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Festival lúa gạo không chỉ đo bằng quy mô hay số lượng gian hàng

Cảnh Kỳ

TPO - Năm thứ 2 tổ chức Festival lúa gạo, ông Trương Cảnh Tuyên - Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ - cho biết sự kiện là không gian kết nối thực chất giữa các bên, trong nước và quốc tế, thành công của Festival không chỉ đo bằng quy mô hay số lượng gian hàng, phải mang lại những cơ hội hợp tác và giá trị thiết thực cho nông dân, doanh nghiệp và toàn ngành hàng.

Chiều 11/11, UBND TP. Cần Thơ tổ chức họp báo thông tin Festival Quốc tế ngành hàng lúa gạo Việt Nam lần thứ II - Cần Thơ năm 2026. Với chủ đề “Gạo xanh Việt Nam - Vươn tầm quốc tế”, sự kiện diễn ra từ ngày 22-25/11 tại TP. Cần Thơ.

Festival nhằm xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường xuất khẩu, kết nối doanh nghiệp, nhà đầu tư, nhà khoa học và nông dân trong chuỗi giá trị ngành hàng lúa gạo; thúc đẩy hợp tác, chuyển giao các tiến bộ khoa học, công nghệ, nâng cao giá trị và sức cạnh tranh cho gạo Việt.

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Ông Trương Cảnh Tuyên - Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ - kỳ vọng Festival sẽ tạo dấu ấn và mở ra những cơ hội mới cho ngành lúa gạo Việt Nam.

Ông Trương Cảnh Tuyên - Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ - cho biết thành phố có diện tích lúa khoảng hơn 700.000 ha, sản lượng hơn 4,6 triệu tấn, đang tham gia Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao và phát thải thấp. Thành phố mong muốn phát huy vai trò đầu mối kết nối giữa các bên tham gia trong ngành hàng lúa gạo của vùng.

Theo ông Tuyên, ngành hàng lúa gạo đang đứng trước yêu cầu chuyển đổi mạnh mẽ. Các yêu cầu về chất lượng, an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc, bảo vệ môi trường ngày càng cao, đòi hỏi đổi mới phương thức sản xuất và tổ chức chuỗi giá trị.

"Cần chuyển từ chú trọng sản lượng sang nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng; từ sản xuất truyền thống sang sản xuất xanh, phát thải thấp, thích ứng với biến đổi khí hậu, nâng cao vị thế gạo Việt Nam. Người nông dân phải thực sự là chủ thể, trung tâm và được thụ hưởng thành quả phát triển" - ông Tuyên nói.

Đặc biệt, theo lãnh đạo UBND TP. Cần Thơ, Festival là không gian kết nối thực chất giữa nhà quản lý, nhà khoa học, doanh nghiệp, hợp tác xã, nông dân và đối tác quốc tế. Qua đó thúc đẩy trao đổi, chuyển giao công nghệ, kết nối cung cầu và mở rộng thị trường.

"Thành công của Festival không chỉ đo bằng quy mô hay số lượng gian hàng, quan trọng hơn là những cơ hội hợp tác và giá trị thiết thực được tạo ra cho người sản xuất, doanh nghiệp và toàn ngành hàng", ông Tuyên kỳ vọng.

Festival lúa gạo năm nay thu hút hơn 500 gian hàng, ngoài ra còn các hoạt động như triển lãm, giới thiệu thành tựu, sản phẩm và công nghệ, trình diễn máy móc; các hội thảo khoa học, xúc tiến đầu tư, kết nối thương mại, gặp gỡ song phương...

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#Festival lúa gạo #Cần Thơ 2026 #gạo Việt Nam #lúa gạo xanh #chuỗi giá trị lúa gạo #Trương Cảnh Tuyên #Đồng bằng sông Cửu Long

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