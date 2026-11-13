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Địa ốc

Ngôi nhà 293m² giữ lại kết cấu cũ, mở khoảng thông tầng đón nắng

Thúy Hiền

TPO - Từ ngôi nhà hai phòng ngủ đã hơn 20 năm tuổi, một nghệ sĩ đã cải tạo và mở rộng thành không gian sống ba tầng, bốn phòng ngủ. Công trình giữ lại kết cấu hiện hữu, đồng thời sử dụng sân trong, mái vòm và những khoảng mở để thích ứng với khí hậu nóng, khô.

Ngôi nhà có diện tích 293m² được thiết kế từ hai yêu cầu chính: mở rộng không gian sinh hoạt mà không phá bỏ công trình cũ, đồng thời cải thiện điều kiện sống trong khu dân cư tương đối đông đúc.

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Ngôi nhà ban đầu chỉ có hai phòng ngủ ở tầng trệt, được xây dựng hơn 20 năm trước. Sau cải tạo, công trình có ba tầng với bốn phòng ngủ, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của gia đình và dành thêm không gian sáng tạo cho gia chủ là một nghệ sĩ.

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Tại tầng trệt, phòng khách, bếp, phòng ăn cùng hai phòng ngủ được bố trí quanh khu vực trung tâm. Phòng ngủ của các con nằm ở tầng một, trong khi tầng hai dành cho không gian sinh hoạt và sáng tạo của chủ nhà.

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Điểm đáng chú ý là khu vực ăn uống được đặt dưới một khoảng thông tầng cao ba tầng, hình thành bằng cách mở một phần sàn cũ. Giải pháp này đưa ánh sáng tự nhiên vào sâu trong nhà quanh năm, đồng thời tạo luồng không khí hướng lên trên để thoát khí nóng từ các khu vực sinh hoạt vào mùa hè.

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Hệ cầu thang được chia thành nhiều đoạn ở những cao độ khác nhau, phù hợp với vị trí cầu thang cũ. Cách tổ chức này tạo nên những khoảng sân và sân thượng xen kẽ giữa các tầng, giúp mỗi phòng có không gian ngoài trời riêng.

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Các mái vòm cũng được sử dụng để thích ứng với điều kiện khí hậu. Tại một phòng ngủ, trần vòm cao giúp hạn chế hấp thụ nhiệt vào mùa hè, đồng thời đón nắng mùa đông mà vẫn duy trì sự riêng tư.

Đặc biệt, không gian sáng tạo của gia chủ có ba mặt kính, một hồ sen hướng ra sân trong và tường gạch thông gió. Từ đây, người sử dụng có thể tiếp cận hai sân thượng với những hướng nhìn khác nhau.

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Vật liệu được lựa chọn khá giản dị, gồm đá Kota, gạch, bê tông để lộ bề mặt và gỗ địa phương thu hồi từ một ngôi nhà cổ.

Hoàn thành năm 2024, công trình cho thấy cách mở rộng một ngôi nhà cũ mà vẫn tận dụng kết cấu sẵn có, đồng thời cải thiện ánh sáng, thông gió và tạo thêm những không gian sinh hoạt gắn với thiên nhiên.

Vrushaket Pawar + Architects (VP+A)
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