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Kinh tế

Sổ bán hàng mở rộng hợp tác ngân hàng, hướng tới hệ sinh thái tài chính số cho 1 triệu hộ kinh doanh

P.V

Với nền tảng khoảng hơn 600.000 hộ kinh doanh đã đăng ký tài khoản Sổ Bán Hàng, Finan đang đẩy mạnh chiến lược hợp tác với các ngân hàng, hướng tới kết nối hoạt động quản lý kinh doanh và dịch vụ tài chính trên một nền tảng số. Doanh nghiệp đặt mục tiêu đạt 1 triệu hộ kinh doanh đăng ký trong quý IV/2026, mở ra dư địa hợp tác trong lĩnh vực tài chính số dành cho phân khúc kinh doanh nhỏ và siêu nhỏ tại Việt Nam.

Thúc đẩy kết nối ngân hàng với thị trường hộ kinh doanh

Trong tiến trình chuyển đổi số nền kinh tế, hộ kinh doanh đang trở thành một phân khúc giàu tiềm năng đối với các ngân hàng thương mại. Nhu cầu thanh toán không tiền mặt, quản lý dòng tiền và tiếp cận các sản phẩm tài chính ngày càng gắn liền với hoạt động kinh doanh thường nhật.

Tuy nhiên, việc tiếp cận phân khúc này vẫn đặt ra những thách thức nhất định. Đặc thù hoạt động kinh doanh nhỏ lẻ, dữ liệu giao dịch phân tán và thói quen quản lý thủ công khiến việc xây dựng các giải pháp tài chính phù hợp với nhu cầu thực tế của hộ kinh doanh cần có sự kết hợp giữa ngân hàng và các nền tảng công nghệ.

Trong bối cảnh đó, Finan, đơn vị phát triển ứng dụng Sổ Bán Hàng, đang đẩy mạnh hợp tác với các ngân hàng nhằm xây dựng hệ sinh thái số kết nối liền mạch giữa thanh toán, quản lý kinh doanh và thuế. Thông qua một nền tảng thống nhất, hộ kinh doanh có thể dễ dàng theo dõi giao dịch, quản lý doanh thu, sổ sách và chuẩn bị dữ liệu kê khai thuế, từ đó giảm bớt thao tác thủ công, tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu quả vận hành.

Hiện nền tảng Sổ Bán Hàng đã ghi nhận khoảng hơn 600.000 hộ kinh doanh đăng ký tài khoản, tạo nền tảng để Finan phát triển các giải pháp công nghệ và mở rộng khả năng kết nối dịch vụ tài chính đến cộng đồng kinh doanh nhỏ tại Việt Nam.

Thay vì tiếp cận hộ kinh doanh thông qua các sản phẩm tài chính đơn lẻ, định hướng hợp tác của Finan tập trung vào việc tích hợp dịch vụ ngân hàng vào những hoạt động vận hành hằng ngày như ghi nhận doanh thu, quản lý bán hàng và theo dõi dòng tiền.

Đây cũng là cơ sở để các ngân hàng nghiên cứu những mô hình hợp tác phù hợp hơn với nhu cầu thực tế của phân khúc hộ kinh doanh, đồng thời mở rộng các điểm chạm số với khách hàng.

Gói Tài Lộc miễn phí - Nền tảng mở rộng hệ sinh thái hợp tác ngân hàng

Gói Tài Lộc miễn phí ra mắt trên Sổ Bán Hàng vào 10/2026
Gói Tài Lộc miễn phí ra mắt trên Sổ Bán Hàng vào 10/2026

Tháng 10/2026, Finan chính thức triển khai Gói Sổ Bán Hàng Tài Lộc miễn phí, dành cho hộ kinh doanh nhóm 1, với mục tiêu giảm rào cản tiếp cận công nghệ và thúc đẩy quá trình số hóa hoạt động kinh doanh.

Chương trình là một phần trong chiến lược phát triển hệ sinh thái số của Finan, trong đó việc mở rộng hợp tác với các ngân hàng đóng vai trò quan trọng nhằm kết nối các giải pháp quản lý kinh doanh với dịch vụ tài chính.

Gói Tài Lộc tích hợp bốn nhóm giải pháp thiết yếu: quản lý bán hàng, hỗ trợ chuẩn bị dữ liệu kê khai thuế, trợ lý AI tư vấn thuế và kết nối ngân hàng. Xem thêm thông tin về gói Sổ Bán Hàng Tài Lộc tại đây.

