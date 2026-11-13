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Diện mạo Quảng trường phía Đông hồ Hoàn Kiếm

Nam Giang

TPO - Khu vực Quảng trường phía Đông Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội có những thay đổi đáng kể, dần lộ rõ hình hài sau thời gian giải phóng mặt bằng và chỉnh trang.

VIDEO: Cận cảnh Quảng trường phía Đông hồ Hoàn Kiếm đang dần lộ diện.
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Phường Hoàn Kiếm đang chỉnh trang nhiều hạng mục tại Quảng trường phía Đông Hồ Hoàn Kiếm như lát đá tự nhiên, trồng cây xanh, vườn hoa..., sau khi hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng.
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Dự án Quảng trường - Công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm là một trong những dự án trọng điểm về kiến trúc và văn hóa của Hà Nội nhằm tạo dựng không gian kết nối hồ Gươm với khu phố cổ và phố cũ.
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Dự án có quy mô khoảng 2,14 ha, được định hướng xây dựng thành một quảng trường - công viên đặc biệt, tích hợp mô hình phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng (TOD). Dự án sẽ mở rộng không gian công cộng, tạo trục không gian kết hợp giữa văn hóa, nghệ thuật và nghỉ ngơi, giải trí. Cảnh quan được tổ chức theo hướng liên tục, thống nhất, ưu tiên người đi bộ, gắn kết cụm không gian Đinh Tiên Hoàng, Quảng trường Đông Kinh – Nghĩa Thục, khu vực đền Bà Kiệu và cụm di tích Hồ Hoàn Kiếm.
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Theo UBND phường Hoàn Kiếm, mặt sân sử dụng đá granite kích thước 15 × 15 cm, dày 10 cm, đặt trên lớp đệm cát vàng dày 5 cm; phía dưới là lớp cát vàng gia cố 8% xi măng dày 10 cm. Kết cấu này đáp ứng mục tiêu khai thác trước mắt, dễ dàng thu hồi tái sử dụng cho các dự án hạ tầng khác khi Thành phố triển khai quy hoạch tổng thể khu vực.
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Dự án bố trí khoảng 8.700 m2 sân và đường đi dạo lát đá; khoảng 5.936 m2 dành cho cây xanh, thảm cỏ và khu vực trông giữ xe, trong đó riêng thảm cỏ chiếm khoảng 28% diện tích khu đất.
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Hệ thống cây xanh hiện hữu có giá trị được bảo tồn, kết hợp trồng thêm cây bóng mát; cùng với ghế nghỉ và chiếu sáng cảnh quan, tạo nên không gian công cộng xanh, thân thiện, phục vụ người dân và du khách.
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Những ngày qua, công nhân xới đất, trồng cây xanh tại các khu vực bồn hoa, vườn hoa để đưa không gian công cộng mới vào phục vụ người dân và du khách.
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Hiện các đơn vị tập trung nhân lực, thiết bị để hoàn thiện các khu vực của Quảng trường chính, hướng tới phục vụ người dân, du khách và các chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam, Lễ hội sáng tạo và Ngày hội Khởi nghiệp sáng tạo quốc gia năm 2026.
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Vườn hoa với hàng cây, thảm cỏ sẽ trở thành không gian công cộng phục vụ nhân dân, du khách đến tham quan Thủ đô.
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Biệt thự hai tầng phía phố Lý Thái Tổ, thuộc khuôn viên Điện lực Hà Nội cũ, được tạm giữ lại và cải tạo phục vụ trưng bày, triển lãm. Theo quy hoạch, biệt thự của Viện Văn học và tòa nhà Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Hà Nội được giữ lại để tu bổ, phục vụ hoạt động văn hóa.
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Một số cây cổ thụ, cây lâu năm được giữ lại bên trong Quảng trường phía Đông hồ Hoàn Kiếm.
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Vị trí Quảng trường, công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm. Ảnh: Google Maps.

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#Quảng trường phía Đông hồ Hoàn Kiếm #Hồ Hoàn Kiếm #Chỉnh trang đô thị #Không gian công cộng #Phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng

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