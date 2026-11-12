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Kinh tế

Khánh thành Nhà máy gạch tuynel Ya Hội hơn 70 tỷ đồng

Tiền Lê

Công ty TNHH Gạch Tuynel Ya Hội đã tổ chức lễ khánh thành và đưa vào hoạt động Nhà máy gạch tuynel Ya Hội tại Cụm công nghiệp Phú An, thôn An Quý, xã Ya Hội, tỉnh Gia Lai. Việc đầu tư công nghệ hiện đại không chỉ nâng cao chất lượng sản phẩm, Nhà máy gạch tuynel Ya Hội còn tạo việc làm cho nhiều lao động, ưu tiên con em địa phương, đồng bào dân tộc thiểu số.

Với tổng vốn đầu tư hơn 70 tỷ đồng, Nhà máy gạch tuynel Ya Hội không chỉ bổ sung năng lực sản xuất vật liệu xây dựng trên địa bàn mà còn cho thấy nỗ lực đưa công nghệ sản xuất hiện đại vào khu vực nông thôn. Đặc biệt, dự án là việc lựa chọn công nghệ tuynel thay cho phương thức sản xuất gạch truyền thống.

Đây là công nghệ nung gạch trong lò đường hầm, cho phép tổ chức quá trình sản xuất theo hướng liên tục, kiểm soát các công đoạn gia nhiệt, nung và làm nguội sản phẩm. Công nghệ này có ưu thế trong kiểm soát nhiệt độ, ổn định chất lượng sản phẩm, nâng cao năng suất và sử dụng nhiên liệu hiệu quả hơn.

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Các đại biểu tới dự lễ khánh thành Nhà máy gạch tuynel Ya Hội.

Tại buổi lễ, ông Vương Huy Minh - Phó Giám đốc Công ty TNHH Gạch Tuynel Ya Hội nhấn mạnh, nhà máy được đầu tư đồng bộ dây chuyền công nghệ tuynel tiên tiến, hướng đến nâng cao năng suất, tiết kiệm nhiên liệu và tạo ra các sản phẩm gạch có chất lượng, độ bền đáp ứng yêu cầu của thị trường.

“Để hoàn thành dự án, doanh nghiệp đã trải qua quá trình thi công với không ít khó khăn về thời tiết cũng như điều kiện vận chuyển. Bằng sự nỗ lực, công trình đã hoàn thành và sẵn sàng bước vào giai đoạn sản xuất, kinh doanh. Khi vận hành ổn định, nhà máy dự kiến cung ứng ra thị trường hàng chục triệu viên gạch mỗi năm. Sản lượng này được kỳ vọng góp phần bổ sung nguồn cung vật liệu xây dựng, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của các công trình dân dụng, hạ tầng và xây dựng tại địa phương”, ông Minh chia sẻ.

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Một góc Nhà máy gạch tuynel Ya Hội.

Ông Minh cam kết sẽ vận hành nhà máy an toàn, hiệu quả, bảo đảm chất lượng sản phẩm, quan tâm đời sống người lao động, ưu tiên tuyển dụng và đào tạo nhân lực tại địa phương.

Trước yêu cầu cao về chất lượng, giá thành và tính ổn định, ông Minh chia sẻ, việc đầu tư công nghệ sản xuất của nhà máy là hướng đi quan trọng để doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh.

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Ông Cao Nhật Lam - Chủ tịch UBND xã Ya Hội (ảnh trái) và ông Vương Huy Minh (ảnh phải) phát biểu tại lễ khánh thành.
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Các đại biểu cắt băng khánh thành Nhà máy gạch tuynel Ya Hội.

Về phía địa phương, ông Cao Nhật Lam - Chủ tịch UBND xã Ya Hội cho hay, quy mô kinh tế tại địa phương còn khiêm tốn, bởi vậy dư địa phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ còn rất lớn.

Theo ông Lam, việc thu hút thêm các dự án đầu tư sản xuất được xem là một trong những hướng đi quan trọng để tạo chuyển biến về cơ cấu kinh tế địa phương. Ông Lam nhấn mạnh: “Trong định hướng phát triển thời gian tới, khi tuyến cao tốc Quy Nhơn - Pleiku hình thành, Ya Hội được kỳ vọng có thêm lợi thế kết nối giao thông, mở ra cơ hội thu hút đầu tư, phát triển sản xuất, vận tải và thương mại. Đối với một địa phương còn nhiều khó khăn, việc một nhà máy được đầu tư xây dựng và đi vào sản xuất không chỉ là niềm vui của doanh nghiệp mà còn là kỳ vọng của cấp ủy, chính quyền và người dân”.

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Các đại biểu đi thăm quan Nhà máy gạch tuynel Ya Hội.

Ông Lam chia sẻ, nhà máy khi vận hành ổn định dự kiến tạo việc làm thường xuyên cho nhiều lao động, ưu tiên con em địa phương, trong đó có lao động đồng bào dân tộc thiểu số. Đặc biệt, hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp sẽ đóng góp vào nguồn thu ngân sách, thúc đẩy các ngành dịch vụ liên quan và tạo thêm động lực chuyển dịch cơ cấu kinh tế khu vực nông thôn.

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#Nhà máy gạch tuynel Ya Hội #Cụm công nghiệp Phú An #thôn An Quý #xã Ya Hội #tạo công ăn việc làm #công nghệ hiện đại #vật liệu xây dựng

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