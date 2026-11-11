Xem robot tự hành phân loại 2.700 bưu phẩm mỗi giờ

TPO - Giải bản những tàu cá không còn nhu cầu hoạt động hoặc không đủ điều kiện khai thác là một trong những giải pháp đang được tỉnh Gia Lai triển khai nhằm cơ cấu lại đội tàu, hỗ trợ ngư dân chuyển đổi nghề và góp phần chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).