Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Địa ốc

Điều gì khiến Đảo Hoàng Gia được kỳ vọng mang đến một Vinhomes Riverside thứ hai?

P.V

Sau những năm tháng gây dựng sự nghiệp, điều nhiều người thành đạt mong muốn là dành cho gia đình một chốn về đủ giá trị để nhiều thế hệ gắn bó. Tại Hà Nội, Vinhomes Riverside đã ghi dấu với những tư gia thanh lịch giữa thiên nhiên sông nước. Tinh thần ấy nay khơi mở kỳ vọng về một miền sống mới tại Vinhomes Royal Island, nơi giới tinh hoa đất Cảng có thể kiến tạo và trao truyền cho thế hệ sau nhiều hơn một tài sản vật chất.

Khi một địa chỉ trở thành di sản của gia đình

Sau hơn một thập kỷ hình thành và phát triển, Vinhomes Riverside, khu compound cao cấp bậc nhất Thủ đô, trên địa bàn quận Long Biên cũ, đã vượt ra khỏi hình ảnh một khu đô thị. Địa chỉ này giờ đây gắn với phong cách sống sinh thái, cộng đồng cư dân thành đạt và những giá trị tinh hoa được bồi đắp theo thời gian.

Lấy cảm hứng từ thành phố Venice của Italy, Vinhomes tạo dấu ấn bằng những căn biệt thự sang trọng bên hệ thống kênh đào, hồ cảnh quan và công viên xanh đan xen. Mô hình compound cùng hệ thống tiện ích thượng lưu và dịch vụ vận hành 5 sao đồng bộ góp phần duy trì sự riêng tư và đẳng cấp cho đời sống cư dân.

Vinhomes Riverside là địa chỉ sống định danh giới tinh hoa Hà thành

Trong không gian riêng tư được thiên nhiên bao bọc của Vinhomes Riverside, những khoảnh khắc thường nhật có điều kiện trở thành trải nghiệm chung. Một buổi chiều dạo bộ bên mặt nước là dịp cha mẹ lắng nghe câu chuyện của con sau giờ học. Khoảng xanh trước nhà trở thành nơi ông bà thư giãn, trong khi những ngày cuối tuần mở ra cơ hội để cả gia đình cùng tận hưởng thiên nhiên. Theo thời gian, chính những trải nghiệm nhỏ ấy làm nên sự giàu có về tinh thần của một tổ ấm.

Đó cũng là chiều sâu của khái niệm “di sản sống”. Một tư gia xứng tầm được gìn giữ và trao lại không đơn thuần là tài sản có giá trị, mà còn là không gian lưu giữ nếp nhà, những mối quan hệ thân thuộc và cảm thức thuộc về. Với nhiều gia đình thành đạt, đây chính là cách thiết thực để chuyển hóa thành quả hôm nay thành giá trị dài lâu cho thế hệ mai sau.

Đảo Hoàng Gia và kỳ vọng về một miền sống truyền đời của giới tinh hoa đất Cảng

Với Hải Phòng, khát vọng ấy mang sắc thái riêng. Khí chất thành phố Cảng gắn với những hành trình rộng mở, bản lĩnh dựng xây và niềm tự hào về cội nguồn. Phía sau những hành trình phát triển và thành tựu kinh doanh của các gia đình Hải Phòng luôn là mong muốn dành cho thế hệ kế tiếp một nền tảng sống tốt đẹp hơn. Bởi vậy, lựa chọn tư gia ngày càng gắn với tầm nhìn dài hạn, nơi chất lượng sống của nhiều thế hệ được đặt trong cùng một địa chỉ.

Trong bối cảnh ấy, Vinhomes Royal Island trên đảo Vũ Yên mang đến những chất liệu đặc biệt cho kỳ vọng về một miền sống tiếp nối tinh thần Riverside giữa lòng thành phố Cảng. Được bao bọc bởi ba dòng sông, Đảo Hoàng Gia sở hữu địa thế sông nước hiếm có, tạo nên không gian khoáng đạt và cảm giác tách biệt với nhịp sống đô thị bên ngoài. Lợi thế tự nhiên này mở ra tiềm năng phát triển những tư gia gắn với cảnh quan xanh, mặt nước và phong cách sống đề cao sự riêng tư.

Địa thế ba dòng sông bao bọc đảo Vũ Yên mở ra không gian khoáng đạt cho kỳ vọng về một miền tư gia sinh thái dành cho nhiều thế hệ.

