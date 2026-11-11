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Sóng xanh

Đà Nẵng:

Xem robot tự hành phân loại 2.700 bưu phẩm mỗi giờ

Giang Thanh

TPO - Với 50 robot tự hành AGV có khả năng xử lý 2.700 bưu phẩm mỗi giờ, Trung tâm logistics Viettel Đà Nẵng ứng dụng công nghệ số, tự động hóa trong vận hành, hướng tới trở thành đầu mối logistics xanh, thông minh của khu vực miền Trung.

Xem robot vận hành trung tâm logistics 8,6 ha ở Đà Nẵng. Video: Giang Thanh
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Với quy mô 8,6 ha, Trung tâm logistics Viettel Đà Nẵng (Khu công nghiệp Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng) ứng dụng công nghệ số trong toàn bộ quy trình vận hành. Điểm nhấn là hệ thống chia chọn tự động và robot tự hành AGV﻿ hiện đại. Ảnh: Giang Thanh.
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Robot tự hành AGV là dòng robot được thiết kế chuyên biệt để thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận, vận chuyển và phân loại bưu phẩm, kiện hàng đến đúng vị trí hoặc mã chia chọn định sẵn.
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Với công nghệ cảm biến, hệ thống định vị từ trường hoặc mã QR, robot dễ dàng di chuyển tự động trên băng chuyền, thực hiện nhiệm vụ phân chia hàng hóa.
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Sau khi nhận kiện hàng từ nhân viên ở đầu cấp hàng, robot sẽ quét mã QR trên hàng hóa và vận chuyển tới các máng chia chọn.
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Khu vực phân loại hàng hóa tự động có tổng cộng 50 robot hoạt động với 132 máng chia đầu ra, có thể phân loại được 2.700 bưu phẩm mỗi giờ.
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Các bưu phẩm được robot﻿ tự động phân chia và bỏ các giỏ hàng được đánh dấu theo mã bưu cục. Được biết, robot tự hành AGV có thể quét mã QR 5 chiều, giúp tiết kiệm diện tích kho bãi và không gian vận hành so với hệ thống phân loại truyền thống.
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Bên cạnh robot, trung tâm logistics này còn ứng dụng nền tảng quản trị số, giúp thời gian xử lý mỗi đơn hàng nhanh hơn 33% so với thông thường; đồng thời, sử dụng năng lượng mặt trời, hướng tới mô hình logistics xanh, bền vững.
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Với khu nhà kho và hạ tầng phụ trợ rộng khoảng 39.300 m², trung tâm tích hợp 7 nhóm công năng bao trùm toàn chuỗi, từ lưu kho, hoàn tất đơn hàng, gom hàng và điều phối vận tải đa phương thức, logistics xuất nhập khẩu và kết nối hải quan, đến dịch vụ giá trị gia tăng, logistics cho thương mại điện tử và điều hành số.
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Việc đưa trung tâm đi vào hoạt động cũng hoàn thiện cấu trúc hạ tầng logistics kết nối ba miền, giúp hàng hóa trên hành trình Bắc - Nam được chia chọn, trung chuyển ngay tại Đà Nẵng, rút ngắn tới 6 giờ vận chuyển.
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Theo ông Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng, Trung tâm logistics Viettel Đà Nẵng là mắt xích quan trọng trong quá trình phát triển hệ thống logistics hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương.
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Theo Trung tướng Tào Đức Thắng - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel, trung tâm này sẽ từng bước trở thành đầu mối logistics﻿ tích hợp của khu vực miền Trung, kết nối các vùng sản xuất với hệ thống vận tải quốc gia, đáp ứng yêu cầu cho hoạt động xuất nhập khẩu kinh tế, góp phần nâng cao vị thế của Đà Nẵng trên bản đồ thương mại và logistics khu vực.

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#Trung tâm logistics Viettel Đà Nẵng #Viettel Post #Logistics #Robot tự hành AGV #Logistics xanh #Đà Nẵng

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