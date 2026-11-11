Xem robot tự hành phân loại 2.700 bưu phẩm mỗi giờ

TPO - Với 50 robot tự hành AGV có khả năng xử lý 2.700 bưu phẩm mỗi giờ, Trung tâm logistics Viettel Đà Nẵng ứng dụng công nghệ số, tự động hóa trong vận hành, hướng tới trở thành đầu mối logistics xanh, thông minh của khu vực miền Trung.
Một tiện ích mới vừa được tích hợp trên VNeID, giúp người dân thực hiện thêm một dịch vụ giao thông quen thuộc ngay trên ứng dụng định danh điện tử.
TPO - Sáng 10/11, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn Hoàng Quốc Khánh - Trưởng Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án thí điểm xây dựng cửa khẩu thông minh - chủ trì họp, đánh giá tình hình triển khai thực hiện đề án.
TPO - Việt Nam giữ ổn định nguồn cung giữa cú sốc năng lượng năm 2026, song việc bảo đảm điện hai năm tới được dự báo khó khăn hơn khi nhu cầu điện tăng cao, nhiều dự án còn vướng vốn, mặt bằng và thủ tục.
TPO - Cán bộ, công chức và người lao động làm việc trực tiếp, thường xuyên tại các khu công nghệ cao trên địa bàn Hà Nội dự kiến được miễn toàn bộ tiền vé tháng xe buýt, đường sắt đô thị và xe khách tuyến cố định.
TPO - Trước diễn biến mưa lớn kéo dài, nước đổ về các hồ chứa tăng cao, TP. Huế yêu cầu hai thủy điện Hương Điền và Bình Điền tăng xả lũ, cảnh báo nguy cơ ngập lụt vùng hạ du.
TPO - Phương án kiến trúc mang mã số VB02 đạt giải nhất cuộc thi tuyển thiết kế cầu đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu, với 88,11 điểm. Đây là phương án được lựa chọn để tiếp tục hoàn thiện thiết kế.
TPO - Khoảng 44.900 MW nguồn điện quy mô lớn giai đoạn 2026-2030 đang có nguy cơ chậm tiến độ so với quy hoạch. Trong khi nhu cầu điện năm 2027 tiếp tục được dự báo tăng khoảng 10%, nhiều dự án điện khí, thủy điện lớn, thủy điện tích năng và nguồn nhập khẩu vẫn phải chạy đua với thời gian.
TPO - Giai đoạn 2021-2025, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua Cao Bằng đạt hơn 4,46 tỷ USD; nguồn thu từ kinh tế cửa khẩu đóng góp khoảng 46% tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, riêng năm 2025, kim ngạch xuất nhập khẩu đạt gần 1,64 tỷ USD…
TPO - Giải bản những tàu cá không còn nhu cầu hoạt động hoặc không đủ điều kiện khai thác là một trong những giải pháp đang được tỉnh Gia Lai triển khai nhằm cơ cấu lại đội tàu, hỗ trợ ngư dân chuyển đổi nghề và góp phần chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).
TPO - Quảng Trị đang nghiên cứu hợp nhất toàn bộ diện tích 7 xã và một phần 2 xã thành một đơn vị hành chính cấp xã hoặc đặc khu, gắn với kế hoạch hình thành khu kinh tế đặc biệt.
TPO - Dự án điện gió Vân Canh 2 vốn đầu tư 7.700 tỷ đồng vừa khởi công tại Gia Lai, kỳ vọng bổ sung nguồn điện sạch và tạo động lực phát triển kinh tế vùng miền núi.
TPO - Chuỗi chương trình quảng bá “Made in Da Nang” năm 2026 mở thêm cơ hội để các sản phẩm OCOP, đặc sản và sản phẩm đặc trưng đảm bảo tiêu chí xanh, sạch của Đà Nẵng tiếp cận hệ thống bán lẻ, mở rộng thị trường tiêu thụ và đến gần hơn với du khách.
TPO - Cả nước hiện có 910 đô thị, trong đó có 2 đô thị loại đặc biệt, 7 đô thị loại I và 901 đô thị loại II, loại III. Diện tích sàn nhà ở bình quân tại đô thị đạt hơn 30 m2/người. Việt Nam đang hướng tới phát triển đô thị thông minh.
TPO - Ban Quản lý dự án Thăng Long - Bộ Xây dựng vừa mở thầu gói tư vấn TV02, bao gồm: Khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam trị giá gần 10.800 tỷ đồng.
TPO - UBND TP. Đà Nẵng vừa có công văn gửi Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và Thị trường điện quốc gia, về việc vận hành các nhà máy thủy điện trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn từ nay đến hết ngày 11/11.
TPO - Sau khi Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia rà soát chính sách giá, phí, Grab dự kiến bồi hoàn gần 4 tỷ đồng cho tài xế có chuyến xe bị khấu trừ vượt mức thiết lập. Từ ngày 10/11, doanh nghiệp giảm một số khoản phí đối với hành khách và tài xế.