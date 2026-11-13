Cổ phiếu Nvidia lao dốc khi CEO Jensen Huang từ chức

TPO - Cổ phiếu Nvidia có lúc giảm hơn 12% sau khi Jensen Huang từ chức, trước khi thu hẹp đà mất giá. Phản ứng trái chiều trên Phố Wall cho thấy nhà đầu tư đánh giá cả rủi ro lãnh đạo lẫn triển vọng ngành AI.

Ngày 12/11, thông tin Jensen Huang rời Nvidia sau bê bối ngoại tình khiến cổ phiếu tập đoàn chịu sức ép bán mạnh. Theo Reuters, mức giảm hơn 12% đầu phiên đặt Nvidia trước nguy cơ mất khoảng 500 tỷ USD vốn hóa nếu đà giảm duy trì.

Diễn biến sau đó cho thấy lực bán dịu bớt. Dữ liệu MarketScreener lúc 11h25 giờ Mỹ (23h25 giờ Việt Nam) ghi nhận Nvidia ở mức 165,28 USD, giảm 4,86%.

Nvidia lao dốc, thị trường phân hóa

Cú sốc ban đầu lan sang các chỉ số lớn. Reuters ghi nhận tại thời điểm mở cửa, Nasdaq Composite giảm 1,47%, S&P 500 mất 0,90%, trong khi Dow Jones giảm 0,11%.

Sau đó, thị trường dần phục hồi. Đến 11h30, dữ liệu MarketScreener ghi nhận S&P 500 đạt 7.636,07 điểm, tăng 0,22%. Sức ép từ Nvidia chưa tạo thành đợt bán tháo kéo dài trên toàn thị trường.

Jensen Huang buộc phải từ chức CEO trước sức ép của ban lãnh đạo Nvidia.

Chỉ số bán dẫn Philadelphia giảm 1,3%. Intel, Marvell Technology và Micron cùng mất từ 2,8% đến 4,2%. Nhóm doanh nghiệp gắn với trung tâm dữ liệu cũng chịu áp lực.

Nebius giảm 17% sau khi dự kiến doanh thu năm 2026 nằm ở cận dưới khoảng dự báo trước đó. CoreWeave giảm khoảng 7%. Áp lực lên cổ phiếu AI còn đến từ triển vọng kinh doanh và khả năng thu hồi vốn đầu tư, bên cạnh biến động nhân sự tại Nvidia.

Hai đối thủ AMD và Broadcom lại tăng lần lượt 4,3% và 5,5%. Amazon tăng 2,3%, còn Microsoft, Alphabet và Apple nhích nhẹ. Sự phân hóa gợi ý nhà đầu tư đang phân biệt rủi ro riêng của Nvidia với nhu cầu AI nói chung.

Tại châu Á, trước khi Nvidia công bố thay đổi lãnh đạo, tâm lý thận trọng xuất hiện khi thị trường chờ quyết định về ông Huang. Hang Seng của Hong Kong (Trung Quốc) đóng cửa giảm 1,26%, Hang Seng Tech mất 2,4%.

Đợt rung lắc diễn ra khi giới phân tích thận trọng hơn. Ngày 11/11, Baird hạ đánh giá Nvidia xuống trung lập, viện dẫn sự thiếu rõ ràng về chi tiêu trung tâm dữ liệu năm 2027 và khả năng nhu cầu chậm lại. Morgan Stanley loại Nvidia khỏi danh sách lựa chọn hàng đầu nhưng giữ khuyến nghị tăng tỷ trọng.

Tương lai của Nvidia

Nvidia bổ nhiệm Giám đốc tài chính Colette Kress làm CEO tạm quyền trong thời gian tìm người kế nhiệm chính thức. Bà Colette Kress tiếp tục phụ trách tài chính. Harvey C. Jones trở thành chủ tịch hội đồng quản trị đầu tiên của tập đoàn.

Nvidia khẳng định đội ngũ lãnh đạo có kinh nghiệm và kỳ vọng hoạt động, cam kết với khách hàng cùng lộ trình sản phẩm tiếp tục thông suốt. Đây là cam kết của doanh nghiệp, khả năng thực hiện sẽ được kiểm chứng trong giai đoạn chuyển giao.

Theo Michael Feldman - nhà quản lý danh mục tại ClearBridge Investments, lộ trình công nghệ vài năm tới đã tương đối rõ, rủi ro lớn nằm ở khả năng thực thi. Huang từng điều phối hệ thống đối tác phức tạp. Duy trì sự phối hợp đó là thách thức của ban lãnh đạo mới.

Ông Jensen Huang từng điều phối hệ thống đối tác của Nvidia phức tạp.

Nền tảng kinh doanh vẫn cho thấy quy mô của Nvidia. Quý II năm tài chính 2027 (kết thúc ngày 26/7/2026), tập đoàn đạt doanh thu 96,2 tỷ USD, tăng 106% so với cùng kỳ. Mảng trung tâm dữ liệu đóng góp 89 tỷ USD, tăng 117%, biên lợi nhuận gộp đạt 75%.

Số liệu là kết quả trước khi khủng hoảng lãnh đạo bùng phát, chưa thể hiện tác động của việc Huang từ chức. Tuy nhiên, đây là cơ sở để phân biệt biến động niềm tin trên thị trường với năng lực tạo doanh thu hiện hữu.

Bài toán kế nhiệm dài hạn khác nhiệm vụ ổn định trước mắt. Trước thông báo bổ nhiệm, Josh Gilbert - chuyên gia phân tích tại eToro - đánh giá Kress có lợi thế nhờ nhiều năm xuất hiện trong các cuộc công bố kết quả kinh doanh. Ông đồng thời nhắc đến Ian Buck - lãnh đạo kỹ thuật tham gia phát triển CUDA, là tên tuổi nội bộ đáng chú ý. Nvidia chưa công bố người kế nhiệm chính thức.

Biến số khác là chính sách xuất khẩu. Reuters cho biết Huang từng thúc đẩy duy trì khả năng tiếp cận thị trường Trung Quốc. Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson nói Quốc hội Mỹ ngày càng đồng thuận về việc hạn chế xuất khẩu chip sang Trung Quốc đại lục, tạo thêm bất định cho môi trường kinh doanh.

Mốc tiếp theo là báo cáo quý III năm tài chính 2026, dự kiến công bố ngày 17/11. Trước đó, Nvidia dự báo doanh thu 108 tỷ USD, dao động 2%, không tính doanh thu bộ xử lý trung tâm dữ liệu từ Trung Quốc. Kết quả thực tế và thông điệp của ban lãnh đạo mới sẽ cung cấp thêm cơ sở đánh giá sức tăng trưởng sau cuộc chuyển giao.