Nếu “Riverside Hà Nội” ghi dấu bằng cảm hứng Venice và những dòng kênh len giữa các căn biệt thự, “Riverside Hải Phòng” được chờ đợi tại Vinhomes Royal Island có cơ hội tạo nên bản sắc riêng từ cấu trúc đô thị đảo và cảnh quan sông nước tự nhiên. Tinh thần sống sinh thái, thanh lịch của Đảo Hoàng Gia sẽ hòa quyện với khí chất phóng khoáng của Hải Phòng, tạo nên một lựa chọn an cư có chiều sâu và khác biệt.

Đời sống gia đình tại đây sẽ được làm phong phú bởi hệ tiện ích đa dạng của đại đô thị, từ sân golf, học viện cưỡi ngựa, bến du thuyền đến các không gian thương mại và giải trí. Mỗi thế hệ có thể tìm thấy những trải nghiệm phù hợp với sở thích riêng, đồng thời có thêm cơ hội chia sẻ thời gian bên nhau. Một buổi chơi thể thao, hành trình khám phá sở thích mới hay cuộc hẹn cuối tuần đều có thể trở thành chất liệu cho những ký ức chung.

Hệ tiện ích tại Vinhomes Royal Island mở rộng không gian trải nghiệm, tạo thêm chất liệu cho đời sống gia đình nhiều thế hệ.

Ở góc độ dài hạn, một miền sống có bản sắc còn tạo điều kiện để các gia đình gắn bó với nơi mình lựa chọn. Khi cảnh quan, môi trường sống và tiện ích cùng đáp ứng nhu cầu qua nhiều giai đoạn cuộc đời, tư gia có thêm nền tảng để trở thành tài sản truyền đời đúng nghĩa. Giá trị ấy nằm trong cả chất lượng không gian lẫn những mối liên kết được gìn giữ qua năm tháng.

Vinhomes Riverside Hà Nội đã cho thấy sức hấp dẫn của một miền sống có thể vượt qua giới hạn của một thế hệ chủ nhân. Với khu mới sắp ra mắt trên Đảo Hoàng Gia, Hải Phòng có cơ sở để kỳ vọng về một chương tiếp nối mang bản sắc riêng. Nơi đây, thành tựu sẽ được chuyển hóa thành chất lượng sống, những giá trị gia đình được vun đắp mỗi ngày và một chốn về xứng tầm sẽ trở thành một phần trong niềm tự hào về đô thị.

#Vinhomes Royal Island #Vinhomes Riverside #Bất động sản cao cấp #Đô thị sinh thái #Bất động sản Hải Phòng

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng 'chốt' 113 khu đất làm nhà ở xã hội

Đà Nẵng 'chốt' 113 khu đất làm nhà ở xã hội

TPO - Để hiện thực hóa chỉ tiêu Chính phủ giao, TP Đà Nẵng đang triển khai hàng loạt dự án, đồng thời tập trung tháo gỡ vướng mắc về thủ tục, mặt bằng và hạ tầng nhằm đẩy nhanh nguồn cung nhà ở cho người thu nhập thấp.

TPHCM xem xét thu tiền cho tồn tại một số công trình sai phép

TPHCM xem xét thu tiền cho tồn tại một số công trình sai phép

TPO - Dự thảo của HĐND TPHCM đề xuất mở rộng phạm vi công trình được xem xét giữ lại, đồng thời bổ sung các điều kiện về quy hoạch, chất lượng và an toàn công trình. Số lợi bất hợp pháp phải nộp lại được xác định bằng 50% giá trị phần sàn xây dựng vi phạm. Cách tính cụ thể tùy mục đích sử dụng công trình và hồ sơ của chủ đầu tư.

Địa ốc 24H: Người trả 1,5 tỷ đồng/m² đất nông thôn xin lại tiền đặt cọc; 'thuốc đặc trị' mua gom đất nền đón quy hoạch

Địa ốc 24H: Người trả 1,5 tỷ đồng/m² đất nông thôn xin lại tiền đặt cọc; 'thuốc đặc trị' mua gom đất nền đón quy hoạch

TPO - Người trả gần 1,5 tỷ đồng/m² đất nông thôn ở Ninh Bình xin lại tiền đặt cọc; 'Thuốc đặc trị' mua gom đất nền đón quy hoạch; Hà Nội mở bán cùng lúc 2 dự án nhà xã hội, giá từ 16,6 triệu đồng/m2; TPHCM ban hành phí quản lý chung cư mới;... là những thông tin nổi bật của Bản tin Địa ốc 24H ngày 11/11.

