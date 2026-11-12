Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Từ chiếc máy nước nóng đến căn bếp hiện đại: Ferroli và Haier mang gì đến cho tổ ấm Việt?

P.V

Khi người dùng ngày càng quan tâm đến độ bền, an toàn, tiết kiệm điện và dịch vụ hậu mãi lúc chọn thiết bị gia dụng, Ferroli cùng Haier Smart Home đặt mục tiêu đáp ứng nhu cầu sử dụng lâu dài của các gia đình Việt.

Từ chiếc máy nước nóng đến căn bếp hiện đại: Ferroli và Haier mang gì đến cho tổ ấm Việt? ảnh 1

Lãnh đạo Haier và Ferroli tại lễ công bố Ferroli Asean gia nhập đại gia đình Haier

Thương hiệu quen thuộc, thêm nguồn lực công nghệ toàn cầu

Ngày 23/10/2026, Haier Smart Home hoàn tất việc mua lại 100% cổ phần Ferroli ASEAN. Tại Việt Nam, Ferroli ASEAN là một trong những nhà sản xuất máy nước nóng điện hàng đầu, thuộc nhóm ba thương hiệu có thị phần lớn nhất. Dòng máy nước nóng trực tiếp của hãng đang dẫn đầu ở kênh phân phối cốt lõi lớn nhất cả nước. Doanh nghiệp có nhà máy tại Khu công nghiệp Thạch Thất - Quốc Oai (Hà Nội) cùng hệ thống bán hàng, dịch vụ trên toàn quốc.

Với người đang dùng sản phẩm Ferroli, thông tin đáng chú ý là thương hiệu, đội ngũ và hoạt động hiện có của hãng tại Việt Nam được duy trì. Ông Zheng Wei, Tổng Giám đốc Sản phẩm Giải pháp Nước của Haier Smart Home, cho biết Haier chia sẻ năng lực thay vì thay thế các hoạt động hiện có. Nhà máy, mạng lưới bán hàng và dịch vụ hậu mãi sẽ tiếp tục được củng cố.

Ban lãnh đạo tập đoàn Haier tham quan dây chuyền sản xuất tại nhà máy Ferroli Asean
Ban lãnh đạo tập đoàn Haier tham quan dây chuyền sản xuất tại nhà máy Ferroli Asean

Haier hiện kinh doanh tại Việt Nam với hai thương hiệu Haier và AQUA, gồm điều hòa, bình nước nóng và máy lọc nước. Việc Ferroli gia nhập giúp danh mục sản phẩm của tập đoàn mở rộng hơn ở nhiều phân khúc giá.

Chống giật ShockProof: đáp ứng nhu cầu an toàn của nhà cũ

Với thiết bị dùng điện trong môi trường ẩm ướt như bình nước nóng, an toàn luôn là tiêu chí được ưu tiên hàng đầu. Theo ông Zheng Wei, nhiều ngôi nhà ở Việt Nam có hệ thống điện đã xuống cấp, một số thiết bị chưa được nối đất đúng chuẩn, làm tăng nguy cơ rò điện.

Vì vậy, toàn bộ sản phẩm bình nước nóng của hãng trong tương lai sẽ đều được trang bị công nghệ chống giật độc quyền ShockProof, đã được Haier đăng ký bằng sáng chế.

Sản phẩm máy nước nóng Ferroli, thương hiệu nằm trong nhóm ba doanh nghiệp dẫn đầu thị phần máy nước nóng điện tại Việt Nam. Ảnh: Ferroli ASEAN
Sản phẩm máy nước nóng Ferroli, thương hiệu nằm trong nhóm ba doanh nghiệp dẫn đầu thị phần máy nước nóng điện tại Việt Nam. Ảnh: Ferroli ASEAN

Haier cho biết sẽ không áp dụng nguyên một mô hình cho mọi thị trường. Hãng sẽ nghiên cứu thói quen dùng nước, điều kiện lắp đặt, khí hậu và chi phí điện của hộ gia đình Việt, từ đó điều chỉnh các công nghệ đã được kiểm chứng cho phù hợp.

Người dùng nhận được gì?

Theo ông Zheng Wei, người tiêu dùng sẽ được tiếp cận sản phẩm tiết kiệm năng lượng hơn, an toàn hơn và phù hợp hơn với thói quen sử dụng tại địa phương. Đi kèm là quy trình lắp đặt nhanh hơn và dịch vụ hậu mãi thuận tiện hơn. Khi quy mô và hiệu quả vận hành tăng, hãng hướng tới các giải pháp có chi phí hợp lý hơn, với nhiều lựa chọn theo từng mức ngân sách.

