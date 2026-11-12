Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Địa ốc

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Nhà mái ngói đỏ với những bức tường uốn lượn trên đồi

Thúy Hiền

TPO - Những mái ngói đỏ, bức tường màu đất nung uốn lượn và lối đi bằng gạch tạo nên diện mạo khác biệt cho ngôi nhà. Bên trong, các khoảng sân nhỏ và cửa kính lớn mang đến không gian nghỉ ngơi thoáng đãng, gần gũi với thiên nhiên.

Ngôi nhà nằm trên một ngọn đồi, xung quanh là những ngôi chùa cổ. Công trình gây chú ý bởi những bức tường uốn cong mềm mại, kết hợp hệ mái ngói đỏ truyền thống và các khối nhà đan xen nhau.

727490743-122168898308975169-989733249269923053-n.jpg

Màu cam đất được sử dụng xuyên suốt ngoại thất. Những bức tường có bề mặt thô nhám, đường nét tự do, kết hợp cùng các ô cửa tròn và mảng gạch thông gió tạo nên diện mạo riêng cho công trình.

666541520-122155936064975169-5392826743963991977-n.jpg
666206786-122155936388975169-5484254699020633006-n.jpg
667941831-122155936322975169-6197776909302991857-n.jpg
668880347-122155936130975169-800169854248271880-n.jpg

Các khu vực được kết nối bằng lối đi và những bậc thang làm từ gạch đất nung, xen kẽ đá tự nhiên. Sự thay đổi cao độ cùng những đường cong của tường khiến hành trình di chuyển giữa các không gian trở nên thú vị hơn.

727466500-122168898188975169-4076457823343560616-n.jpg
666492184-122155936262975169-774554537768062091-n.jpg
669399020-122155936196975169-3407083458022514927-n.jpg

Trái với màu sắc đậm của ngoại thất, không gian phòng ngủ được thiết kế khá giản dị. Tường sáng màu, giường gỗ thấp, rèm vải mềm và những món nội thất vừa đủ tạo cảm giác nhẹ nhàng. Cửa kính lớn giúp ánh sáng tự nhiên đi vào phòng.

729729234-122168897954975169-5626279895498894842-n.jpg
729805663-122168898260975169-5538869356721507415-n.jpg
729747708-122168898086975169-4265372862483832598-n.jpg
667784007-122155936502975169-5772331696596159827-n.jpg

Một số góc nghỉ được bố trí ngay bên ngoài phòng ngủ, với ghế gỗ đặt sát những bức tường cong. Các khoảng sân này tạo thêm không gian thư giãn mà vẫn giữ được sự riêng tư.

Bao quanh các khối nhà là khu vườn với nhiều loại cây và hoa, cùng những lối đi lát đá. Khi chiều xuống, ánh đèn từ các gian phòng nổi bật dưới những mái ngói, tạo nên khung cảnh ấm áp.

729906046-122168898134975169-5414374239642759146-n.jpg
669700833-122155936448975169-1201119049714547976-n.jpg
727465708-122168898398975169-4152776694021456341-n.jpg
714958542-122166794210975169-1484364633440269751-n.jpg

Giữa không gian có tiếng chuông chùa và những cơn gió nhẹ trên đồi, ngôi nhà kết hợp hình thức kiến trúc giàu đường nét với cách tổ chức không gian nghỉ ngơi giản dị, mang đến một nơi lưu trú tách khỏi nhịp sống náo nhiệt thường ngày.

SAAN studio
#nhà mái ngói đỏ #kiến trúc tường cong #nhà trên đồi #không gian nghỉ dưỡng #gạch đất nung #thiết kế sân vườn

Cùng chuyên mục

Có phải đổi sổ đỏ khi xóa đăng ký thế chấp?

Có phải đổi sổ đỏ khi xóa đăng ký thế chấp?

TPO - Hiện nay đăng ký thế chấp đã được thực hiện điện tử, không còn in lên trang cập nhật. Bộ Nông nghiệp và Môi trường viện dẫn quy định mới, hướng dẫn rõ trường hợp nào phải nộp lại Giấy chứng nhận và khẳng định không bắt buộc đổi sổ mới. Thông tin chi tiết xin mời quý vị cùng lắng nghe.

Điều gì khiến Đảo Hoàng Gia được kỳ vọng mang đến một Vinhomes Riverside thứ hai?

Điều gì khiến Đảo Hoàng Gia được kỳ vọng mang đến một Vinhomes Riverside thứ hai?

Sau những năm tháng gây dựng sự nghiệp, điều nhiều người thành đạt mong muốn là dành cho gia đình một chốn về đủ giá trị để nhiều thế hệ gắn bó. Tại Hà Nội, Vinhomes Riverside đã ghi dấu với những tư gia thanh lịch giữa thiên nhiên sông nước. Tinh thần ấy nay khơi mở kỳ vọng về một miền sống mới tại Vinhomes Royal Island, nơi giới tinh hoa đất Cảng có thể kiến tạo và trao truyền cho thế hệ sau nhiều hơn một tài sản vật chất.

