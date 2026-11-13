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Giá vàng trong nước cao hơn thế giới 16 triệu đồng/lượng

Ngọc Mai

TPO - Sáng nay (13/11), giá vàng miếng SJC giảm thêm 1 triệu đồng/lượng so với sáng qua. Theo đó, giá bán vàng miếng về mốc 138 triệu đồng/lượng và nới rộng khoảng cách với thế giới khoảng 16 triệu đồng/lượng.

Vào lúc 9h, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 135-138 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1 triệu đồng/lượng cả 2 chiều so với sáng qua.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng miếng khác như Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý, Tập đoàn DOJI, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu… đồng loạt giảm giá bán vàng miếng về mốc 138 triệu đồng/lượng. Chỉ trong 3 ngày qua, giá vàng miếng SJC giảm 3,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn cũng có mức giảm từ 0,7 - 1 triệu đồng/lượng tùy từng thương hiệu. Cụ thể, vàng nhẫn Phú Quý có giá 135 - 138 triệu đồng/lượng, giảm 700.000 đồng/lượng so với sáng qua; vàng nhẫn DOJI 133,5 - 137,5 triệu đồng/lượng, giảm 1 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn SJC 133,8 - 137,8 triệu đồng/lượng...

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Giá vàng trong nước giảm ngày thứ 3 liên tiếp (ảnh: NY).

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới ở mức 3.906 USD/ounce, giảm 86 USD so với chiều qua, tương đương khoảng 121,8 triệu đồng/lượng. Hiện tại, giá vàng miếng SJC cao hơn giá vàng thế giới khoảng 16 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.627 đồng/USD, tăng 4 đồng so với sáng qua.

Tại Vietcombank, giá USD giao dịch ở mức 25.490 - 25.870 đồng/USD (mua vào - bán ra), tăng 20 đồng cả 2 chiều so với sáng qua. Các ngân hàng thương mại khác cũng điều chỉnh tăng nhưng giá USD vẫn duy trì dưới mốc 26.000 đồng/USD.

Trên thị trường chợ đen, giá USD bán ra bằng giá ngân hàng ở mức 25.870 đồng/USD. Giá mua vào cao hơn ngân hàng 340 đồng ở mức 25.830 đồng/USD.

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