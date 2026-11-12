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Động thái của Tổng Giám đốc Vinasun

Duy Quang

TPO - Hiện tại, 3 thành viên trong gia đình ông Đặng Thành Duy - Tổng Giám đốc Vinasun - sở hữu tổng cộng 42,56% vốn điều lệ Công ty CP Ánh Dương Việt Nam. Nếu ông Duy nhận chuyển nhượng thêm 6 triệu cổ phiếu VNS, tổng sở hữu của gia đình có thể tăng lên khoảng 51,48% vốn điều lệ.

Công ty CP Ánh Dương Việt Nam (Vinasun - mã chứng khoán: VNS) vừa công bố tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc miễn chào mua công khai đối với ông Đặng Thành Duy - thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Vinasun.

Theo tờ trình, ông Duy dự kiến nhận chuyển nhượng tối đa 6 triệu cổ phiếu VNS, tương đương 8,92% vốn điều lệ doanh nghiệp, từ 2 cổ đông cá nhân. Trong đó, ông Đặng Văn Tám sẽ chuyển nhượng tối đa 2,7 triệu cổ phiếu, bà Phạm Kim Liên chuyển nhượng tối đa 3,2 triệu cổ phiếu Vinasun. Toàn bộ giao dịch dự kiến thực hiện theo phương thức thỏa thuận.

Vinasun trình cổ đông thông qua việc ông Duy được nhận tối đa 6 triệu cổ phiếu VNS, để có quyền biểu quyết vượt 45% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Vinasun nếu tính cả người có liên quan, mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

Ông Đặng Thành Duy (42 tuổi), là con trai ông Đặng Phước Thành - nhà sáng lập Vinasun và nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Vinasun.

Theo báo cáo quản trị bán niên 2026, tính đến cuối tháng 6, ông Duy trực tiếp nắm giữ 5,73% vốn Vinasun. Trong khi đó, cha ông là ông Đặng Phước Thành sở hữu 24,92%, mẹ ông Duy là bà Ngô Thị Thúy Vân nắm 11,91% vốn điều lệ Vinasun.

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Ông Đặng Thành Duy - Tổng Giám đốc Vinasun - dự kiến nhận chuyển nhượng tối đa 6 triệu cổ phiếu VNS. Ảnh: VNS.

Như vậy, 3 thành viên trong gia đình nhà sáng lập đang sở hữu tổng cộng 42,56% vốn điều lệ Vinasun. Nếu ông Duy nhận chuyển nhượng toàn bộ số cổ phiếu dự kiến và tỷ lệ sở hữu của các thành viên còn lại không thay đổi, tổng sở hữu của gia đình có thể tăng lên khoảng 51,48% vốn điều lệ.

Riêng tỷ lệ sở hữu trực tiếp của ông Duy cũng có thể tăng từ 5,73% lên khoảng 14,65% vốn điều lệ. Theo kế hoạch, Vinasun sẽ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản từ ngày 20 - 30/11.

Quý III năm nay, Vinasun ghi nhận doanh thu thuần 177 tỷ đồng (giảm 19% so với cùng kỳ năm ngoái), lỗ sau thuế gần 55 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm ngoái lãi hơn 9 tỷ đồng. Đây là quý thua lỗ thứ hai liên tiếp và là mức lỗ hàng quý lớn nhất của Vinasun trong 5 năm qua.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Vinasun đạt doanh thu thuần 596 tỷ đồng, giảm 11% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế chuyển từ lãi 33 tỷ đồng sang lỗ gần 69 tỷ đồng.

Tại thời điểm 30/9, Vinasun có 1.120 nhân viên, giảm 287 người so với mức 1.407 nhân viên vào cuối năm 2025, tương đương mức giảm 20% chỉ sau 9 tháng. Chi phí nhân công trong 9 tháng đầu năm đạt gần 165 tỷ đồng, giảm 7% so với cùng kỳ.

Cũng tại thời điểm kể trên, tổng tài sản Vinasun đạt 1.622 tỷ đồng, giảm 151 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền còn 71 tỷ đồng, các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 106 tỷ đồng.

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