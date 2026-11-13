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Kinh tế

Hơn 300 tỷ đồng vốn ưu đãi tiếp sức người dân Sơn Động thoát nghèo

Nguyễn Thắng

Hơn 3.000 lượt hộ dân ở xã Sơn Động được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi với tổng quy mô trên 300 tỷ đồng. Cùng các mô hình chăn nuôi, trồng trọt và phát triển kinh tế rừng, nguồn vốn này đang mở thêm cơ hội tạo sinh kế, nâng cao thu nhập cho người dân miền núi.

Trao sinh kế, tạo cơ hội thoát nghèo

Tại xã Sơn Động, giảm nghèo không chỉ dừng ở việc hỗ trợ tiền hay trao tặng những phần quà mà được triển khai thông qua các mô hình sản xuất, chăn nuôi gắn với điều kiện thực tế của từng hộ gia đình.

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, bà Tống Thị Hương Giang, Bí thư Đảng ủy xã Sơn Động cho biết, trong năm 2025-2026, địa phương tập trung triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia, trong đó trọng tâm là giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi.

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Lãnh đạo xã Sơn Động trao kinh phí xây dựng nhà đại đoàn kết tặng hộ nghèo.

Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, xã chủ động rà soát, tiếp nhận, kế thừa các nhiệm vụ, hồ sơ, số liệu từ những đơn vị trước sắp xếp. Trên cơ sở đó, địa phương xác định các nhiệm vụ ưu tiên, tập trung đầu tư hạ tầng thiết yếu, hỗ trợ phát triển sản xuất, tạo sinh kế, giải quyết việc làm và cải thiện đời sống người dân.

Trong năm 2025-2026, Sơn Động có tổng cộng 32 công trình đã và đang được đầu tư với tổng mức vốn hơn 102 tỷ đồng. Các công trình được lựa chọn theo nhu cầu thực tế, ưu tiên hạ tầng thiết yếu, nhất là tại khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Cùng với đầu tư hạ tầng, tổng nguồn vốn sự nghiệp dành cho các chương trình trong năm 2025-2026 là 69,1 tỷ đồng, trong đó đã giải ngân 52,1 tỷ đồng. Nguồn lực được tập trung cho phát triển sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển lâm nghiệp gắn với bảo vệ rừng, hỗ trợ tín dụng chính sách, giải quyết việc làm và bảo đảm an sinh xã hội.

Nuôi thỏ, ngựa, bò tạo nguồn thu tại chỗ

Một trong những hướng giảm nghèo được Sơn Động chú trọng là hỗ trợ người dân phát triển chăn nuôi phù hợp với điều kiện tự nhiên, diện tích đất và khả năng lao động của từng gia đình.

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Lãnh đạo UBND thành phố Bắc Ninh làm việc tại xã Sơn Động về phát triển kinh tế địa phương.

Theo bà Tống Thị Hương Giang, trong năm 2025-2026, xã đã hỗ trợ 12 mô hình chăn nuôi với 56 hộ nghèo, hộ cận nghèo tham gia. Các vật nuôi được lựa chọn gồm thỏ, ngựa, bò thương phẩm, gia cầm và các mô hình chăn nuôi sinh sản.

Đáng chú ý, mô hình nuôi thỏ hiện duy trì quy mô khoảng 800 con thỏ giống, tạo nguồn thu nhập ước đạt 250 triệu đồng/năm. Các mô hình chăn nuôi ngựa, bò thương phẩm duy trì và phát triển quy mô từ 100-150 con.

Đây là những mô hình có khả năng tận dụng nguồn thức ăn sẵn có tại địa phương, không đòi hỏi diện tích chăn nuôi quá lớn, phù hợp với điều kiện của nhiều hộ gia đình. Thông qua hỗ trợ con giống, kỹ thuật và điều kiện sản xuất, người dân có thêm cơ hội phát triển kinh tế hộ, tạo việc làm và từng bước hình thành nguồn thu nhập ổn định.

Không chỉ chăn nuôi, lĩnh vực trồng trọt cũng được địa phương lựa chọn để nâng cao hiệu quả sản xuất. Trong năm 2025-2026, xã triển khai mô hình cấy giống lúa năng suất, chất lượng cao trên diện tích 58ha với các giống J02, Đài thơm 8 và BC15. Năng suất đạt 69,4 tạ/ha.

Địa phương đồng thời hỗ trợ các mô hình trồng khoai tây, ngô, rau, đậu vụ đông có năng suất cao, hướng tới giảm chi phí sản xuất và tăng thu nhập cho người dân.

Hơn 300 tỷ đồng vốn ưu đãi đến với người dân

Với đặc thù địa bàn miền núi, Sơn Động xác định kinh tế lâm nghiệp là một trong những lĩnh vực quan trọng để tạo sinh kế lâu dài cho người dân.

Toàn xã Sơn Động có 5.548,36ha rừng và đất lâm nghiệp, trong đó diện tích rừng tự nhiên là 2.345,38ha. Địa phương đã thực hiện giao khoán bảo vệ trên 1.509ha rừng cho 354 hộ gia đình.

Việc giao khoán bảo vệ rừng vừa gắn trách nhiệm của người dân với tài nguyên rừng, vừa tạo thêm nguồn thu nhập, góp phần cải thiện đời sống cho các hộ sinh sống tại khu vực miền núi.

Bên cạnh hỗ trợ trực tiếp các mô hình sản xuất, nguồn vốn tín dụng chính sách cũng được xác định là kênh quan trọng giúp người dân có điều kiện đầu tư phát triển kinh tế.

Theo bà Tống Thị Hương Giang, số liệu sơ bộ cho thấy trên 3.000 lượt hộ dân đã được tiếp cận vốn vay ưu đãi, với tổng quy mô vốn trên 300 tỷ đồng theo số liệu tổng hợp ban đầu. Nguồn vốn hỗ trợ người dân mở rộng sản xuất, chăn nuôi, trồng trọt, tạo việc làm và cải thiện điều kiện sinh hoạt.

Cùng với đó, xã triển khai chính sách hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho trên 40 hộ nghèo, hộ cận nghèo theo các chương trình, nguồn vốn và chính sách được phê duyệt. Mức hỗ trợ xây dựng nhà theo chính sách áp dụng là 100 triệu đồng/nhà.

Theo kết quả rà soát hộ nghèo năm 2025, toàn xã Sơn Động có 776 hộ nghèo đa chiều, chiếm 12,64% tổng số hộ dân. Qua rà soát sơ bộ năm 2026 theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025, số hộ nghèo đa chiều dự kiến giảm từ 5-6%.

Để thực hiện mục tiêu này, địa phương tiếp tục triển khai đồng bộ các chính sách hỗ trợ sản xuất, tạo việc làm, tín dụng ưu đãi, phát triển kinh tế lâm nghiệp gắn với bảo vệ rừng và hỗ trợ nhà ở. Công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo được thực hiện nhằm xác định đúng đối tượng, nắm bắt hoàn cảnh và nhu cầu của từng hộ để có phương án hỗ trợ phù hợp.

Bí thư Đảng ủy xã Sơn Động Tống Thị Hương Giang cho biết, địa phương xác định giảm nghèo phải gắn với nâng cao khả năng tự vươn lên của người dân. Bên cạnh nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước, mỗi hộ gia đình cần chủ động lao động, phát triển sản xuất, sử dụng hiệu quả nguồn vốn và duy trì các mô hình sinh kế sau khi được hỗ trợ.

#vốn ưu đãi Sơn Động

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