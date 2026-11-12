Cam kết của Á hậu Lê Phương Nghi

TPO - Nhà báo Phùng Công Sưởng cho biết Ban giám khảo thảo luận đến cùng những ý kiến khác biệt khi lựa chọn Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2026. Theo ông, cuộc thi kiên định với các giá trị cốt lõi, đồng thời đặt ra yêu cầu mới, cao hơn đối với người giành danh hiệu.