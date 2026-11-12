Cam kết của Á hậu Lê Phương Nghi

Ảnh mặt mộc của Á hậu 1 Trần Xuân Khánh Linh
TPO - Giành danh hiệu Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2026, Trần Xuân Khánh Linh sở hữu vẻ đẹp ngọt ngào cùng bảng thành tích học tập nổi bật với ngôi vị thủ khoa và học bổng từ 6 đại học Mỹ.
TPO - Buổi giao lưu trực tuyến giữa Ban tổ chức và Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2026 nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả. Trước hàng nghìn người theo dõi trực tiếp, Á hậu Lê Phương Nghi cam kết sử dụng quỹ cá nhân để tiếp tục dự án vì cộng đồng.
TPO - Giành danh hiệu Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2026, Trần Xuân Khánh Linh sở hữu vẻ đẹp ngọt ngào cùng bảng thành tích học tập nổi bật với ngôi vị thủ khoa và học bổng từ 6 đại học Mỹ.
TPO - Sáng 11/11, Hoa hậu Yến Trang và Á hậu Khánh Linh, Phương Nghi có buổi giao lưu với độc giả báo Tiền Phong. Hoa hậu và hai Á hậu đều rạng rỡ, cười nhiều hơn trong cuộc giao lưu và khoảnh khắc trò chuyện ở hậu trường.
TPO - Nhà báo Phùng Công Sưởng cho biết Ban giám khảo thảo luận đến cùng những ý kiến khác biệt khi lựa chọn Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2026. Theo ông, cuộc thi kiên định với các giá trị cốt lõi, đồng thời đặt ra yêu cầu mới, cao hơn đối với người giành danh hiệu.
TPO - Tại buổi giao lưu trực tuyến cùng báo Tiền Phong, Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2026 Trần Xuân Khánh Linh chia sẻ ấn tượng về sự thân thiện, hào sảng và hiếu khách của người dân Hải Phòng. Đây cũng là điều cô muốn nói thêm khi nhìn lại phần ứng xử trong đêm chung kết.
TPO - Trở về Báo Tiền Phong - nơi khai sinh cuộc thi Hoa hậu Việt Nam - Hoa hậu Nguyễn Yến Trang cùng hai Á hậu Trần Xuân Khánh Linh, Lê Phương Nghi hòa giọng một đoạn của “Một vòng Việt Nam” trong buổi giao lưu sáng 11/11.
TPO - 4 ngày sau đăng quang, Hoa hậu Nguyễn Yến Trang cùng Á hậu 1 Trần Xuân Khánh Linh và Á hậu 2 Lê Phương Nghi trở lại Báo Tiền Phong - nơi khởi nguồn cuộc thi Hoa hậu Việt Nam. Trong buổi giao lưu trực tuyến ngày 11/11, Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2026 cùng nhìn lại hành trình nhiều cảm xúc và chia sẻ dự định sau khi chạm tay tới các danh hiệu cao quý.
TPO - Nguyễn Yến Trang xem cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 là cơ hội quý báu để rèn luyện, hoàn thiện bản thân. Với danh hiệu Hoa hậu, cô luôn ghi nhớ lời mẹ dặn, đó là sống kỷ luật, dù là ai, ở cương vị nào cũng phải "biết mình, biết ta".
TPO - Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2026 Lê Phương Nghi cho biết cô chưa từng yêu nhưng mong muốn kết hôn sớm vì là người khá truyền thống. Tuy nhiên, hiện tại cô tập trung hoàn thành tốt việc học, có tri thức để cống hiến.
TPO - Nguyễn Yến Trang từng mong vào Top 3, Trần Xuân Khánh Linh đặt mục tiêu Top 5, còn Lê Phương Nghi dành nhiều tháng luyện kỹ năng trước khi dự thi Hoa hậu Việt Nam 2026.
TPO - Ngay trước khoảnh khắc công bố tân Hoa hậu Việt Nam 2026, MC Đức Bảo bất ngờ xin nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi - chờ thêm một chút. Nam MC tiết lộ câu chuyện phía sau lời đề nghị khiến khán giả thêm hồi hộp.
TPO - Bà Nguyễn Thị Bích Đào cho biết Trần Xuân Khánh Linh từng nói với mẹ mong đạt giải để thực hiện thêm nhiều dự án nhân ái, dùng tiền thưởng giúp người khó khăn. Chứng kiến con trưởng thành, tiến bộ, bà ví ba tháng ở nhà chung Hoa hậu Việt Nam là một “khóa học cao học” thành công.
TPO - Sáng 11/11, Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2026 có buổi giao lưu trực tuyến với độc giả Báo Tiền Phong. Trở về ngôi nhà Tiền Phong - khai sinh cuộc thi Hoa hậu Việt Nam - tân hoa hậu và hai á hậu có thêm dịp chia sẻ cảm xúc sau đêm đăng quang, nhìn lại hành trình chinh phục danh hiệu và những dự định trong nhiệm kỳ mới.
TPO - Sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2026, Nguyễn Yến Trang chia sẻ dự định thực hiện sứ mệnh, trách nhiệm cống hiến hết mình cho cộng đồng, xã hội. Trong đó, cô mong muốn được lan tỏa, quảng bá văn hóa, du lịch các vùng miền và bắt đầu từ Hải Phòng, nơi lưu dấu một hành trình thanh xuân rực rỡ.
TPO - Ông Hoàng Thọ Ninh - Chủ tịch HĐQT Hoàng Thành Media, Phó Trưởng Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 - chia sẻ cảm xúc tự hào khi cuộc thi đã tìm ra được Top 3 xứng đáng. Nhìn lại hành trình vừa qua, ông Hoàng Thọ Ninh đánh giá ban giám khảo đã có lựa chọn chính xác, công tâm.
TPO - Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 khép lại với nhiều hoạt động nổi bật, từ thảm đỏ, các tiết mục nghệ thuật đến phần trình diễn của thí sinh. Sân khấu được dàn dựng công phu cùng những khoảnh khắc công bố kết quả, trao vương miện đăng quang tạo nên dấu ấn đáng chú ý của đêm thi.
TPO - Á hậu Châu Anh, Vân Nhi, Miss Golf Lê Thanh Tú chia sẻ sự háo hức mong chờ Giải Vô địch Golf Quốc gia năm 2026 - Cúp Vinfast. Giải đấu năm nay mang ý nghĩa đặc biệt khi được tổ chức trong chương trình của Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X.