Cầu vượt Phú Đô được sửa nứt dầm, khe co giãn sau 14 năm khai thác

TPO - Đơn vị thi công khắc phục các vết nứt dầm, khe co giãn và mặt cầu vượt Phú Đô bắc qua Đại lộ Thăng Long, theo từng nhịp nhằm giảm thiểu ảnh hưởng đến giao thông.
TPO - Một chiến dịch cứu hộ khẩn cấp trên biển và trên không đã giúp giải cứu thành công 14 thành viên thủy thủ đoàn sau khi tàu chở hàng của họ bị chìm ngoài khơi tỉnh Giang Tô, miền Đông Trung Quốc. Toàn bộ diễn biến giải cứu được ghi lại bằng video hôm 9/11.
TPO - Từng gây chú ý trên mạng xã hội với những clip bàn chuyện đạo lý, “Bình trọc” bất ngờ bị khởi tố, hé lộ những giao dịch cho vay với nhiều tình tiết đáng chú ý.
TPO - Chỉ ra lỗ hổng từ việc thanh tra báo trước giúp doanh nghiệp dễ dàng đối phó bằng "vở sạch chữ đẹp", Đại biểu Phạm Khánh Phong Lan (đoàn TP HCM) nhấn mạnh: Đã đến lúc phải cởi trói cơ chế, đẩy mạnh thanh tra đột xuất để lật tẩy sai phạm và chấn chỉnh thị trường.
TPO - Các chuyên gia cảnh báo tình trạng ô nhiễm bụi mịn PM2.5 nghiêm trọng tại miền Bắc trong mùa đông đe dọa trực tiếp hệ hô hấp và tim mạch của nhóm người yếu thế.
TPO - Tiền đạo Nguyễn Minh Tâm tận dụng rất tốt lợi thế chiều cao để đánh đầu ghi 2 bàn vào lưới U23 Thái Lan.
TPO - Mới đây, cơ quan điều tra đã phá 1 đường dây dàn xếp tỷ số lớn liên quan tới nhiều cầu thủ chuyên nghiệp. Và đây chỉ là 1 trong nhiều bê bối làm rung chuyển bóng đá Việt Nam trong hơn 2 thập kỷ qua...
TPO - Các cuộc đàm phán ba bên giữa Nga, Mỹ và Ukraine tại Abu Dhabi đánh dấu sự thay đổi đáng chú ý khi lần đầu tiên vấn đề cấu trúc an ninh châu Âu được đưa vào trọng tâm thảo luận. Tuy nhiên, những bất đồng chiến lược, áp lực chính trị tại Washington và khó khăn ngày càng lớn của Kiev vẫn là những rào cản đối với một thỏa thuận hòa bình.
TPO - Madison Huang, con gái cả của CEO Nvidia Jensen Huang, gây chú ý khi hủy chuyến công tác Hàn Quốc giữa lúc cha vướng bê bối đời tư. Từng theo học ẩm thực, làm việc trong ngành hàng xa xỉ, cô hiện giữ vị trí giám đốc cấp cao tại Nvidia, phụ trách các nền tảng trí tuệ nhân tạo vật lý.
TPO - Sáng 11/11, hơn 2.000 cán bộ, chiến sĩ Binh chủng Đặc công tham gia thao luyện, chuẩn bị cho các màn đồng diễn võ thuật, trống trận, cờ trận và võ chiến đấu tại Lễ khai mạc Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam 2026.
TPO - Đường Hồ Chí Minh hiện có hai làn xe nhỏ hẹp, điểm đầu từ khu di tích Pác Bó, qua trung tâm tỉnh Cao Bằng, dự kiến mở rộng lên 4 làn xe, rộng gấp đôi. Tổng mức đầu tư được Bộ Xây dựng dự tính khoảng 3.250 tỷ đồng, hoàn thành năm 2029.
TPO - Nhằm nâng cao trải nghiệm hành khách và hiện đại hóa dịch vụ, Ngành Đường sắt chính thức tích hợp tính năng mua vé tàu trên VNeID từ 9/11. Bằng một số thao tác đơn giản, hành khách sở hữu vé điện tử an toàn để xuất trình khi lên tàu.
TPO - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 24 giờ tới khu vực Bắc Bộ có hình thái trời rét chủ đạo, mưa rải rác ở một số nơi. Khu vực Hà Nội tạnh ráo, trời rét khô duy trì trong ngày.
TPO - Ngày 10/11, Iran lần đầu công bố hình ảnh về một cơ sở tên lửa ngầm mới, trong đó các chỉ huy quân sự cấp cao thị sát hệ thống phóng tên lửa. Động thái diễn ra trong bối cảnh căng thẳng với Mỹ và Israel gia tăng, sau khi Tehran cảnh báo sẽ mở rộng phạm vi trả đũa nếu tiếp tục bị tấn công.
TPO - Được HLV Đinh Hồng Vinh tung vào sân thay Williams Minh Hoàng, Nguyễn Minh Tâm ghi hai bàn bằng đầu ở hiệp 1 giúp U23 Việt Nam áp đảo U23 Thái Lan tối 10/11 trên sân Pleiku. Phút 85, Williams Minh Hoàng thực hiện thành công quả phạt đền, ấn định chiến thắng 3–0. U23 Việt Nam giành 3 điểm đầu tiên tại Gia Lai VTV Cup 2026 trước khi gặp U23 Singapore lúc 19h ngày 12/11.
TPO - Ép sân gần như cả trận nhưng U23 Qatar vẫn không thể chọc thủng lưới U23 Singapore trong trận mở màn Gia Lai VTV Cup 2026 trên sân Pleiku chiều 10/11. Thủ môn Yazid và hàng thủ phòng ngự kỷ luật giúp Singapore giành 1 điểm. Kết quả hòa 0–0 mở ra cơ hội lớn cho U23 Việt Nam trên hành trình giành chức vô địch.
TPO - Không rượu bia, vóc dáng thon gọn hay thậm chí gầy gò... không đồng nghĩa với việc gan của bạn đang an toàn. Thói quen ăn khuya, uống trà sữa hay ngồi lì một chỗ có thể đang âm thầm biến lá gan khỏe mạnh thành "kho chứa mỡ".