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Kinh tế

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Con gái Chủ tịch PNJ bị bán giải chấp cổ phiếu lần thứ 4

Duy Quang

TPO - Bà Trần Phương Ngọc Giao, con gái bà Cao Thị Ngọc Dung - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận - bị MBS bán giải chấp 2.815.000 cổ phiếu PNJ từ ngày 12/11. Trước đó, bà Giao 3 đợt bị call margin (lệnh gọi ký quỹ) với hơn 7 triệu cổ phiếu PNJ.

Ngày 12/11, Công ty CP Chứng khoán MB (mã chứng khoán: MBS) thông báo bán giải chấp 2.815.000 cổ phiếu Công ty CP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (mã chứng khoán: PNJ) của bà Trần Phương Ngọc Giao.

Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 12/11 cho đến khi hoàn tất nghĩa vụ thanh toán hoặc đủ tỷ lệ ký quỹ đảm bảo theo quy định tại MBS.

Theo MBS, số lượng cổ phiếu dự kiến bán giải chấp là ước tính tại thời điểm công bố thông tin, số lượng chứng khoán bán thực tế có thể ít hơn hoặc nhiều hơn do thay đổi giá thị trường làm thay đổi giá trị tài sản đảm bảo.

Bà Trần Phương Ngọc Giao là con gái bà Cao Thị Ngọc Dung - Chủ tịch Hội đồng quản trị PNJ. Trước đó, bà Ngọc Giao đã bị các công ty chứng khoán bán giải chấp hàng triệu cổ phiếu PNJ. Cụ thể, vào ngày 8/10 bà Giao bị bán giải chấp 2,94 triệu cổ phiếu, ngày 30/10 bị bán giải chấp 1.837.800 cổ phiếu PNJ, ngày 4/11 tiếp tục bị bán giải chấp 2.318.000 cổ phiếu PNJ.

Theo quy định, nhà đầu tư sẽ bị call margin (lệnh gọi ký quỹ) khi giá trị tài sản ròng trong tài khoản chứng khoán sụt giảm xuống thấp hơn ngưỡng tỷ lệ ký quỹ duy trì do công ty chứng khoán quy định.

Về giá cổ phiếu, từ ngày 2/7 - 11/11, cổ phiếu PNJ đã giảm khoảng 75%, từ 63.100 đồng, về 14.950 đồng/cổ phiếu như hiện tại.

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Con gái bà Cao Thị Ngọc Dung - Chủ tịch Hội đồng quản trị PNJ liên tục bị call margin.

Quý III năm nay, PNJ có doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt gần 6.995 tỷ đồng, giảm 14% so với cùng kỳ năm trước. Trong kỳ, chi phí tài chính lại tăng mạnh, từ mức hơn 30 tỷ đồng trong quý II/2025 lên hơn 82 tỷ đồng với phần lớn là chi phí lãi vay với 80 tỷ đồng, gấp hơn 3 lần cùng kỳ. Ngược lại, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp cùng được tiết giảm ở mức 676 tỷ đồng và 193 tỷ đồng, lần lượt giảm 13% và 11% so với cùng kỳ.

Sau khi trừ các khoản chi phí, PNJ ghi nhận lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh 337 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lãi 607 tỷ đồng. kết quả, PNJ lỗ sau thuế gần 258 tỷ đồng, trái ngược mức lãi 496 tỷ đồng của quý III/2025.

Lũy kế 9 tháng, PNJ ghi nhận doanh thu thuần 32.704 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế 9 tháng của PNJ chỉ đạt 471 tỷ đồng, giảm 71% so với mức 1.610 tỷ đồng cùng kỳ năm 2025.

Cùng với kết quả kinh doanh đi xuống, quy mô nhân sự và mạng lưới cửa hàng của PNJ cũng ghi nhận sự thu hẹp đáng kể. Tại thời điểm 30/9, PNJ và các công ty con có tổng cộng 7.123 nhân viên, giảm 1.040 người so với con số 8.163 nhân viên vào cuối quý II. Như vậy, chỉ trong vòng 3 tháng, quy mô nhân sự của doanh nghiệp đã giảm gần 13%.

Ngoài việc thu hẹp nhân sự, PNJ còn giảm số lượng cửa hàng. Tại thời điểm 30/9, PNJ vận hành 424 cửa hàng kinh doanh trên cả nước, giảm hơn 30 cửa hàng so với quý II/2026.

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