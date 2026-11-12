Sẽ phát triển vùng nguyên liệu dứa, chanh dây ở Bắc Trung Bộ

Tại Diễn đàn phát triển vùng nguyên liệu dứa, chanh dây ở Bắc Trung Bộ, các đại biểu tập trung tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn trong tổ chức sản xuất, liên kết chế biến và tiêu thụ, hướng đến hình thành những vùng trồng tập trung, bền vững.

Sáng 12/11, Báo Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An tổ chức Diễn đàn “Phát triển nguyên liệu dứa và chanh dây đáp ứng nhu cầu chế biến và xuất khẩu tại vùng Bắc Trung Bộ”.

Quang cảnh diễn đàn sáng 12/11.

Tham gia diễn đàn có TS. Nguyễn Thị Bích Ngọc - Phó Viện trưởng Viện Bảo vệ thực vật; ông Phạm Quốc Liêm - Phó Chủ tịch Hiệp hội Rau quả Việt Nam, Chủ tịch HĐQT Tổng Giám đốc Công ty CP Nông nghiệp U&I; ông Đinh Cao Khuê - Phó Chủ tịch Hiệp hội Rau quả Việt Nam, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao.

Về phía tỉnh Nghệ An có ông Nguyễn Văn Đệ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An; bà Võ Thị Nhung - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An, cùng các nhà quản lý, nhà khoa học, doanh nghiệp, các địa phương và người sản xuất trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Bắc Trung Bộ có nhiều lợi thế về điều kiện tự nhiên, thổ nhưỡng để phát triển dứa và chanh dây thành những cây trồng hàng hóa có giá trị kinh tế cao. Tuy nhiên, việc khai thác tiềm năng vẫn còn không ít khó khăn, từ quy hoạch vùng trồng, lựa chọn giống, ứng dụng khoa học kỹ thuật đến tổ chức sản xuất và tìm kiếm thị trường tiêu thụ ổn định.

Ông Nguyễn Văn Đệ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An - phát biểu khai mạc diễn đàn.

Diễn đàn là dịp để các cơ quan quản lý, nhà khoa học, doanh nghiệp và người sản xuất cùng đánh giá thực trạng, nhận diện những điểm nghẽn, đồng thời đề xuất giải pháp phát triển vùng nguyên liệu theo hướng tập trung, gắn với nhu cầu của các nhà máy chế biến và thị trường xuất khẩu, qua đó nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp tại Bắc Trung Bộ.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Văn Đệ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An - cho biết, với điều kiện sinh thái đa dạng, Nghệ An có nhiều tiềm năng phát triển nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn, gắn với công nghiệp chế biến và xuất khẩu. Những năm qua, tỉnh từng bước hình thành các vùng sản xuất tập trung, đẩy mạnh liên kết giữa sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.

Dứa được xác định là một trong những cây trồng chủ lực, có lợi thế về điều kiện canh tác và chất lượng sản phẩm. Diện tích dứa nguyên liệu trên địa bàn tỉnh đã tăng từ khoảng 2.000 ha lên gần 3.000 ha. Đây là cơ sở để Nghệ An tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất, hình thành vùng nguyên liệu phục vụ chế biến.

Vùng trồng dứa ở tỉnh Nghệ An đã tăng từ 2.000 ha lên gần 3.000 ha.

Đáng chú ý, Nghệ An đã ban hành chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp giai đoạn 2026-2030, đồng thời triển khai kế hoạch phát triển vùng nguyên liệu, hướng tới mục tiêu có hơn 11.000 ha dứa vào năm 2030. Bên cạnh đó, chanh dây cũng được đánh giá là cây trồng có tiềm năng, góp phần đa dạng hóa sản phẩm nông nghiệp, tạo thêm nguồn nguyên liệu cho công nghiệp chế biến và xuất khẩu.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An mong muốn diễn đàn tập trung làm rõ tiềm năng, lợi thế và định hướng phát triển vùng nguyên liệu dứa, chanh dây tại Bắc Trung Bộ, trong đó có Nghệ An; bảo đảm quy hoạch phù hợp. Bên cạnh đó cần có giải pháp về giống, khoa học công nghệ; kết nối doanh nghiệp, thu hút đầu tư nhà máy chế biến, hình thành chuỗi liên kết ổn định. Các cơ chế, chính sách hỗ trợ cần thiết thực, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư và giúp người dân yên tâm sản xuất.

Nhà báo Trần Cao - Phó Tổng Biên tập Báo Nông nghiệp và Môi trường - phát biểu.

Nghệ An cam kết tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp, nhà đầu tư, hợp tác xã và người dân; triển khai hiệu quả chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi phát triển vùng nguyên liệu, thu hút đầu tư chế biến và nâng cao giá trị nông sản.

Tại diễn đàn, đại diện các cơ quan quản lý, nhà khoa học và doanh nghiệp đã tập trung trao đổi về tiềm năng, lợi thế cũng như những khó khăn trong phát triển vùng nguyên liệu dứa, chanh dây tại Bắc Trung Bộ nói chung và Nghệ An nói riêng. Nhiều nội dung được đặt ra như quy hoạch vùng trồng, lựa chọn giống phù hợp, ứng dụng khoa học kỹ thuật; đồng thời đề xuất các giải pháp quy hoạch, tổ chức sản xuất phù hợp, tránh tình trạng phát triển tự phát, chạy theo diện tích.

Diễn đàn kỳ vọng thúc đẩy hình thành những vùng nguyên liệu dứa, chanh dây tập trung, ổn định.

Thông qua diễn đàn, các bên kỳ vọng tăng cường kết nối, thúc đẩy hình thành những vùng nguyên liệu dứa, chanh dây tập trung, ổn định, đáp ứng yêu cầu về chất lượng và sản lượng của các cơ sở chế biến, thị trường xuất khẩu. Qua đó, không chỉ nâng cao giá trị nông sản mà còn mở rộng cơ hội việc làm, tăng thu nhập cho người dân, góp phần thúc đẩy phát triển nông nghiệp hàng hóa bền vững tại khu vực Bắc Trung Bộ.