Đà Nẵng 'chốt' 113 khu đất làm nhà ở xã hội

Đà Nẵng 'chốt' 113 khu đất làm nhà ở xã hội

TPO - Để hiện thực hóa chỉ tiêu Chính phủ giao, TP Đà Nẵng đang triển khai hàng loạt dự án, đồng thời tập trung tháo gỡ vướng mắc về thủ tục, mặt bằng và hạ tầng nhằm đẩy nhanh nguồn cung nhà ở cho người thu nhập thấp.

TPHCM xem xét thu tiền cho tồn tại một số công trình sai phép

TPHCM xem xét thu tiền cho tồn tại một số công trình sai phép

TPO - Dự thảo của HĐND TPHCM đề xuất mở rộng phạm vi công trình được xem xét giữ lại, đồng thời bổ sung các điều kiện về quy hoạch, chất lượng và an toàn công trình. Số lợi bất hợp pháp phải nộp lại được xác định bằng 50% giá trị phần sàn xây dựng vi phạm. Cách tính cụ thể tùy mục đích sử dụng công trình và hồ sơ của chủ đầu tư.

Địa ốc 24H: Người trả 1,5 tỷ đồng/m² đất nông thôn xin lại tiền đặt cọc; 'thuốc đặc trị' mua gom đất nền đón quy hoạch

Địa ốc 24H: Người trả 1,5 tỷ đồng/m² đất nông thôn xin lại tiền đặt cọc; 'thuốc đặc trị' mua gom đất nền đón quy hoạch

TPO - Người trả gần 1,5 tỷ đồng/m² đất nông thôn ở Ninh Bình xin lại tiền đặt cọc; 'Thuốc đặc trị' mua gom đất nền đón quy hoạch; Hà Nội mở bán cùng lúc 2 dự án nhà xã hội, giá từ 16,6 triệu đồng/m2; TPHCM ban hành phí quản lý chung cư mới;... là những thông tin nổi bật của Bản tin Địa ốc 24H ngày 11/11.

Biệt thự sân gôn Newtown Legend: Đặc quyền sống thượng lưu, linh hoạt bài toán dòng tiền

Biệt thự sân gôn Newtown Legend: Đặc quyền sống thượng lưu, linh hoạt bài toán dòng tiền

Là dòng bất động sản dành cho giới tinh hoa, biệt thự sân gôn luôn có sức hút riêng nhờ tính khan hiếm và những giá trị sống đặc quyền. Tại Newtown Legend, giá trị ấy được khẳng định bởi vị trí liền kề sân gôn Legend Danang Golf Resort đẳng cấp quốc tế. Cùng với chính sách tài chính linh hoạt, dự án là lựa chọn lý tưởng cho đầu tư, an cư và tích lũy tài sản dài hạn.

Thêm 5 dự án bất động sản ở TPHCM được phép bán cho người nước ngoài

Thêm 5 dự án bất động sản ở TPHCM được phép bán cho người nước ngoài

TPO - Năm dự án, gồm: Khu nhà ở phường Trường Thạnh, Khu nhà ở phức hợp cao tầng Thuận An 1, Khu nhà ở cao tầng - phân khu số 11A, trung tâm thương mại và căn hộ ở phường Chợ Lớn, Khu nhà ở cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ Thảo Điền được phép bán cho người nước ngoài.

TPHCM ban hành phí quản lý chung cư mới

TPHCM ban hành phí quản lý chung cư mới

TPO - Từ ngày 25/11, TPHCM áp dụng khung giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư mới, với mức cao nhất 24.700 đồng/m2/tháng đối với chung cư có thang máy tại đặc khu Côn Đảo. Khung giá này cũng là cơ sở tham khảo khi các bên thỏa thuận hoặc xảy ra tranh chấp về phí quản lý chung cư.

Căn cứ cấp sổ đỏ khi mất giấy tờ giao đất

Căn cứ cấp sổ đỏ khi mất giấy tờ giao đất

TPO - Trước trường hợp người dân mất giấy tờ giao đất nhưng địa phương đã xác minh được nguồn gốc, thời điểm sử dụng, Bộ Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn cụ thể căn cứ xác định đất giao không đúng thẩm quyền và điều kiện xem xét cấp sổ đỏ theo Luật Đất đai 2024. Thông tin chi tiết xin mời quý vị cùng lắng nghe.

Vinhomes và Mitsubishi hợp tác chiến lược toàn diện phát triển hạ tầng đô thị

Vinhomes và Mitsubishi hợp tác chiến lược toàn diện phát triển hạ tầng đô thị

Công ty Cổ phần Vinhomes và Tập đoàn Mitsubishi Corporation (Nhật Bản) đã ký kết và trao Biên bản ghi nhớ (MoU) hợp tác chiến lược toàn diện trong lĩnh vực phát triển hạ tầng đô thị, hướng tới phát triển các khu đô thị hiện đại, đồng bộ về hạ tầng, tiện ích và phát triển bền vững tại Việt Nam. Thỏa thuận không chỉ nâng quan hệ hợp tác lâu năm giữa hai bên lên một tầm cao mới, mà còn góp phần tăng cường kết nối giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe