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Hoa hậu

Hoa hậu Yến Trang: 'Tôi trân trọng công việc gia sư'

Duy Nam - Hồng Vĩnh

TPO - Hoa hậu Yến Trang cho biết cô trân trọng công việc gia sư trước khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2026. Tân hoa hậu bày tỏ nếu có thời gian cô vẫn muốn theo đuổi công việc này vì cô là người yêu trẻ con.

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Chiều 10/11, Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2026 gồm Hoa hậu Nguyễn Yến Trang, Á hậu 1 Trần Xuân Khánh Linh và Á hậu 2 Lê Phương Nghi tham gia chương trình Cà phê chiều thứ 7 tại Báo Lao Động. Bộ ba diện trang phục thanh lịch, nền nã.
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Hoa hậu Yến Trang tươi tắn khi xuất hiện trước ống kính truyền thông.
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Yến Trang cho biết sau đăng quang, cô và Top 3 có lịch trình dày đặc. Yến Trang nói mỗi ngày cô chỉ ngủ được 3 tiếng nhưng vẫn cảm thấy phấn khích, hồi hộp vì đón nhận nhiều tình cảm yêu thương của khán giả, truyền thông.
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Á hậu Lê Phương Nghi, Trần Xuân Khánh Linh duyên dáng trong trang phục gam màu pastel nhẹ nhàng.
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Đây là một trong những hoạt động giao lưu với truyền thông của Hoa hậu và hai Á hậu sau đêm chung kết diễn ra ngày 7/11 tại Hải Phòng. Cả ba đều sinh năm 2006, đang ở độ tuổi đại học. Việc giành những danh hiệu cao nhất tại Hoa hậu Việt Nam 2026 mang đến cho họ sự quan tâm từ công chúng, đồng thời đặt ra những yêu cầu mới về trách nhiệm, hình ảnh và định hướng tương lai.
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Tại buổi trò chuyện, Yến Trang, Khánh Linh và Phương Nghi cùng trao đổi về mối quan hệ giữa nhan sắc và giá trị con người, những thay đổi sau khi trở nên nổi tiếng và cách đáp lại tình cảm của khán giả.
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Chia sẻ về cuộc sống sau đăng quang, Hoa hậu Nguyễn Yến Trang thừa nhận danh hiệu mới chắc chắn mang đến nhiều thay đổi. Tuy nhiên, cô cho rằng điều quan trọng không nằm ở việc cuộc sống thay đổi đến đâu mà là cách bản thân đón nhận và thích nghi với những điều mới mẻ.
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Dù trở thành Hoa hậu Việt Nam 2026, Yến Trang chưa vội đưa ra những kế hoạch dài hạn về sự nghiệp. Trước mắt, cô muốn tập trung vào việc học, đồng thời tham gia các hoạt động xã hội để thực hiện trách nhiệm của một hoa hậu.
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Yến Trang chia sẻ vẫn muốn theo đuổi nghề giáo nếu điều kiện cho phép. Nguyễn Yến Trang đang là sinh viên ngành Giáo dục tiểu học tại Trường Đại học Thủ đô Hà Nội.
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"Nếu có thời gian, tôi vẫn muốn tiếp tục theo đuổi công việc giảng dạy. Đây là đam mê và cũng là ước mơ của tôi. Tôi yêu trẻ con nên việc được đứng lớp, được dạy học thực sự mang lại niềm vui cho tôi”, cô chia sẻ.
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Á hậu 1 Trần Xuân Khánh Linh nhìn nhận sự quan tâm của khán giả sau đăng quang là một trong những điều có ý nghĩa nhất đối với bản thân. Theo Khánh Linh, những phản hồi từ công chúng giúp cô hiểu rõ bản thân hơn. Cô trân trọng tình cảm của khán giả và xem đây là động lực để tiếp tục hoàn thiện mình.
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Tuy nhiên, cùng với niềm vui là áp lực phải đáp lại những kỳ vọng mà khán giả dành cho mình. Á hậu 1 cho rằng sau khi nhận danh hiệu, cô cần chủ động điều chỉnh cuộc sống, nâng cao ý thức trách nhiệm và đặt ra những mục tiêu cụ thể hơn.
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Á hậu 2 Lê Phương Nghi cho biết niềm hạnh phúc lớn nhất sau Hoa hậu Việt Nam 2026 không chỉ nằm ở danh hiệu mà còn đến từ những trải nghiệm và các mối quan hệ cô có được trong cuộc thi. "Với Phương Nghi, hạnh phúc lớn nhất sau cuộc thi là được gặp gỡ nhiều người giỏi hơn mình, được trải nghiệm những điều mới mẻ", cô chia sẻ.
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Những màn tương tác đáng yêu của Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2026 trong buổi giao lưu.

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#Hoa hậu Yến Trang chia sẻ về công việc làm gia sư #Hoa hậu Việt Nam 2026 #Hoa hậu Nguyễn Yến Trang

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