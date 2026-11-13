Diện mạo Quảng trường phía Đông hồ Hoàn Kiếm

TPO - Khu vực Quảng trường phía Đông Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội có những thay đổi đáng kể, dần lộ rõ hình hài sau thời gian giải phóng mặt bằng và chỉnh trang.
TPO - Từ ngôi nhà hai phòng ngủ đã hơn 20 năm tuổi, một nghệ sĩ đã cải tạo và mở rộng thành không gian sống ba tầng, bốn phòng ngủ. Công trình giữ lại kết cấu hiện hữu, đồng thời sử dụng sân trong, mái vòm và những khoảng mở để thích ứng với khí hậu nóng, khô.
TPO - Yến Trang kể chuyện đi dạy thêm, Khánh Linh tiết lộ từng ăn mặc nam tính, còn Phương Nghi thừa nhận không biết nấu ăn.
TPO - Sáng 12/11, Hà Trúc Linh đại diện các tân cử nhân Trường Đại học Tài chính - Marketing phát biểu tại lễ tốt nghiệp. Hoa hậu Việt Nam 2024 xúc động gửi lời tri ân tới thầy cô, gia đình và chia sẻ những kỷ niệm trong bốn năm học đại học.
TPO - Tình huống giả định tai nạn giao thông liên hoàn giữa xe tải và xe khách, kèm theo sự cố cháy xe tại cửa hầm Hải Vân (TP. Đà Nẵng), khiến nhiều người bị thương, mắc kẹt trong cabin. Lực lượng Công an Đà Nẵng huy động robot chữa cháy cùng nhiều phương tiện chuyên dụng để giải cứu nạn nhân, khống chế đám cháy.
Rộng khoảng 400ha, khu đô thị Thanh Hà có hàng loạt chung cư, biệt thự, liền kề và shophouse. Đáng chú ý, dự án đang được nhắc đến trong phương án bố trí căn hộ tái định cư cho cư dân tại các công trình sai phạm của Mường Thanh ở Hà Nội.
TPO - Hoa hậu Yến Trang cho biết cô trân trọng công việc gia sư trước khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2026. Tân hoa hậu bày tỏ nếu có thời gian cô vẫn muốn theo đuổi công việc này vì cô là người yêu trẻ con.
TPO - Do những vướng mắc kéo dài về mặt bằng, dự án đường Tam Trinh vừa được điều chỉnh tăng vốn thêm hơn 314 tỷ đồng và gia hạn thi công sang năm 2027. Hiện tại, công trường dự án vẫn đang chiếm dụng một phần diện tích mặt đường để phục vụ hoạt động xây lắp.
TPO - Mưa lớn kéo dài những ngày qua đã khiến nhiều khu dân cư ở khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai ngập nước, hàng loạt tuyến đường ngập sâu.
TPO - Giành danh hiệu Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2026, Trần Xuân Khánh Linh sở hữu vẻ đẹp ngọt ngào cùng bảng thành tích học tập nổi bật với ngôi vị thủ khoa và học bổng từ 6 đại học Mỹ.
TPO - Những mái ngói đỏ, bức tường màu đất nung uốn lượn và lối đi bằng gạch tạo nên diện mạo khác biệt cho ngôi nhà. Bên trong, các khoảng sân nhỏ và cửa kính lớn mang đến không gian nghỉ ngơi thoáng đãng, gần gũi với thiên nhiên.
TPO - Buổi giao lưu trực tuyến giữa Ban tổ chức và Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2026 nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả. Trước hàng nghìn người theo dõi trực tiếp, Á hậu Lê Phương Nghi cam kết sử dụng quỹ cá nhân để tiếp tục dự án vì cộng đồng.
TPO - Tại buổi giao lưu trực tuyến cùng báo Tiền Phong, Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2026 Trần Xuân Khánh Linh chia sẻ ấn tượng về sự thân thiện, hào sảng và hiếu khách của người dân Hải Phòng. Đây cũng là điều cô muốn nói thêm khi nhìn lại phần ứng xử trong đêm chung kết.
TPO - Ông Lê Tiến Dũng và ông Nguyễn Hoàng Tùng cùng là Phó Giám đốc Sở Xây dựng Cần Thơ vừa bị kỷ luật cảnh cáo, do liên quan quá trình triển khai Dự án đường Vành đai phía Tây TP. Cần Thơ. Dự án vừa phải điều chỉnh tăng vốn lên gấp đôi, gia hạn thời gian thực hiện. Trên công trường dự án thi công dở dang, không thấy bóng công nhân, máy móc gỉ sét, cỏ mọc xanh tốt.
TPO - Mưa lớn khiến nhiều vị trí trên tuyến Quốc lộ 1D, đoạn đèo kết nối phía Đông tỉnh Gia Lai với Đắk Lắk, xảy ra sạt lở. Đất đá từ taluy núi tràn xuống mặt đường, gây cản trở giao thông, tiềm ẩn nguy hiểm cho người và phương tiện qua lại.
TPO - Nguyễn Yến Trang xem cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 là cơ hội quý báu để rèn luyện, hoàn thiện bản thân. Với danh hiệu Hoa hậu, cô luôn ghi nhớ lời mẹ dặn, đó là sống kỷ luật, dù là ai, ở cương vị nào cũng phải "biết mình, biết ta".
TPO - Đơn vị thi công khắc phục các vết nứt dầm, khe co giãn và mặt cầu vượt Phú Đô bắc qua Đại lộ Thăng Long, theo từng nhịp nhằm giảm thiểu ảnh hưởng đến giao thông.