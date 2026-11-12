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Hoa hậu

Cam kết của Á hậu Lê Phương Nghi

Trạch Dương - Trọng Tài

TPO - Buổi giao lưu trực tuyến giữa Ban tổ chức và Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2026 nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả. Trước hàng nghìn người theo dõi trực tiếp, Á hậu Lê Phương Nghi cam kết sử dụng quỹ cá nhân để tiếp tục dự án vì cộng đồng.

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Sau lịch trình giao lưu cùng một số cơ quan báo chí tại Hà Nội, Á hậu Phương Nghi, Á hậu Khánh Linh và Hoa hậu Nguyễn Yến Trang (từ trái sang) đến giao lưu trực tuyến tại tòa soạn Báo Tiền Phong - nơi khởi nguồn cuộc thi Hoa hậu Việt Nam (tiền thân là Hoa hậu Toàn quốc Báo Tiền Phong, 1988). Các người đẹp cùng nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 - chia sẻ nhiều câu chuyện phía sau hành trình Hoa hậu Việt Nam.
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Khi được hỏi về cuộc sống sau khi nhận danh hiệu, Á hậu 2 Lê Phương Nghi cho biết cô luôn muốn giữ sự thân thiện, vui vẻ và hòa đồng. Cô trân trọng những cơ hội mới để học hỏi, rèn luyện và trưởng thành trong hành trình phía trước.
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“Tôi rất biết ơn vì nhận được nhiều cơ hội để học hỏi, rèn luyện và trưởng thành. Tôi tự nhủ không ngừng cố gắng để đền đáp sự yêu thương và tin tưởng của mọi người”, Phương Nghi chia sẻ.
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Nhìn lại hành trình đi qua nhiều tỉnh thành, khám phá nhiều nền văn hóa trong suốt cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, Phương Nghi cho biết cuộc thi giúp cô hiểu hơn về bản thân. Từng là người nhút nhát, ít nói, Á hậu có thêm cơ hội đứng trên những sân khấu lớn và phá vỡ giới hạn bản thân, chạm tay đến ngôi vị Á hậu 2.
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“Trong tương lai, tôi phải cố gắng nhiều hơn để rèn luyện, phát huy thế mạnh đang có, đồng thời hoàn thiện khuyết điểm bản thân”, Phương Nghi nói.
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Khi được hỏi về chuyến đi đáng nhớ trong hành trình dự thi, Phương Nghi nhắc đến lễ hội Thành Tuyên - lễ hội Trung thu lớn nhất cả nước. Những chiếc đèn lồng sặc sỡ, có kích thước lớn khiến cô nhớ về tuổi thơ và gia đình. Á hậu chia sẻ khoảnh khắc ấy càng đặc biệt nếu có người thân ở bên.
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Đặt tình huống giả định nếu có cơ hội trở lại phần ứng xử trong đêm chung kết, Phương Nghi nhớ lại câu hỏi về việc con người vẫn cần học hỏi, trau dồi tri thức trong thời đại AI phát triển mạnh. Á hậu cho biết cô muốn bổ sung ý về vai trò của kiến thức và kỹ năng khi con người đối mặt những tình huống khẩn cấp, ngoài ý muốn.
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“Tôi nghĩ đến Việt Nam, đặc biệt là miền Trung ngay khi nhận câu hỏi. Khi đến mùa mưa bão, đồng bào ở mọi miền đều hướng về đồng bào ở vùng tâm bão, sẵn sàng sẻ chia và yêu thương. Tôi tin rằng đó là điều trí tuệ nhân tạo không thể nào làm được”, Phương Nghi nói về điều cô muốn bổ sung cho câu trả lời ứng xử.
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Về dự định sau đăng quang, Phương Nghi cho rằng sự cống hiến có thể bắt đầu từ những việc nhỏ. Cô mong có dịp trở về Gia Lai thăm gia đình, tham gia các hoạt động trồng cây, nhặt rác tại địa phương. Á hậu dự định sử dụng quỹ cá nhân để tiếp tục dự án Gieo mầm tương lai, trân trọng sự đồng hành của các cộng tác viên.
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Khi được hỏi điều gì ở Top 3 để Ban giám khảo tin tưởng trao những danh hiệu cao nhất, nhà báo Phùng Công Sưởng cho biết thí sinh được đánh giá trong suốt hành trình, từ sơ khảo đến chung kết. Ban tổ chức, Ban giám khảo có nhiều cơ hội tiếp xúc, đồng hành để tìm hiểu điểm mạnh của từng người.
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Giải đáp thắc mắc của khán giả về tính cách của Á hậu 2, nhà báo Phùng Công Sưởng ấn tượng với bản lĩnh, trí tuệ và sự kiên định của Phương Nghi. “Khi đã quyết tâm làm một việc gì, Phương Nghi có bản lĩnh, có ý chí và tính kiên định”, ông chia sẻ trước khi kết thúc buổi giao lưu.
#Lê Phương Nghi #Hoa hậu Việt Nam 2026 #Dự án Gieo mầm tương lai #Hoạt động thiện nguyện #Trí tuệ nhân tạo

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