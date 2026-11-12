Từ chiếc máy nước nóng đến căn bếp hiện đại: Ferroli và Haier mang gì đến cho tổ ấm Việt?

Khi người dùng ngày càng quan tâm đến độ bền, an toàn, tiết kiệm điện và dịch vụ hậu mãi lúc chọn thiết bị gia dụng, Ferroli cùng Haier Smart Home đặt mục tiêu đáp ứng nhu cầu sử dụng lâu dài của các gia đình Việt.

Lãnh đạo Haier và Ferroli tại lễ công bố Ferroli Asean gia nhập đại gia đình Haier

Thương hiệu quen thuộc, thêm nguồn lực công nghệ toàn cầu

Ngày 23/10/2026, Haier Smart Home hoàn tất việc mua lại 100% cổ phần Ferroli ASEAN. Tại Việt Nam, Ferroli ASEAN là một trong những nhà sản xuất máy nước nóng điện hàng đầu, thuộc nhóm ba thương hiệu có thị phần lớn nhất. Dòng máy nước nóng trực tiếp của hãng đang dẫn đầu ở kênh phân phối cốt lõi lớn nhất cả nước. Doanh nghiệp có nhà máy tại Khu công nghiệp Thạch Thất - Quốc Oai (Hà Nội) cùng hệ thống bán hàng, dịch vụ trên toàn quốc.

Với người đang dùng sản phẩm Ferroli, thông tin đáng chú ý là thương hiệu, đội ngũ và hoạt động hiện có của hãng tại Việt Nam được duy trì. Ông Zheng Wei, Tổng Giám đốc Sản phẩm Giải pháp Nước của Haier Smart Home, cho biết Haier chia sẻ năng lực thay vì thay thế các hoạt động hiện có. Nhà máy, mạng lưới bán hàng và dịch vụ hậu mãi sẽ tiếp tục được củng cố.

Ban lãnh đạo tập đoàn Haier tham quan dây chuyền sản xuất tại nhà máy Ferroli Asean

Haier hiện kinh doanh tại Việt Nam với hai thương hiệu Haier và AQUA, gồm điều hòa, bình nước nóng và máy lọc nước. Việc Ferroli gia nhập giúp danh mục sản phẩm của tập đoàn mở rộng hơn ở nhiều phân khúc giá.

Chống giật ShockProof: đáp ứng nhu cầu an toàn của nhà cũ

Với thiết bị dùng điện trong môi trường ẩm ướt như bình nước nóng, an toàn luôn là tiêu chí được ưu tiên hàng đầu. Theo ông Zheng Wei, nhiều ngôi nhà ở Việt Nam có hệ thống điện đã xuống cấp, một số thiết bị chưa được nối đất đúng chuẩn, làm tăng nguy cơ rò điện.

Vì vậy, toàn bộ sản phẩm bình nước nóng của hãng trong tương lai sẽ đều được trang bị công nghệ chống giật độc quyền ShockProof, đã được Haier đăng ký bằng sáng chế.

Sản phẩm máy nước nóng Ferroli, thương hiệu nằm trong nhóm ba doanh nghiệp dẫn đầu thị phần máy nước nóng điện tại Việt Nam. Ảnh: Ferroli ASEAN

Haier cho biết sẽ không áp dụng nguyên một mô hình cho mọi thị trường. Hãng sẽ nghiên cứu thói quen dùng nước, điều kiện lắp đặt, khí hậu và chi phí điện của hộ gia đình Việt, từ đó điều chỉnh các công nghệ đã được kiểm chứng cho phù hợp.

Người dùng nhận được gì?

Theo ông Zheng Wei, người tiêu dùng sẽ được tiếp cận sản phẩm tiết kiệm năng lượng hơn, an toàn hơn và phù hợp hơn với thói quen sử dụng tại địa phương. Đi kèm là quy trình lắp đặt nhanh hơn và dịch vụ hậu mãi thuận tiện hơn. Khi quy mô và hiệu quả vận hành tăng, hãng hướng tới các giải pháp có chi phí hợp lý hơn, với nhiều lựa chọn theo từng mức ngân sách.

Buổi trao đổi với đại diện hệ thống phân phối và bán lẻ toàn quốc Ferroli Asean

Danh mục sản phẩm cũng sẽ mở rộng. Ferroli dần chuyển từ doanh nghiệp tập trung vào bình nước nóng điện sang cung cấp giải pháp tích hợp về không khí và nước, gồm nước nóng, lọc nước và điều hòa, để mỗi không gian sống từ phòng tắm đến gian bếp đều có giải pháp phù hợp. Trong thời gian tới, Haier dự kiến đưa vào Việt Nam công nghệ lọc nước đầu nguồn cho vòi sen Skin Care Shower, đã được kiểm chứng tại Trung Quốc.

Lộ trình “Tại Việt Nam, vì Việt Nam”

Theo kế hoạch của Haier, trong ngắn hạn, hãng tập trung phát huy nền tảng sẵn có của Ferroli ASEAN và củng cố hệ thống phân phối. Ở trung hạn, các công nghệ tiết kiệm năng lượng và an toàn sẽ được đưa thêm vào thị trường. Về dài hạn, Haier hướng tới hệ sinh thái đầy đủ tại Việt Nam, từ nghiên cứu phát triển, sản xuất đến dịch vụ, theo tầm nhìn “Tại Việt Nam, vì Việt Nam” (In Vietnam, For Vietnam).

Ông Zheng Wei nhấn mạnh mục tiêu của hãng là trở thành đối tác đáng tin cậy nhất của các gia đình Việt Nam. Về phía Tập đoàn Ferroli (Ý), ông Antonio Recinella, Tổng Giám đốc Tập đoàn, đánh giá thành tựu của đội ngũ Ferroli tại Đông Nam Á là minh chứng cho sức mạnh thương hiệu và tin tưởng Haier sẽ hỗ trợ giai đoạn tăng trưởng tiếp theo của doanh nghiệp.