Thông qua việc số hóa đơn hàng, doanh thu và hoạt động quản lý hằng ngày, nền tảng hướng tới hỗ trợ hộ kinh doanh hình thành dữ liệu vận hành rõ ràng, có hệ thống hơn. Đây cũng là tiền đề quan trọng để phát triển các dịch vụ tài chính số gắn với nhu cầu kinh doanh thực tế.

Đối với các ngân hàng, mô hình hợp tác với nền tảng quản lý kinh doanh có thể mở ra cơ hội tiếp cận khách hàng ngay trong quá trình vận hành cửa hàng, thay vì chỉ tại thời điểm khách hàng phát sinh nhu cầu giao dịch ngân hàng.

Trên cơ sở đó, Finan định hướng phối hợp với các đối tác ngân hàng để phát triển các quyền lợi và sản phẩm tài chính phù hợp, từ giải pháp thanh toán, ưu đãi hoàn tiền đến các chương trình hỗ trợ tiếp cận vốn.

Việc kết hợp thế mạnh công nghệ của Finan với năng lực cung cấp dịch vụ tài chính của ngân hàng được kỳ vọng sẽ tạo ra giá trị bổ trợ cho cả hai bên, đồng thời góp phần thúc đẩy thanh toán số và quản lý dòng tiền minh bạch trong cộng đồng hộ kinh doanh.

Hướng tới 1 triệu hộ kinh doanh, mở rộng dư địa hợp tác tài chính số

Từ nền tảng khoảng 600.000 hộ kinh doanh đã đăng ký tài khoản, Finan đặt mục tiêu đạt 1 triệu hộ kinh doanh đăng ký sử dụng Sổ Bán Hàng trong quý IV/2026.

Đây không chỉ là mục tiêu mở rộng quy mô người dùng, mà còn nằm trong định hướng xây dựng nền tảng công nghệ có khả năng kết nối nhiều dịch vụ thiết yếu phục vụ hoạt động kinh doanh.

Trong chiến lược này, hợp tác ngân hàng được xác định là một trong những hướng phát triển quan trọng, giúp đưa các sản phẩm tài chính đến gần hơn với nhu cầu quản lý và vận hành thực tế của hộ kinh doanh.

Ông Bùi Hải Nam, Nhà sáng lập kiêm Tổng Giám đốc Finan, chia sẻ:

"Với Gói Sổ Bán Hàng Tài Lộc, Finan mong muốn đồng hành cùng hộ kinh doanh trên hành trình chuyển đổi số, giúp việc quản lý bán hàng và doanh thu trở nên đơn giản, thuận tiện hơn, chỉ với một chiếc điện thoại. Chúng tôi hướng tới việc giảm rào cản chi phí tiếp cận công nghệ, hỗ trợ hộ kinh doanh chủ động thực hiện nghĩa vụ thuế và nâng cao hiệu quả vận hành. Mục tiêu của chúng tôi là đạt 1 triệu hộ kinh doanh đăng ký tài khoản Sổ Bán Hàng trong quý IV/2026, qua đó mở rộng khả năng tiếp cận các giải pháp quản lý kinh doanh số tại Việt Nam."

Song song với việc mở rộng quy mô nền tảng, Finan định hướng tăng cường kết nối với các tổ chức tài chính nhằm phát triển những mô hình hợp tác dài hạn, kết hợp giữa công nghệ quản lý kinh doanh và năng lực cung cấp dịch vụ ngân hàng.

Với các đối tác ngân hàng, việc hợp tác cùng nền tảng công nghệ phục vụ hộ kinh doanh có thể tạo thêm cơ hội mở rộng tệp khách hàng, gia tăng tương tác trên kênh số và phát triển các sản phẩm phù hợp với đặc điểm của phân khúc kinh doanh nhỏ.

Đồng thời, việc kết nối dịch vụ ngân hàng với các hoạt động quản lý doanh thu và thanh toán có thể góp phần thúc đẩy tần suất sử dụng dịch vụ tài chính trong hoạt động kinh doanh thường nhật.

Thông qua chiến lược này, doanh nghiệp kỳ vọng góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số của khu vực kinh tế hộ kinh doanh, đồng thời mở ra những cơ hội hợp tác mới giữa các ngân hàng và nền tảng công nghệ tài chính tại Việt Nam.

#Sổ Bán Hàng #Finan

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