Biệt thự sân gôn Newtown Legend: Đặc quyền sống thượng lưu, linh hoạt bài toán dòng tiền

Biệt thự sân gôn Newtown Legend: Đặc quyền sống thượng lưu, linh hoạt bài toán dòng tiền

Là dòng bất động sản dành cho giới tinh hoa, biệt thự sân gôn luôn có sức hút riêng nhờ tính khan hiếm và những giá trị sống đặc quyền. Tại Newtown Legend, giá trị ấy được khẳng định bởi vị trí liền kề sân gôn Legend Danang Golf Resort đẳng cấp quốc tế. Cùng với chính sách tài chính linh hoạt, dự án là lựa chọn lý tưởng cho đầu tư, an cư và tích lũy tài sản dài hạn.

Thêm 5 dự án bất động sản ở TPHCM được phép bán cho người nước ngoài

Thêm 5 dự án bất động sản ở TPHCM được phép bán cho người nước ngoài

TPO - Năm dự án, gồm: Khu nhà ở phường Trường Thạnh, Khu nhà ở phức hợp cao tầng Thuận An 1, Khu nhà ở cao tầng - phân khu số 11A, trung tâm thương mại và căn hộ ở phường Chợ Lớn, Khu nhà ở cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ Thảo Điền được phép bán cho người nước ngoài.

TPHCM ban hành phí quản lý chung cư mới

TPHCM ban hành phí quản lý chung cư mới

TPO - Từ ngày 25/11, TPHCM áp dụng khung giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư mới, với mức cao nhất 24.700 đồng/m2/tháng đối với chung cư có thang máy tại đặc khu Côn Đảo. Khung giá này cũng là cơ sở tham khảo khi các bên thỏa thuận hoặc xảy ra tranh chấp về phí quản lý chung cư.

Căn cứ cấp sổ đỏ khi mất giấy tờ giao đất

Căn cứ cấp sổ đỏ khi mất giấy tờ giao đất

TPO - Trước trường hợp người dân mất giấy tờ giao đất nhưng địa phương đã xác minh được nguồn gốc, thời điểm sử dụng, Bộ Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn cụ thể căn cứ xác định đất giao không đúng thẩm quyền và điều kiện xem xét cấp sổ đỏ theo Luật Đất đai 2024. Thông tin chi tiết xin mời quý vị cùng lắng nghe.

Vinhomes và Mitsubishi hợp tác chiến lược toàn diện phát triển hạ tầng đô thị

Vinhomes và Mitsubishi hợp tác chiến lược toàn diện phát triển hạ tầng đô thị

Công ty Cổ phần Vinhomes và Tập đoàn Mitsubishi Corporation (Nhật Bản) đã ký kết và trao Biên bản ghi nhớ (MoU) hợp tác chiến lược toàn diện trong lĩnh vực phát triển hạ tầng đô thị, hướng tới phát triển các khu đô thị hiện đại, đồng bộ về hạ tầng, tiện ích và phát triển bền vững tại Việt Nam. Thỏa thuận không chỉ nâng quan hệ hợp tác lâu năm giữa hai bên lên một tầm cao mới, mà còn góp phần tăng cường kết nối giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước.

Vụ trả giá gần 1,5 tỷ đồng/m² đất nông thôn ở Ninh Bình: Cần làm rõ dấu hiệu thông đồng ‘thổi giá’

Vụ trả giá gần 1,5 tỷ đồng/m² đất nông thôn ở Ninh Bình: Cần làm rõ dấu hiệu thông đồng ‘thổi giá’

TPO - Việc 11 lô đất tại xã Lý Nhân (Ninh Bình) được trả giá từ 850 triệu đồng đến 1,468 tỷ đồng/m², với tổng giá trị gần 1.448 tỷ đồng, đặt ra nhiều nghi vấn pháp lý. Theo các chuyên gia pháp lý, cơ quan thẩm quyền cần xác minh đây là nhầm lẫn hay hành vi cố tình "thổi giá", làm sai lệch kết quả đấu giá.

MAICOM Việt Nam đồng hành phân phối QTopia - Khẳng định năng lực trên thị trường bất động sản nghỉ dưỡng

MAICOM Việt Nam đồng hành phân phối QTopia - Khẳng định năng lực trên thị trường bất động sản nghỉ dưỡng

Với 11 năm khẳng định vị thế trên thị trường bất động sản cùng dấu ấn triển khai thành công hàng loạt dự án quy mô tại khu vực phía Nam, MAICOM Việt Nam tiếp tục tạo bước ngoặt khi chính thức trở thành đại lý phân phối QTOPIA. Cú bắt tay chiến lược này mở ra cơ hội đón đầu làn sóng đầu tư đầy tiềm năng của “Thành phố cuối tuần” liền kề siêu đô thị TP.HCM ven cung đường biển Phước Hải.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe