Cầu vượt Phú Đô được sửa nứt dầm, khe co giãn sau 14 năm khai thác

TPO - Các cuộc đàm phán ba bên giữa Nga, Mỹ và Ukraine tại Abu Dhabi đánh dấu sự thay đổi đáng chú ý khi lần đầu tiên vấn đề cấu trúc an ninh châu Âu được đưa vào trọng tâm thảo luận. Tuy nhiên, những bất đồng chiến lược, áp lực chính trị tại Washington và khó khăn ngày càng lớn của Kiev vẫn là những rào cản đối với một thỏa thuận hòa bình.