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Kinh tế

Hòa Phát nằm trong Top 50 Công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam lần thứ 15 liên tiếp

P.V

Ngày 11/11/2026, Tập đoàn Hòa Phát tiếp tục được vinh danh trong bảng xếp hạng Top 50 Công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam, đánh dấu 15 năm liên tiếp có mặt trong hạng mục này.

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Ông Trần Văn Hòa, Giám đốc Chi nhánh Tập đoàn Hòa Phát tại TP Hồ Chí Minh nhận chứng nhận top 50 công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam 2026

“Top 50 Công ty niêm yết kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam” là bảng xếp hạng thường niên do Tạp chí Nhịp cầu Đầu tư và Công ty Chứng khoán Thiên Việt thực hiện, với sự tham vấn của các chuyên gia kinh tế.

Bảng xếp hạng dựa trên đo lường kết quả kinh doanh trong 3 năm liên tiếp đối chiếu với 3 chỉ số: tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) và lợi nhuận trên cổ phiếu. Kết quả này phản ánh khách quan năng lực quản trị của doanh nghiệp.

Lũy kế cả năm 2025, Tập đoàn Hòa Phát đạt 158.332 tỷ đồng doanh thu, 15.515 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng tương ứng 13% và 29% so với năm 2024. Trong đó, lĩnh vực gang thép, sản phẩm liên quan đóng góp 94% vào tổng doanh thu của Tập đoàn. Nông nghiệp đóng góp 5% doanh thu, lớn thứ 2 sau thép.

9 tháng đầu năm 2026, doanh thu, lợi nhuận của Tập đoàn lần lượt là 171.539 tỷ đồng và 23.746 tỷ đồng, tương ứng tăng 54% và 104% so với 9 tháng đầu năm 2025. Tập đoàn Hòa Phát đã đóng góp ngân sách Nhà nước 12.038 tỷ đồng tại 20 tỉnh thành trên nước sau 3 quý, tăng 28% so với cùng kỳ năm 2025.

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Lĩnh vực gang thép, sản phẩm liên quan đóng góp 94% vào tổng doanh thu của Tập đoàn.

Hòa Phát là tập đoàn sản xuất công nghiệp hàng đầu Việt Nam, tạo việc làm cho 31.500 lao động. Tập đoàn giữ thị phần số 1 về thép xây dựng và ống thép, đồng thời nằm trong Top 5 doanh nghiệp tôn mạ lớn nhất Việt Nam. Ở lĩnh vực nông nghiệp, Hòa Phát dẫn đầu sản lượng trứng gà sạch ở miền Bắc, Top 13 doanh nghiệp thức ăn chăn nuôi, Top 10 nhà chăn nuôi heo có đàn nái lớn nhất Việt Nam.

Bên cạnh Top 50 Công ty kinh doanh hiệu quả nhất, Tập đoàn Hòa Phát liên tục góp mặt ở những bảng xếp hạng uy tín nhất như: Thương hiệu Quốc gia Việt Nam, Doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam, Top Doanh 5 nghiệp tư nhân nộp ngân sách lớn nhất cả nước, đứng thứ 17 trong số 200 doanh nghiệp nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam (VNTAX 200), Top 10 Thương hiệu mạnh, Top 100 công ty lớn nhất Đông Nam Á do Fortune bình chọn...

#Tập đoàn Hòa Phát #Top 50 doanh nghiệp

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