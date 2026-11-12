Tháng 11 rộn ràng mùa hội ngộ: Từ đêm tiệc Las Vegas đến bữa tiệc Tạ ơn tại Sheraton Hanoi Hotel

Những tháng cuối năm là thời điểm hội ngộ và sum vầy. Tại Sheraton Hanoi Hotel, tháng 11 trở nên đặc biệt hơn với chuỗi trải nghiệm ẩm thực tại Oven D’or, từ đêm tiệc Las Vegas sôi động, ngày hội văn hóa ẩm thực Việt đến bữa tiệc Lễ Tạ Ơn ấm cúng bên những người thân yêu.

Oven D’or: Đêm tiệc Las Vegas và Giấc mơ California

Khởi động từ ngày 06/11, Fabulous Vegas Nights & California Dreams là chương trình thứ ba trong chuỗi Dining Series với chủ đề “Westlake Dining, At Its Best”. Lấy cảm hứng từ tinh thần phóng khoáng của California và không khí giải trí sôi động tại Las Vegas, chương trình kết hợp ẩm thực đặc trưng vùng bờ Tây nước Mỹ, những dòng vang hảo hạng cùng các màn trình diễn giải trí đầy cuốn hút.

Từ những món thịt nướng đậm đà đến hải sản tươi ngon, mỗi lựa chọn tại Fabulous Vegas Nights & California Dreams góp phần tạo nên bữa tiệc cuối tuần thịnh soạn

Diễn ra vào mỗi tối thứ Sáu, trưa và tối thứ Bảy, cùng tiệc brunch Chủ nhật hằng tuần, chương trình mang đến những lựa chọn ẩm thực nổi bật, trong đó có hai món ăn đặc biệt:

Surf & Turf: Thăn bò Angus nướng kết hợp cùng đuôi tôm hùm, dùng kèm khoai tây nghiền nấm truffle và rau củ non.

Thăn bò Angus nướng kết hợp cùng đuôi tôm hùm, dùng kèm khoai tây nghiền nấm truffle và rau củ non. Herb-crusted Lamb Rack: Sườn cừu nướng phủ thảo mộc, phục vụ cùng bánh polenta, rau củ hầm và xốt bourbon.

Mỗi thực khách sẽ được chào đón bằng một ly cocktail Jackpot Sapphire, mở đầu cho bữa tiệc mang đậm tinh thần Las Vegas.

Mức giá: 1.550.000++ VNĐ/người.

Tinh thần ẩm thực California phóng khoáng kết hợp không khí giải trí sôi động

của Las Vegas vào tháng 11

Ưu đãi đặc biệt trong tháng 11:

Đi 4, chỉ thanh toán 3 cho các bữa buffet cuối tuần thuộc chương trình Fabulous Vegas Nights & California Dreams.

Miễn phí buffet trưa thứ Bảy và Chủ nhật dành cho trẻ em có chiều cao dưới 120 cm.

Khách lưu trú tại khách sạn được giảm 30% trên giá buffet (chỉ áp dụng cho đồ ăn).

Vietnamese Teachers' Day: Lời tri ân gửi đến những người thầy, người cô

Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 là dịp để gửi lời cảm ơn đến những người đã tận tâm truyền đạt tri thức và đồng hành trên hành trình trưởng thành của mỗi người.

Trong ngày đặc biệt này, Oven D’or dành tặng một món quà ngọt ngào đến tất cả thầy cô dùng bữa tại nhà hàng, do chính đội ngũ bếp bánh của khách sạn chuẩn bị như một lời tri ân chân thành.

Chương trình phục vụ cả bữa trưa với mức giá 790.000++ VNĐ/người và bữa tối với mức giá 1.550.000++ VNĐ/người.

Chương trình áp dụng cho cả bữa trưa và bữa tối 20/11 ngày Nhà Giáo Việt Nam

Vietnam Culture Day: Khám phá di sản ẩm thực ba miền

Ngày 24/11, Oven D’or dành riêng một ngày để tôn vinh sự phong phú của văn hóa ẩm thực Việt Nam thông qua chương trình Vietnam Culture Day.

Từ những đặc sản mang dấu ấn vùng miền đến các món ăn được chế biến trực tiếp tại quầy bếp mở, thực khách sẽ có dịp khám phá sự đa dạng trong nguyên liệu, cách chế biến và hương vị đặc trưng của ba miền đất nước.

Từ đặc sản ba miền đến những món tráng miệng truyền thống, mỗi món ăn là một lát cắt văn hóa

Điểm nhấn của chương trình bao gồm:

Quầy bếp mở giới thiệu các món ăn Việt Nam .

Góc tráng miệng truyền thống với những món bánh và thức quà mang đậm dấu ấn văn hóa Việt.

Một ly đồ uống chào mừng lấy cảm hứng từ hương vị Việt Nam.

Biểu diễn âm nhạc truyền thống trong bữa tối, góp phần tái hiện không khí văn hóa Việt trong không gian nhà hàng.

Với mức giá 1.350.000++ VNĐ/người, chương trình phục vụ cả bữa trưa và bữa tối ngày 24/11, hứa hẹn mang đến một cuộc hẹn thú vị dành cho những thực khách yêu mến ẩm thực và văn hóa Việt Nam.

Thanksgiving Day: Bữa tiệc Tạ Ơn ấm áp bên những người thân yêu

Khép lại tháng 11, Oven D’or chào đón Lễ Tạ Ơn ngày 26/11 bằng bữa tiệc buffet mang đậm tinh thần sum vầy và sẻ chia.

Không thể thiếu trong dịp lễ truyền thống này là món gà tây quay nhồi lá xô thơm (Roasted Turkey with Sage Stuffing), thịt nguội mật ong (Honey Ham) cùng hai món tráng miệng đặc trưng là bánh bí đỏ (Pumpkin Pie) và bánh hồ đào (Pecan Pie).

Gà tây quay là món ăn không thể thiếu trong dịp lễ Tạ ơn tại Oven D’or

Bên cạnh những món ăn truyền thống, thực khách còn được thưởng thức một ly đồ uống chào mừng lấy cảm hứng từ Lễ Tạ Ơn, du dương cùng những điệu nhạc trong suốt bữa tiệc.

Mức giá:

Bữa trưa: 790.000++ VNĐ/người.

Bữa tối: 1.350.000++ VNĐ/người (có nhạc sống).

Chương trình phục vụ cả bữa trưa và bữa tối ngày 26/11.

Tại Sheraton Hanoi Hotel, tháng 11 là dịp để mỗi người tìm thấy một lý do riêng cho những khoảnh khắc sum vầy. Đó có thể là một đêm tiệc rực rỡ sắc màu Las Vegas, món quà ngọt ngào dành tặng thầy cô, hương vị thân thuộc của ẩm thực Việt hay bữa tối Tạ Ơn bên gia đình. Oven D’or luôn sẵn sàng chào đón thực khách đến khám phá và tận hưởng những trải nghiệm ẩm thực đáng nhớ trong tháng này.

Thông tin đặt bàn ẩm thực: