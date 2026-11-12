Hoa hậu Yến Trang: 'Tôi trân trọng công việc gia sư'

TPO - Hoa hậu Yến Trang cho biết cô trân trọng công việc gia sư trước khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2026. Tân hoa hậu bày tỏ nếu có thời gian cô vẫn muốn theo đuổi công việc này vì cô là người yêu trẻ con.
TPO - Được lựa chọn thay mặt toàn thể sinh viên phát biểu tại lễ tốt nghiệp đợt 2 năm 2026, Hoa hậu Việt Nam 2024 cho biết cô vô cùng vinh dự và xúc động.
TPO - Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2026 Lê Phương Nghi dự định tiếp tục dự án Gieo mầm tương lai bằng nguồn quỹ cá nhân, đồng thời tham gia các hoạt động cộng đồng tại quê nhà Gia Lai.
TPO - Trong buổi giao lưu với độc giả Báo Tiền Phong, Hoa hậu Việt Nam 2026 Nguyễn Yến Trang chia sẻ về hành trình trưởng thành, lời dặn của mẹ và dự định thực hiện dự án nhân ái tại Lai Châu.
TPO - Lê Phương Nghi cho biết sau chung kết, khi ở cùng Nguyễn Yến Trang, cô bất ngờ trước sự chỉn chu của tân hoa hậu trong ăn mặc và mỗi lần xuất hiện trước truyền thông.
TPO - Giành danh hiệu Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2026, Trần Xuân Khánh Linh sở hữu vẻ đẹp ngọt ngào cùng bảng thành tích học tập nổi bật với ngôi vị thủ khoa và học bổng từ 6 đại học Mỹ.
TPO - Sáng 11/11, Hoa hậu Yến Trang và Á hậu Khánh Linh, Phương Nghi có buổi giao lưu với độc giả báo Tiền Phong. Hoa hậu và hai Á hậu đều rạng rỡ, cười nhiều hơn trong cuộc giao lưu và khoảnh khắc trò chuyện ở hậu trường.
TPO - Buổi giao lưu trực tuyến giữa Ban tổ chức và Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2026 nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả. Trước hàng nghìn người theo dõi trực tiếp, Á hậu Lê Phương Nghi cam kết sử dụng quỹ cá nhân để tiếp tục dự án vì cộng đồng.
TPO - Nhà báo Phùng Công Sưởng cho biết Ban giám khảo thảo luận đến cùng những ý kiến khác biệt khi lựa chọn Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2026. Theo ông, cuộc thi kiên định với các giá trị cốt lõi, đồng thời đặt ra yêu cầu mới, cao hơn đối với người giành danh hiệu.
TPO - Tại buổi giao lưu trực tuyến cùng báo Tiền Phong, Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2026 Trần Xuân Khánh Linh chia sẻ ấn tượng về sự thân thiện, hào sảng và hiếu khách của người dân Hải Phòng. Đây cũng là điều cô muốn nói thêm khi nhìn lại phần ứng xử trong đêm chung kết.
TPO - Trở về Báo Tiền Phong - nơi khai sinh cuộc thi Hoa hậu Việt Nam - Hoa hậu Nguyễn Yến Trang cùng hai Á hậu Trần Xuân Khánh Linh, Lê Phương Nghi hòa giọng một đoạn của “Một vòng Việt Nam” trong buổi giao lưu sáng 11/11.
TPO - 4 ngày sau đăng quang, Hoa hậu Nguyễn Yến Trang cùng Á hậu 1 Trần Xuân Khánh Linh và Á hậu 2 Lê Phương Nghi trở lại Báo Tiền Phong - nơi khởi nguồn cuộc thi Hoa hậu Việt Nam. Trong buổi giao lưu trực tuyến ngày 11/11, Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2026 cùng nhìn lại hành trình nhiều cảm xúc và chia sẻ dự định sau khi chạm tay tới các danh hiệu cao quý.
TPO - Nguyễn Yến Trang xem cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 là cơ hội quý báu để rèn luyện, hoàn thiện bản thân. Với danh hiệu Hoa hậu, cô luôn ghi nhớ lời mẹ dặn, đó là sống kỷ luật, dù là ai, ở cương vị nào cũng phải "biết mình, biết ta".
TPO - Bà Nguyễn Thị Bích Đào cho biết Trần Xuân Khánh Linh từng nói với mẹ mong đạt giải để thực hiện thêm nhiều dự án nhân ái, dùng tiền thưởng giúp người khó khăn. Chứng kiến con trưởng thành, tiến bộ, bà ví ba tháng ở nhà chung Hoa hậu Việt Nam là một “khóa học cao học” thành công.
TPO - Sáng 11/11, Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2026 có buổi giao lưu trực tuyến với độc giả Báo Tiền Phong. Trở về ngôi nhà Tiền Phong - khai sinh cuộc thi Hoa hậu Việt Nam - tân hoa hậu và hai á hậu có thêm dịp chia sẻ cảm xúc sau đêm đăng quang, nhìn lại hành trình chinh phục danh hiệu và những dự định trong nhiệm kỳ mới.
TPO - Sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2026, Nguyễn Yến Trang chia sẻ dự định thực hiện sứ mệnh, trách nhiệm cống hiến hết mình cho cộng đồng, xã hội. Trong đó, cô mong muốn được lan tỏa, quảng bá văn hóa, du lịch các vùng miền và bắt đầu từ Hải Phòng, nơi lưu dấu một hành trình thanh xuân rực rỡ.
TPO - Ông Hoàng Thọ Ninh - Chủ tịch HĐQT Hoàng Thành Media, Phó Trưởng Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 - chia sẻ cảm xúc tự hào khi cuộc thi đã tìm ra được Top 3 xứng đáng. Nhìn lại hành trình vừa qua, ông Hoàng Thọ Ninh đánh giá ban giám khảo đã có lựa chọn chính xác, công tâm.