Từ chiếc máy nước nóng đến căn bếp hiện đại: Ferroli và Haier mang gì đến cho tổ ấm Việt? ảnh 4

Buổi trao đổi với đại diện hệ thống phân phối và bán lẻ toàn quốc Ferroli Asean

Danh mục sản phẩm cũng sẽ mở rộng. Ferroli dần chuyển từ doanh nghiệp tập trung vào bình nước nóng điện sang cung cấp giải pháp tích hợp về không khí và nước, gồm nước nóng, lọc nước và điều hòa, để mỗi không gian sống từ phòng tắm đến gian bếp đều có giải pháp phù hợp. Trong thời gian tới, Haier dự kiến đưa vào Việt Nam công nghệ lọc nước đầu nguồn cho vòi sen Skin Care Shower, đã được kiểm chứng tại Trung Quốc.

Lộ trình “Tại Việt Nam, vì Việt Nam”

Theo kế hoạch của Haier, trong ngắn hạn, hãng tập trung phát huy nền tảng sẵn có của Ferroli ASEAN và củng cố hệ thống phân phối. Ở trung hạn, các công nghệ tiết kiệm năng lượng và an toàn sẽ được đưa thêm vào thị trường. Về dài hạn, Haier hướng tới hệ sinh thái đầy đủ tại Việt Nam, từ nghiên cứu phát triển, sản xuất đến dịch vụ, theo tầm nhìn “Tại Việt Nam, vì Việt Nam” (In Vietnam, For Vietnam).

Ông Zheng Wei nhấn mạnh mục tiêu của hãng là trở thành đối tác đáng tin cậy nhất của các gia đình Việt Nam. Về phía Tập đoàn Ferroli (Ý), ông Antonio Recinella, Tổng Giám đốc Tập đoàn, đánh giá thành tựu của đội ngũ Ferroli tại Đông Nam Á là minh chứng cho sức mạnh thương hiệu và tin tưởng Haier sẽ hỗ trợ giai đoạn tăng trưởng tiếp theo của doanh nghiệp.

#Ferroli ASEAN #Haier Smart Home

Cùng chuyên mục

Sẽ phát triển vùng nguyên liệu dứa, chanh dây ở Bắc Trung Bộ

Sẽ phát triển vùng nguyên liệu dứa, chanh dây ở Bắc Trung Bộ

Tại Diễn đàn phát triển vùng nguyên liệu dứa, chanh dây ở Bắc Trung Bộ, các đại biểu tập trung tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn trong tổ chức sản xuất, liên kết chế biến và tiêu thụ, hướng đến hình thành những vùng trồng tập trung, bền vững.

Động thái của Tổng Giám đốc Vinasun

Động thái của Tổng Giám đốc Vinasun

TPO - Hiện tại, 3 thành viên trong gia đình ông Đặng Thành Duy - Tổng Giám đốc Vinasun - sở hữu tổng cộng 42,56% vốn điều lệ Công ty CP Ánh Dương Việt Nam. Nếu ông Duy nhận chuyển nhượng thêm 6 triệu cổ phiếu VNS, tổng sở hữu của gia đình có thể tăng lên khoảng 51,48% vốn điều lệ.

Đường sắt tốc độ cao: Chọn công nghệ gì, doanh nghiệp Việt làm công đoạn nào?

Đường sắt tốc độ cao: Chọn công nghệ gì, doanh nghiệp Việt làm công đoạn nào?

TPO - Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn nhấn mạnh, trong quá trình đàm phán phải tuyệt đối tuân thủ các nguyên tắc đối với những dự án trọng điểm quốc gia. Đặc biệt, các dự án đường sắt phải gắn với chuyển giao công nghệ, gắn với việc nâng cao năng lực của các nhà đầu tư và doanh nghiệp Việt Nam.

Bộ trưởng Tài chính trả lời việc doanh nghiệp rút khỏi thị trường tăng mạnh

Bộ trưởng Tài chính trả lời việc doanh nghiệp rút khỏi thị trường tăng mạnh

TPO - Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết trong 9 tháng đầu năm số doanh nghiệp rút khỏi thị trường là 172.000 doanh nghiệp; số doanh nghiệp tái gia nhập, tham gia thị trường là 222.000. “Tại sao số doanh nghiệp rút khỏi thị trường lớn như vậy, thì đây là chuyện bình thường trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Có những doanh nghiệp thành công, có những doanh nghiệp thất bại”.

