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'Săn' đất đón sân bay, giá nhiều nơi bị đẩy cao

Ninh Phan

TPO - Kỳ vọng hạ tầng phát triển, kéo theo hoạt động logistics, thương mại và dịch vụ... khiến giá đất tại nhiều khu vực quanh sân bay quốc tế Gia Bình (Bắc Ninh) cùng tuyến đường kết nối trực tiếp với Thủ đô Hà Nội bị đẩy lên cao.

Săn đất đón sân bay, giá nhiều nơi tăng

Theo khảo sát của phóng viên, so với hai năm trước, giá đất tại một số khu vực gần sân bay quốc tế Gia Bình (Bắc Ninh) đã tăng khoảng 60-70%. Tuy nhiên, sau giai đoạn tăng nóng, thị trường có dấu hiệu điều chỉnh, mức giá hiện chỉ cao hơn khoảng 27% so với một năm trước.

Tại xã Gia Bình, nhiều lô đất được rao bán với giá hàng tỷ đồng. Đơn cử, một lô góc hai mặt tiền, diện tích 99m² tại Phú Dư, được giới thiệu nằm gần cửa chính sân bay Gia Bình và ga tàu tốc độ cao, có giá hơn 4 tỷ đồng, tương đương trên 40 triệu đồng/m².

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Thông tin rao bán đất đón sân bay Gia Bình (bài trái). Hiện giá đất tại một số khu vực gần sân bay đã tăng khoảng 60-70% so với 2 năm trước, khi dự án khởi công (ảnh phải.

Theo môi giới tên Nguyễn Thảo, chuyên giao dịch nhà đất tại khu vực Gia Bình, bất động sản nơi đây được nhiều nhà đầu tư quan tâm nhờ kỳ vọng hưởng lợi từ hạ tầng. Cuối năm 2024, khi xuất hiện thông tin triển khai sân bay và tuyến đường kết nối, nhiều nhà đầu tư từ Hà Nội, TP Bắc Ninh đã tìm đến khảo sát, săn đất.

Đất tái định cư tại Gia Bình cũng được chào bán sôi động. Một lô diện tích 90m² đang được rao giá khoảng 3 tỷ đồng, tương đương hơn 33 triệu đồng/m².

Không chỉ tại Bắc Ninh, giá đất ở các xã Thuận An, Phù Đổng, Thư Lâm, Đông Anh (Hà Nội) - khu vực có tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình đi qua cũng tăng khoảng 20-30% so với 2 năm trước.

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Giá đất tại các xã Thuận An, Phù Đổng, Thư Lâm, Đông Anh (Hà Nội) - khu vực có tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình đi qua cũng bật tăng. Ảnh: Phùng Linh.

Tại xã Thư Lâm, một lô đất diện tích 120m² gần tuyến đường kết nối sân bay được rao bán hơn 8 tỷ đồng, tương đương gần 70 triệu đồng/m². Một lô đất khác nằm trên trục đường hướng về sân bay, diện tích 104,4m², được chào giá 10,44 tỷ đồng, tương đương 100 triệu đồng/m².

Tương tự, tại một số khu vực trung tâm xã Phù Đổng, gần chợ và các tuyến đường lớn, giá chào bán đã vượt 100 triệu đồng/m²...

Cơ hội đi cùng rủi ro

Đầu tư đất đai theo thông tin quy hoạch sân bay, đường giao thông và các dự án hạ tầng không phải câu chuyện mới. Thông thường, giới đầu cơ tìm cách đón đầu quy hoạch, mua gom đất tại khu vực dự kiến được hưởng lợi để chờ tăng giá khi hạ tầng hình thành. Tuy nhiên, chiến lược này cũng tiềm ẩn không ít rủi ro nếu nhà đầu tư chạy theo thông tin chưa được kiểm chứng.

TS Trần Xuân Lượng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế và Bất động sản Việt Nam (VIREED) khuyến cáo, nhà đầu tư phải cập nhật thông tin từ chính quyền địa phương về tiến độ xây dựng sân bay, tuyến đường kết nối, hay các dự án đô thị. Tránh mua đất theo tin đồn hoặc những khu vực chưa được phê duyệt quy hoạch.

Bên cạnh đó, nhà đầu tư không chạy theo tâm lý đám đông, luôn giữ sự bình tĩnh để tìm hiểu và kiểm chứng kỹ lưỡng thông tin từ các nguồn chính thống trước khi quyết định “xuống tiền”.

Người mua cũng cần xác định rõ nhu cầu thực sự của mình là để ở, kinh doanh dài hạn hay chỉ nhằm mục đích "lướt sóng" ngắn hạn; nếu không phải nhà đầu tư chuyên nghiệp, nên tập trung vào giá trị sử dụng thực và tiềm năng khai thác bền vững.

"Sự thận trọng với việc sử dụng đòn bẩy tài chính là vô cùng cần thiết, cần tránh vay vốn quá khả năng chi trả để đề phòng rủi ro khi thị trường đảo chiều", ông Lượng khuyến cáo.

Ông Nguyễn Anh Quê, Ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, cho rằng sân bay Gia Bình được định hướng phát triển theo mô hình đô thị kết hợp sân bay, khác với tính chất của nhiều cảng hàng không truyền thống trước đây.

Theo ông Quê, kỳ vọng hình thành các đại đô thị đồng bộ, hiện đại xung quanh sân bay có thể tạo động lực phát triển kinh tế và bất động sản. Tuy nhiên, những thông tin về quy hoạch cũng dễ khiến giá đất bị đẩy lên quá cao, sau đó điều chỉnh khi thị trường hạ nhiệt.

Đặc biệt, các khu đất nằm ở rìa dự án hoặc thuộc những khu dân cư quy mô nhỏ có thể đối mặt với nguy cơ thu hồi, giải phóng mặt bằng khi triển khai các dự án đô thị và hạ tầng.

"Nhà đầu tư cần tìm hiểu kỹ quy hoạch chi tiết, ranh giới dự án và tính pháp lý của từng thửa đất, thay vì chỉ căn cứ vào khoảng cách gần sân bay hay tuyến đường kết nối để quyết định xuống tiền", ông Quê khuyến cáo.

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#Sân bay Gia Bình #khu đô thị sân bay #đất tái định cư #giá đất #thổi giá

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