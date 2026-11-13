Diện mạo Quảng trường phía Đông hồ Hoàn Kiếm

TPO - Hoa hậu Yến Trang cho biết cô trân trọng công việc gia sư trước khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2026. Tân hoa hậu bày tỏ nếu có thời gian cô vẫn muốn theo đuổi công việc này vì cô là người yêu trẻ con.