PGBank hợp tác với IFC, thiết lập hạn mức tài trợ thương mại quốc tế (GTFP)

PGBank hợp tác với IFC, thiết lập hạn mức tài trợ thương mại quốc tế (GTFP)

Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển (PGBank) và Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC), thành viên Nhóm Ngân hàng Thế giới (World Bank Group), chính thức ký kết thỏa thuận tham gia Chương trình Tài trợ Thương mại Toàn cầu (Global Trade Finance Program - GTFP). Đây là dấu mốc quan trọng trong chiến lược hội nhập quốc tế, góp phần mở rộng kết nối tài chính toàn cầu và phát triển hoạt động tài trợ thương mại của PGBank.

Ra mắt thẻ tín dụng VPBank SkyOne Visa, tiên phong kiến tạo chuẩn mực mới cho dòng thẻ du lịch tại Việt Nam

Ra mắt thẻ tín dụng VPBank SkyOne Visa, tiên phong kiến tạo chuẩn mực mới cho dòng thẻ du lịch tại Việt Nam

VPBank và Visa vừa chính thức ra mắt thẻ tín dụng VPBank SkyOne Visa - dòng thẻ tiên phong đổi mới trải nghiệm khách hàng đam mê du lịch với lợi ích vượt trội: miễn phí chuyển đổi ngoại tệ trọn đời, đặc quyền sử dụng phòng chờ sân bay quốc tế và tích điểm từ mọi chi tiêu, linh hoạt quy đổi sang các ưu đãi du lịch đa dạng.

Emart tổ chức K-Brand Festa 2026 với 16 thương hiệu hàng đầu Hàn Quốc

Emart tổ chức K-Brand Festa 2026 với 16 thương hiệu hàng đầu Hàn Quốc

Nhân kỷ niệm 11 năm hiện diện tại Việt Nam, Emart tổ chức K-Brand Festa 2026 với chủ đề “Follow the Yellow – Sắc vàng dẫn lối” từ ngày 12 đến 15/11/2026 tại Thiso Mall Sala (TP.HCM). Sự kiện quy tụ 16 thương hiệu hàng đầu Hàn Quốc với các hoạt động trải nghiệm sản phẩm, mua sắm, trò chơi tương tác và giao lưu cùng hai nghệ sĩ Jun Phạm và Quân A.P.

Giá vàng tiếp tục giảm

Giá vàng tiếp tục giảm

TPO - Sáng nay (12/11), giá vàng trong nước tiếp tục giảm theo giá thế giới. Theo đó, giá bán vàng miếng SJC về mốc 139 triệu đồng/lượng và cao hơn thế giới gần 15 triệu đồng/lượng.

LPBank lập 'hat-trick' 3 năm liên tiếp được Visa vinh danh về tăng trưởng thẻ tín dụng

LPBank lập 'hat-trick' 3 năm liên tiếp được Visa vinh danh về tăng trưởng thẻ tín dụng

Vừa qua, trong khuôn khổ Diễn đàn Khách hàng Visa Việt Nam 2026 (Visa Vietnam Client Forum 2026) tổ chức tại Huế, Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank) vinh dự được Tổ chức thẻ quốc tế Visa trao tặng giải thưởng “Leadership in Payment Volume & Outstanding Growth - Ngân hàng dẫn đầu về doanh số thanh toán và tăng trưởng vượt trội”, ghi nhận những kết quả ấn tượng trong hoạt động phát triển thẻ tín dụng Visa.

EVNHANOI đa dạng dịch vụ, gia tăng tiện ích cho khách hàng

EVNHANOI đa dạng dịch vụ, gia tăng tiện ích cho khách hàng

Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) triển khai Dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa điện 24/7, mang đến các giải pháp kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống điện sau công tơ, góp phần bảo đảm an toàn và nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Chợ hoa Xuân Bình Điền 2027: 13 năm miễn phí mặt bằng cho nhà vườn

Chợ hoa Xuân Bình Điền 2027: 13 năm miễn phí mặt bằng cho nhà vườn

Không chỉ mang đến không gian mua sắm, thưởng lãm rực rỡ với 282 lô hoa cây kiểng trong dịp Tết Đinh Mùi 2027, Chợ hoa Xuân Bình Điền tiếp tục duy trì chính sách miễn phí 100% tiền thuê mặt bằng năm thứ 13 liên tiếp. Đây là điểm tựa thiết thực giúp nhà vườn miền Tây và TPHCM giảm bớt áp lực chi phí, an tâm mang sắc xuân phục vụ người dân thành phố.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe