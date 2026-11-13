Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

EVNCPC chủ động ứng phó, nỗ lực khôi phục điện sau mưa lũ

P.V

Trước tình hình mưa lớn kéo dài, gây ngập nhiều nơi tại miền Trung, Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) chủ động triển khai các phương án ứng phó, khắc phục sự cố để bảo đảm an toàn điện trong nhân dân.

EVNCPC chỉ đạo các Công ty Điện lực theo dõi sát tình hình thời tiết tại địa bàn; kiểm tra, rà soát lưới điện, nhất là tại các khu vực trũng thấp, ven sông suối, vùng có nguy cơ ngập sâu, sạt lở. Các đơn vị chủ động bố trí lực lượng, phương tiện, vật tư để xử lý sự cố; phối hợp với chính quyền địa phương triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn điện. Tại những khu vực ngập lụt, có nguy cơ mất an toàn, ngành điện chủ động tạm ngừng cấp điện để phòng ngừa tai nạn điện trong nhân dân.

1.jpg
Nhân viên Điện lực Đắk Lắk kiểm tra, khắc phục sự cố lưới điện tại các khu vực ngập lụt.

Ông Ngô Tấn Cư - Tổng giám đốc EVNCPC nhấn mạnh, trong mùa mưa bão, bên cạnh nhiệm vụ bảo đảm cung ứng điện phục vụ sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của người dân, các đơn vị phải đặc biệt chú trọng bảo đảm an toàn điện trong nhân dân. Việc chủ động cắt điện tại những khu vực ngập lụt, có nguy cơ mất an toàn là cần thiết nhằm phòng ngừa tai nạn điện. Ngành điện luôn theo dõi sát tình hình, xử lý kịp thời các sự cố, nhưng chỉ khôi phục cấp điện khi đã kiểm tra, xác nhận đủ điều kiện an toàn.

Đến sáng ngày 13/11, khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk đã giảm mưa. Các đơn vị điện lực triển khai khôi phục cấp điện tại khu vực Đồng Xuân, Xuân Lộc. Trên lưới điện trung thế, để bảo đảm an toàn cho người dân và thiết bị, các đơn vị chủ động tạm ngừng cấp điện tại những khu vực còn ngập lụt. Hiện còn 86 trạm biến áp với 8.714 khách hàng bị gián đoạn cung cấp điện, tập trung tại phường Xuân Đài và các xã Tuy An Bắc, Ô Loan, Đồng Xuân.

Các đơn vị tập trung nhân lực, phương tiện kiểm tra hiện trường, khắc phục sự cố và khôi phục cấp điện ngay khi tình hình ngập lụt được cải thiện, các tuyến đường bị chia cắt do sạt lở được thông tuyến trở lại. Việc khôi phục cấp điện được thực hiện trên cơ sở kiểm tra, đánh giá tình trạng lưới điện, xác nhận đủ điều kiện an toàn, không chủ quan trước những nguy cơ tiềm ẩn sau mưa lũ.

2.jpg
Nhân viên điện lực kiểm tra lưới điện tại khu vực ngập lụt

EVNCPC khuyến cáo người dân tuyệt đối không đến gần, chạm vào cột điện, trạm điện, dây dẫn bị đứt hoặc các thiết bị điện tại khu vực ngập nước. Không tự ý sửa chữa, di dời thiết bị điện khi chưa được ngành điện kiểm tra, xử lý. Khi phát hiện sự cố hoặc dấu hiệu mất an toàn điện, người dân cần tránh xa khu vực nguy hiểm và thông báo ngay cho đơn vị điện lực hoặc Tổng đài 1558 để được hỗ trợ.

Hiện đơn vị tiếp tục chỉ đạo các đơn vị bám sát địa bàn, chủ động phương án ứng phó, nỗ lực duy trì cung cấp điện tại những khu vực đủ điều kiện vận hành, đồng thời đặt an toàn tính mạng, tài sản của người dân lên hàng đầu.

#EVNCPC #khôi phục điện

Cùng chuyên mục

Giá USD thấp nhất gần 2 năm, doanh nghiệp và người dân hưởng lợi thế nào?

Giá USD thấp nhất gần 2 năm, doanh nghiệp và người dân hưởng lợi thế nào?

TPO - Giá USD tại các ngân hàng thương mại giảm xuống dưới 26.000 đồng/USD, thấp nhất gần 2 năm, giúp doanh nghiệp nhập khẩu nguyên liệu, máy móc tiết kiệm chi phí tốt hơn. Tuy nhiên, chuyên gia cho rằng, đầu vào rẻ hơn chưa đồng nghĩa giá hàng hóa sẽ giảm ngay, bởi còn phụ thuộc độ trễ sản xuất, tồn kho và sức ép cạnh tranh trên thị trường.

Vụ gần 1,5 tỷ đồng/m² đất ở Ninh Bình: Đề xuất áp trần để tránh 'thổi giá'

Vụ gần 1,5 tỷ đồng/m² đất ở Ninh Bình: Đề xuất áp trần để tránh 'thổi giá'

TPO - Phiên đấu giá đất mới diễn ra tại Ninh Bình được cho là có dấu hiệu bất thường khi có lô đất tăng tới 160 lần giá khởi điểm, lên gần 1,5 tỷ đồng/m². Luật sư Trương Thanh Đức cho rằng cần siết chặt cơ chế đấu giá đất, nghiên cứu áp dụng giá trần hợp lý để tránh tình trạng giá đất tăng phi mã, ảnh hưởng đến nỗ lực bình ổn giá nhà của Chính phủ.

Cổ phiếu Nvidia lao dốc khi CEO Jensen Huang từ chức

Cổ phiếu Nvidia lao dốc khi CEO Jensen Huang từ chức

TPO - Cổ phiếu Nvidia có lúc giảm hơn 12% sau khi Jensen Huang từ chức, trước khi thu hẹp đà mất giá. Phản ứng trái chiều trên Phố Wall cho thấy nhà đầu tư đánh giá cả rủi ro lãnh đạo lẫn triển vọng ngành AI.

Tháng 11 rộn ràng mùa hội ngộ: Từ đêm tiệc Las Vegas đến bữa tiệc Tạ ơn tại Sheraton Hanoi Hotel

Tháng 11 rộn ràng mùa hội ngộ: Từ đêm tiệc Las Vegas đến bữa tiệc Tạ ơn tại Sheraton Hanoi Hotel

Những tháng cuối năm là thời điểm hội ngộ và sum vầy. Tại Sheraton Hanoi Hotel, tháng 11 trở nên đặc biệt hơn với chuỗi trải nghiệm ẩm thực tại Oven D’or, từ đêm tiệc Las Vegas sôi động, ngày hội văn hóa ẩm thực Việt đến bữa tiệc Lễ Tạ Ơn ấm cúng bên những người thân yêu.

Khánh thành Nhà máy gạch tuynel Ya Hội hơn 70 tỷ đồng

Khánh thành Nhà máy gạch tuynel Ya Hội hơn 70 tỷ đồng

Công ty TNHH Gạch Tuynel Ya Hội đã tổ chức lễ khánh thành và đưa vào hoạt động Nhà máy gạch tuynel Ya Hội tại Cụm công nghiệp Phú An, thôn An Quý, xã Ya Hội, tỉnh Gia Lai. Việc đầu tư công nghệ hiện đại không chỉ nâng cao chất lượng sản phẩm, Nhà máy gạch tuynel Ya Hội còn tạo việc làm cho nhiều lao động, ưu tiên con em địa phương, đồng bào dân tộc thiểu số.

Con gái Chủ tịch PNJ bị bán giải chấp cổ phiếu lần thứ 4

Con gái Chủ tịch PNJ bị bán giải chấp cổ phiếu lần thứ 4

TPO - Bà Trần Phương Ngọc Giao, con gái bà Cao Thị Ngọc Dung - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận - bị MBS bán giải chấp 2.815.000 cổ phiếu PNJ từ ngày 12/11. Trước đó, bà Giao 3 đợt bị call margin (lệnh gọi ký quỹ) với hơn 7 triệu cổ phiếu PNJ.

Chậm hoàn thuế: Doanh nghiệp có thể đòi bồi thường?

Chậm hoàn thuế: Doanh nghiệp có thể đòi bồi thường?

TPO - Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn khẳng định cán bộ thuế phải chịu trách nhiệm, kể cả bồi thường vật chất nếu chậm xử lý hồ sơ hoàn thuế đầy đủ, đúng quy định. Tuy nhiên, khi cơ chế trả lãi 0,03% mỗi ngày khi chậm ban hành quyết định hoàn thuế đã bị bãi bỏ, doanh nghiệp có thể dựa vào đâu để đòi quyền lợi.

Gần 200 cổ phiếu giảm giá, khối ngoại bán ròng đột biến

Gần 200 cổ phiếu giảm giá, khối ngoại bán ròng đột biến

TPO - Sau hai phiên hồi phục, thị trường chứng khoán đảo chiều giảm mạnh trong ngày 12/11. Áp lực bán lan rộng ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, ngân hàng, bất động sản và chứng khoán. Đáng chú ý, khối ngoại bán ròng gần 450 tỷ đồng riêng với cổ phiếu FPT.

Diễn đàn kết nối đầu tư 2026: Điểm hẹn để doanh nghiệp FDI nắm bắt cơ hội và hợp tác phát triển

Diễn đàn kết nối đầu tư 2026: Điểm hẹn để doanh nghiệp FDI nắm bắt cơ hội và hợp tác phát triển

Cập nhật chính sách mới, nắm bắt bức tranh kinh tế và trực tiếp kết nối với các đối tác uy tín là những nội dung thiết thực chờ đón các doanh nghiệp tại Diễn đàn Kết nối đầu tư Việt Nam 2026 (Vietnam Connect Forum 2026) do VietinBank tổ chức vào ngày 17/11/2026 tại TP. Hồ Chí Minh.

Sổ bán hàng mở rộng hợp tác ngân hàng, hướng tới hệ sinh thái tài chính số cho 1 triệu hộ kinh doanh

Sổ bán hàng mở rộng hợp tác ngân hàng, hướng tới hệ sinh thái tài chính số cho 1 triệu hộ kinh doanh

Với nền tảng khoảng hơn 600.000 hộ kinh doanh đã đăng ký tài khoản Sổ Bán Hàng, Finan đang đẩy mạnh chiến lược hợp tác với các ngân hàng, hướng tới kết nối hoạt động quản lý kinh doanh và dịch vụ tài chính trên một nền tảng số. Doanh nghiệp đặt mục tiêu đạt 1 triệu hộ kinh doanh đăng ký trong quý IV/2026, mở ra dư địa hợp tác trong lĩnh vực tài chính số dành cho phân khúc kinh doanh nhỏ và siêu nhỏ tại Việt Nam.

Lãi suất cao nên phân bổ đầu tư ra sao?

Lãi suất cao nên phân bổ đầu tư ra sao?

TPO - Lãi suất tăng khiến tiền gửi ngân hàng trở nên hấp dẫn hơn, nhưng cũng làm tăng chi phí cơ hội khi rót vốn vào bất động sản, cổ phiếu hay các tài sản rủi ro. Trong bối cảnh đó, các chuyên gia cho rằng, nhà đầu tư cần tính toán lại tỷ trọng từng lớp tài sản, ưu tiên khả năng tạo dòng tiền, thanh khoản và chất lượng tài sản, thay vì chỉ trông chờ vào tăng giá.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe