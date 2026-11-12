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Hoa hậu

Điều khác lạ ở Hoa hậu Yến Trang và Á hậu Khánh Linh, Phương Nghi

Duy Nam - Trọng Tài

TPO - Sáng 11/11, Hoa hậu Yến Trang và Á hậu Khánh Linh, Phương Nghi có buổi giao lưu với độc giả báo Tiền Phong. Hoa hậu và hai Á hậu đều rạng rỡ, cười nhiều hơn trong cuộc giao lưu và khoảnh khắc trò chuyện ở hậu trường.

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Trong buổi giao lưu trực tuyến với độc giả Báo Tiền Phong, Hoa hậu Nguyễn Yến Trang cùng hai Á hậu Trần Xuân Khánh Linh và Lê Phương Nghi chia sẻ về hành trình trưởng thành tại cuộc thi, những dự án cộng đồng ấp ủ sau đăng quang. Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức, Trưởng Ban giám khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 - có thêm dịp lý giải quan điểm lựa chọn Top 3 và cam kết đồng hành với các người đẹp trên chặng đường tiếp theo.
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Hoa hậu Yến Trang, hai Á hậu Khánh Linh và Phương Nghi cùng chia sẻ về những dự án nhân ái mà họ dự định theo đuổi sau đăng quang. Mỗi cô gái đều ấp ủ những dự án mà họ tâm huyết, trong đó có những dự án đã được họ triển khai từ trước khi tham gia Hoa hậu Việt Nam.
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Hoa hậu Yến Trang cho biết đang lên kế hoạch xây dựng dự án nhân ái dành cho trẻ em ở vùng khó khăn, trước mắt là Lai Châu. Cô hy vọng nhận được sự hỗ trợ từ Ban tổ chức, các thí sinh và sự chung tay của cộng đồng để có thể kêu gọi nguồn lực giúp đỡ các em nhỏ.
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“Tôi tin rằng nếu khởi đầu thành công thì sau đó dự án có thể tiếp tục và phát huy hiệu quả hơn nữa”, Yến Trang chia sẻ.
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Á hậu Khánh Linh mong muốn sớm triển khai dự án cộng đồng Cánh cửa thần kỳ. Dự án hướng tới xây dựng các thư viện thông minh, tạo điều kiện để trẻ em tiếp cận tiếng Anh, công nghệ và những kiến thức mới.
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Cô đặt mục tiêu trong ba năm xây dựng khoảng 20 thư viện, đồng thời kêu gọi sự tham gia của những người có chung mong muốn đóng góp cho cộng đồng.
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Á hậu 2 Lê Phương Nghi cũng chia sẻ về dự án Gieo mầm tương lai mà cô muốn tiếp tục thực hiện tại quê nhà Gia Lai. Theo người đẹp, cống hiến không nhất thiết phải bắt đầu từ những điều lớn lao.
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Phương Nghi muốn tham gia các hoạt động gần gũi như trồng cây, nhặt rác ở những khu rừng, đồng thời sử dụng quỹ cá nhân để duy trì dự án. Nếu nhận được sự hỗ trợ từ cộng đồng và các cộng tác viên, đó là điều cô trân trọng.
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Từ những chia sẻ về dự án cộng đồng của Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2026, nhà báo Phùng Công Sưởng cho rằng điều đáng quý là cả ba cô gái đều còn trẻ, đang là sinh viên, vẫn nhận được sự hỗ trợ từ gia đình nhưng đã nghĩ đến việc làm những điều tốt đẹp cho xã hội. “Đây là những mầm thiện vô cùng trân quý. Chúng tôi cảm thấy trách nhiệm của Ban tổ chức, của Báo Tiền Phong là phải làm sao cho những hạt giống đó được đơm hoa kết trái”, ông nói.
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Ông cho biết Ban tổ chức sẽ cùng các người đẹp, gia đình và nhà trường thảo luận để tìm hướng đi phù hợp với mong muốn, năng lực của từng cá nhân, đồng thời đáp ứng tôn chỉ, mục đích của cuộc thi và điều kiện thực tế. “Ban tổ chức luôn đồng hành trên tinh thần như người một nhà, chia sẻ hết với nhau về cơ hội, thách thức và khả năng thành công để lựa chọn phương án phù hợp nhất”, ông khẳng định.
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Trong buổi giao lưu, Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2026 cũng thể hiện khả năng ca hát trước yêu cầu của các khán giả theo dõi livestream. Ba cô gái ghi điểm bởi giọng hát trong trẻo, tự nhiên.
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Cận nhan sắc Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2026 trong buổi giao lưu. Khi được Trưởng Ban tổ chức khen thần thái rạng rỡ hơn so với mấy ngày trước đó, các hoa hậu và á hậu đều cười tươi và đồng thanh trả lời "vì được trở về nhà". Báo Tiền Phong và Hoàng Thành Media trở thành ngôi nhà thân thương của các hoa hậu, á hậu và người đẹp bước ra từ cuộc thi Hoa hậu Việt Nam.

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#Hoa hậu Việt Nam 2026 #chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 #Hoa hậu Yến Trang #Á hậu Khánh Linh #Á hậu Phương Nghi

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