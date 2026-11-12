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Địa ốc

Phân khu Izumi Gardenia giới thiệu 'mùa hoa mới' tiếp nối giá trị thực

P.V

Tiếp nối những giá trị sống đã thành hình tại đô thị tích hợp Izumi City, phân khu Izumi Gardenia đón “mùa hoa mới” - khu compound với 142 căn thấp tầng chọn lọc, mở ra cơ hội sở hữu không gian phố vườn riêng tư, nơi mỗi tổ ấm được vun đắp từ những giá trị thực.

Trên hành trình kiến tạo đô thị tích hợp Izumi City, những tổ ấm đầu tiên tại Izumi Gardenia (trong giai đoạn 1) đã hiện hữu, góp phần định hình không gian sống phố vườn giàu cảm xúc. Tiếp nối dấu ấn ấy, giai đoạn 2 với 142 sản phẩm thấp tầng chính thức ra mắt, mở ra “mùa hoa mới” cùng cơ hội sở hữu nhà phố vừa tầm và tiềm năng tích sản trong bối cảnh hạ tầng khu vực ngày càng hoàn thiện. Tại đây, giá trị an cư và đầu tư được chắt lọc từ những điều “vừa đủ”: môi trường sống hài hòa, phương án tài chính dễ tiếp cận và vị trí đón đầu nhịp phát triển kinh tế vùng.

Izumi Gardenia: Hạnh phúc nở hoa từ những điều “vừa đủ”

Mang sắc trắng ngà, hương thơm dịu nhẹ cùng tán lá xanh quanh năm, hoa bạch thiên hương trở thành nguồn cảm hứng cho triết lý “Vườn trong phố, Nhà an yên”. Theo đó, nghệ thuật sống vừa đủ (the Art of Enough) được chắt lọc thành năm giá trị: đủ xanh, đủ tinh tế, đủ thư thái, đủ riêng tư và đủ kết nối. Không cần những đặc quyền phô trương, sự đủ đầy đến từ một môi trường sống hài hòa, nơi mỗi thành viên đều tìm thấy khoảng trời phù hợp cho riêng mình.

Phân khu Izumi Gardenia giới thiệu 'mùa hoa mới' tiếp nối giá trị thực ảnh 1

142 sản phẩm thấp tầng mở ra không gian sống phố vườn riêng tư.

Đợt sản phẩm này gồm 68 nhà liên kế, 62 biệt thự song lập và 12 nhà liên kế mặt phố. Cơ cấu sản phẩm được lựa chọn để đáp ứng nhiều nhu cầu, từ gia đình trẻ mong muốn nâng cấp chốn ở, gia đình đa thế hệ cần không gian rộng rãi đến những khách hàng tìm kiếm tài sản tích lũy lâu dài.

Điểm nhấn là vị thế “riêng tư trong riêng tư”. Nằm trong tổng thể Izumi Gardenia, cụm nhà thấp tầng được tổ chức thành một khu vực yên tĩnh, tách biệt tương đối với nhịp sinh hoạt bên ngoài nhưng vẫn kết nối hệ tiện ích toàn đô thị. Nhờ đó, cư dân tận hưởng sự kín đáo của tổ ấm mà không tách khỏi đời sống cộng đồng.

Phân khu Izumi Gardenia giới thiệu 'mùa hoa mới' tiếp nối giá trị thực ảnh 2

Vườn Nhật tại phân khu Izumi Gardenia.

Tinh thần vị nhân sinh tiếp tục được thể hiện trong từng chi tiết quy hoạch. Đường nội khu thông thoáng, các khoảng mở ưu tiên ánh sáng tự nhiên, gió trời và tầm nhìn xanh. Cảnh quan lấy cảm hứng từ trường phái ấn tượng, với cách sắp đặt cây xanh, đường dạo và những khoảng nghỉ tạo nên sự chuyển biến sinh động của ánh sáng, màu sắc theo từng thời điểm. Ngôn ngữ thiết kế hiện đại, giản dị và gần gũi thiên nhiên giúp không gian phố vườn giữ được vẻ thanh lịch mà vẫn phù hợp với sinh hoạt thường ngày. Đáng chú ý, hệ tiện ích nội khu gồm clubhouse, sân chơi thể thao đa năng và nhiều công viên xanh đã hiện hữu, tạo nền tảng trải nghiệm thực tế cho người mua nhà ở phân khu Izumi Gardenia giai đoạn 2.

Nhà phố vừa tầm sở hữu chỉ từ 5,9 tỷ

Bên cạnh lợi thế về môi trường sống, Izumi Gardenia còn được nâng đỡ bởi uy tín của Nam Long cùng hai đối tác Nhật Bản, tiến độ hiện hữu và nền tảng pháp lý của giai đoạn 1 đã bàn giao. Đây là những yếu tố đáng cân nhắc với khách mua ở thực, đồng thời mang lại cơ sở để nhà đầu tư đánh giá tiềm năng tích lũy tài sản dài hạn.

Phân khu Izumi Gardenia giới thiệu 'mùa hoa mới' tiếp nối giá trị thực ảnh 3

Izumi Gardenia giai đoạn 1 đã bàn giao và đón cư dân về sinh sống.

Với giá chỉ từ 5,9 tỷ đồng cùng phương án thanh toán chia nhỏ dòng tiền, chỉ 1% mỗi tháng kéo dài trong 32 tháng, Izumi Gardenia mở thêm cơ hội hiện thực hóa giấc mơ sở hữu nhà phố, nâng cấp không gian sống. Tiến độ thanh toán nhẹ nhàng giúp người mua chủ động dòng tiền, có thêm thời gian tích lũy cho kế hoạch an cư lâu dài.

Đáng chú ý, phân khu tọa lạc tại vị trí giao thoa của hai đại lộ Nguyễn Hữu Cảnh và Nam Cao - những trục giao thông quan trọng trong quy hoạch khu vực. Khi hoàn thiện, các tuyến đường này sẽ đấu nối với cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, Quốc lộ 51, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, góp phần rút ngắn thời gian di chuyển từ Izumi City đến các trung tâm kinh tế trọng điểm và sân bay quốc tế Long Thành. Sự đồng bộ của mạng lưới giao thông được kỳ vọng mở rộng dư địa phát triển đô thị, đồng thời gia tăng sức hấp dẫn cho bất động sản tại khu vực đón đầu làn sóng dịch chuyển dân cư và kinh tế.

Phân khu Izumi Gardenia giới thiệu 'mùa hoa mới' tiếp nối giá trị thực ảnh 4

Izumi City đón đầu tiềm năng phát triển từ mạng lưới hạ tầng giao thông khu vực. Ảnh cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây (Phước Tuấn)

Giữa nhịp kinh tế đô thị sôi động, Izumi Gardenia chọn chinh phục thị trường bằng những giá trị vừa đủ: đủ xanh để thư thái, đủ riêng tư để an yên, đủ kết nối để sẻ chia và vừa tầm để sở hữu. Trên nền tảng những tổ ấm đã hiện hữu, “mùa hoa mới” nối dài hành trình vun đắp tình thân, để hạnh phúc tiếp tục nở rộ theo năm tháng.

Xem thêm thông tin về Izumi City tại: www.izumicity.vn

#Izumi Gardenia #Izumi City

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