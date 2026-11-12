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Địa ốc

Điểm nhấn tạo sức hút của tháp văn phòng IFC Hanoi: Kiến trúc biểu tượng, quy mô vượt trội

P.V

Từ cảm hứng tà áo dài và ruộng bậc thang Việt Nam đến quy mô văn phòng hàng đầu khu vực Tây Hồ Tây, IFC Hanoi kết nối tinh thần bản địa với những chuẩn mực quốc tế trong một công trình giàu bản sắc. Không dừng lại ở dấu ấn về diện mạo, dự án còn hướng đến một hệ sinh thái làm việc tích hợp, nơi không gian văn phòng gắn kết cùng tiện ích và trải nghiệm doanh nghiệp.

Khi bản sắc Việt Nam được diễn giải bằng ngôn ngữ kiến trúc đương đại

Một công trình biểu tượng không chỉ gây ấn tượng bởi dáng hình trên đường chân trời, mà còn bởi câu chuyện văn hóa ẩn sau từng đường nét kiến trúc. Khi được chắt lọc và diễn giải bằng tư duy đương đại, những chất liệu bản địa có thể trở thành dấu ấn riêng giúp công trình hòa vào nhịp phát triển của đô thị mà vẫn giữ được bản sắc của riêng mình.

Tà áo dài với đường nét mềm mại, thanh thoát cùng ruộng bậc thang với cấu trúc phân tầng giàu nhịp điệu là hai nguồn cảm hứng chủ đạo trong thiết kế IFC Hanoi. Từ những hình ảnh đặc trưng của Việt Nam, Heerim Architects & Planners - đơn vị tư vấn kiến trúc Hàn Quốc giàu kinh nghiệm quốc tế, đã chắt lọc và chuyển hóa thành ngôn ngữ kiến trúc đương đại, tạo nên diện mạo riêng cho công trình. Qua đó, IFC Hanoi kết hợp hài hòa bản sắc địa phương với chuẩn mực quốc tế, vừa tạo dấu ấn nhận diện, vừa đáp ứng yêu cầu về công năng và chất lượng không gian.

IFC Hanoi nổi bật với kiến trúc hiện đại, góp phần định hình diện mạo đô thị mới tại Tây Hồ Tây.
IFC Hanoi nổi bật với kiến trúc hiện đại, góp phần định hình diện mạo đô thị mới tại Tây Hồ Tây.

Với tổng diện tích cho thuê (NLA) lên tới 59.700 m² - quy mô lớn nhất tại khu vực Tây Hồ Tây hiện nay, IFC Hanoi hướng đến nhu cầu của những doanh nghiệp cần không gian làm việc rộng, đồng bộ và có khả năng thích ứng với sự thay đổi trong quá trình vận hành. Nổi bật trong cấu trúc công trình là mặt sàn văn phòng không cột rộng tới 2.000 m2, tạo nên mặt bằng liền mạch và rộng mở. Thiết kế này cho phép doanh nghiệp linh hoạt bố trí từ văn phòng mở đến các khu chức năng chuyên biệt, phòng họp và khu vực cộng tác, đồng thời dễ dàng thích ứng khi quy mô nhân sự thay đổi.

Đồng hành trong quá trình xây dựng IFC Hanoi là Daewoo E&C với vai trò tổng thầu - đơn vị xây dựng Hàn Quốc tham gia phát triển nhiều dự án trọng điểm tại khu đô thị Starlake tại Hà Nội, và HanmiGlobal trong vai trò quản lý xây dựng. Với kinh nghiệm triển khai hơn 3.200 dự án tại 66 quốc gia và vùng lãnh thổ, HanmiGlobal góp phần kiểm soát tiến độ, hiệu quả và chất lượng thi công của công trình.

Không gian sảnh chính hiện đại, thông thoáng bên trong tòa nhà IFC Hanoi.
Không gian sảnh chính hiện đại, thông thoáng bên trong tòa nhà IFC Hanoi.

Không chỉ chú trọng quy mô và khả năng bố trí mặt bằng, IFC Hanoi còn tạo điểm nhấn ở chất lượng không gian làm việc với thiết kế trần cao 2,8 m - được coi là tiêu chuẩn mới đối với phân khúc văn phòng hạng A tại Hà Nội. Kết hợp cùng hệ mặt dựng kính toàn phần, thiết kế giúp tận dụng ánh sáng tự nhiên, mở rộng tầm nhìn ra cảnh quan bên ngoài, mang đến cảm giác thông thoáng và dễ chịu trong suốt quá trình làm việc. Bên cạnh đó, hệ giếng trời thông tầng tạo nên khoảng mở theo chiều đứng, phá vỡ cảm giác khép kín của những tầng không gian xếp chồng liên tiếp. Khoảng thông tầng mở ra những lớp không gian có chiều sâu, tạo điểm nhấn trong hành trình di chuyển và tăng tính kết nối về mặt thị giác giữa các khu vực.

Chính những khoảng mở này góp phần cân bằng cấu trúc văn phòng quy mô lớn, để trải nghiệm bên trong công trình không chỉ được định hình bởi diện tích sử dụng, mà còn bởi sự thông thoáng và gợi cảm hứng của không gian.

Giá trị nằm ở những chi tiết ít được nhìn thấy

Đằng sau trải nghiệm làm việc thuận tiện là hệ thống hạ tầng được tính toán để đáp ứng nhịp vận hành của một tòa nhà quy mô lớn. Tại IFC Hanoi, 19 thang máy thông minh tích hợp AI, vận hành với tốc độ 5 m/s, hỗ trợ tối ưu việc di chuyển trong tòa nhà. Về an toàn, tầng 15 được bố trí riêng làm khu vực thoát hiểm, thoát nạn. Trong khi đó, ba tầng hầm cung cấp chỗ đỗ ô tô, chỗ đỗ xe máy và trạm sạc xe điện (EV), đáp ứng nhu cầu của đội ngũ nhân sự, khách hàng và đối tác đến giao dịch.

Song song với hiệu quả vận hành, chất lượng môi trường làm việc tại IFC Hanoi cũng được chú trọng thông qua định hướng theo đuổi chứng nhận LEED Gold - hệ thống đánh giá công trình xanh quốc tế dựa trên các tiêu chí như hiệu quả sử dụng năng lượng, tiết kiệm nước, vật liệu và chất lượng môi trường. Định hướng này được thể hiện qua cách tổ chức không gian với hệ giếng trời thông tầng, các khu vực xanh ngoài trời tại tầng 1 và tầng 4, cùng khu làm việc chung (co-working space) kết hợp sảnh lounge hiện đại.

Sự kết hợp giữa ánh sáng tự nhiên, mảng xanh và những không gian dành cho làm việc, gặp gỡ giúp IFC Hanoi đáp ứng yêu cầu về công năng, hướng đến trải nghiệm làm việc linh hoạt và giàu tính kết nối.

Không gian làm việc và gặp gỡ hiện đại, kết nối cộng đồng doanh nghiệp trong môi trường tiện nghi, chuyên nghiệp và giàu cảm hứng.
Không gian làm việc và gặp gỡ hiện đại, kết nối cộng đồng doanh nghiệp trong môi trường tiện nghi, chuyên nghiệp và giàu cảm hứng.

Bên cạnh không gian làm việc, IFC Hanoi hướng đến mô hình tích hợp nhiều chức năng trong cùng một tổ hợp, thay vì một tòa nhà văn phòng đơn lẻ. Khách sạn 5 sao quốc tế Shilla Monogram Hanoi Westlake đã mở cửa đón khách từ ngày 23/10/2026, trong khi khối đế thương mại 4 tầng đang dần hình thành với các quán cà phê, nhà hàng và cửa hàng tiện lợi. Cùng với khu căn hộ dịch vụ La Résidence và lợi thế kết nối khu Ngoại Giao Đoàn, trung tâm thương mại Takashimaya và THISO Mall trong tương lai, mô hình này góp phần tạo nên hệ sinh thái lưu trú, làm việc và dịch vụ thuận tiện cho cộng đồng doanh nghiệp.

Trên đà vươn mình của Tây Hồ Tây thành trung tâm hành chính, ngoại giao và kinh tế mới của Thủ đô, IFC Hanoi hướng đến trở thành dấu ấn kiến trúc biểu tượng, hội tụ bản sắc Việt Nam và chuẩn mực quốc tế. Vượt lên giá trị của một tòa tháp văn phòng, công trình góp phần định hình diện mạo đô thị hiện đại, khẳng định tầm vóc và khát vọng thịnh vượng của một trung tâm mới tại Hà Nội.

Để tìm hiểu thêm về dự án hoặc nhu cầu thuê mặt bằng, vui lòng liên hệ:

Email: contact@ifchanoi.com

Hotline: 0865 363 232

Website: https://ifchanoi.com/vi/

#IFC Hanoi #tháp văn phòng

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