong đổi mới trải nghiệm khách hàng đam mê du lịch với lợi ích vượt trội: miễn phí chuyển đổi ngoại tệ trọn đời, đặc quyền sử dụng phòng chờ sân bay quốc tế và tích điểm từ mọi chi tiêu, linh hoạt quy đổi sang các ưu đãi du lịch đa dạng.

Emart tổ chức K-Brand Festa 2026 với 16 thương hiệu hàng đầu Hàn Quốc

Emart tổ chức K-Brand Festa 2026 với 16 thương hiệu hàng đầu Hàn Quốc

Nhân kỷ niệm 11 năm hiện diện tại Việt Nam, Emart tổ chức K-Brand Festa 2026 với chủ đề “Follow the Yellow – Sắc vàng dẫn lối” từ ngày 12 đến 15/11/2026 tại Thiso Mall Sala (TP.HCM). Sự kiện quy tụ 16 thương hiệu hàng đầu Hàn Quốc với các hoạt động trải nghiệm sản phẩm, mua sắm, trò chơi tương tác và giao lưu cùng hai nghệ sĩ Jun Phạm và Quân A.P.

Giá vàng tiếp tục giảm

Giá vàng tiếp tục giảm

TPO - Sáng nay (12/11), giá vàng trong nước tiếp tục giảm theo giá thế giới. Theo đó, giá bán vàng miếng SJC về mốc 139 triệu đồng/lượng và cao hơn thế giới gần 15 triệu đồng/lượng.

LPBank lập 'hat-trick' 3 năm liên tiếp được Visa vinh danh về tăng trưởng thẻ tín dụng

LPBank lập 'hat-trick' 3 năm liên tiếp được Visa vinh danh về tăng trưởng thẻ tín dụng

Vừa qua, trong khuôn khổ Diễn đàn Khách hàng Visa Việt Nam 2026 (Visa Vietnam Client Forum 2026) tổ chức tại Huế, Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank) vinh dự được Tổ chức thẻ quốc tế Visa trao tặng giải thưởng “Leadership in Payment Volume & Outstanding Growth - Ngân hàng dẫn đầu về doanh số thanh toán và tăng trưởng vượt trội”, ghi nhận những kết quả ấn tượng trong hoạt động phát triển thẻ tín dụng Visa.

EVNHANOI đa dạng dịch vụ, gia tăng tiện ích cho khách hàng

EVNHANOI đa dạng dịch vụ, gia tăng tiện ích cho khách hàng

Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) triển khai Dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa điện 24/7, mang đến các giải pháp kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống điện sau công tơ, góp phần bảo đảm an toàn và nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe