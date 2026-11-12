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Địa ốc

Hưng Yên đón sóng đầu tư, kinh tế bứt phá top đầu cả nước tạo lực cầu thực cho bất động sản

P.V

Với GRDP 9 tháng đầu năm 2026 ước tăng 11,22%, Hưng Yên đứng thứ 7 cả nước về tốc độ tăng trưởng. Công nghiệp mở rộng, doanh nghiệp và lao động tăng nhanh đang thúc đẩy thị trường bất động sản Hưng Yên bước vào chu kỳ mới, dịch chuyển từ tích lũy đất nền sang tìm kiếm không gian sống đồng bộ tiện ích và có tiềm năng kinh doanh hiện hữu.

Tăng trưởng công nghiệp và hạ tầng liên vùng thúc đẩy nhu cầu an cư

Kinh tế Hưng Yên đang bước vào chu kỳ tăng tốc mạnh mẽ. Chín tháng đầu năm 2026, GRDP của tỉnh ước tăng 11,22%, nằm trong top 7 địa phương tăng trưởng nhanh nhất cả nước. Đóng vai trò hạt nhân, khu vực công nghiệp và xây dựng bứt phá với mức tăng 14,84%, trong khi dịch vụ giữ vững đà tăng 9,14%.

Trong khi đó, các khu công nghiệp tại Hưng Yên thu hút khoảng 2,4 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong 10 tháng đầu năm, vượt 60% kế hoạch năm.

Sự vươn mình của kinh tế đi đôi với định hướng chiến lược là nâng cấp Hưng Yên trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước 2030, với vị thế trung tâm của cả vùng Thủ đô và đồng bằng sông Hồng. Mục tiêu này đòi hỏi Hưng Yên phải phát triển những không gian đô thị văn minh, hiện đại, nơi các tổ hợp giáo dục, thể thao và giải trí chất lượng cao cùng hiện diện, đáp ứng nhu cầu sống ngày càng cao của người dân.

Đặc biệt, để những chuyển động kinh tế chuyển hóa thành sự phát triển đô thị thực chất, hạ tầng giao thông giữ vai trò quyết định. Từ những cây cầu vượt sông Hồng như Mễ Sở, Ngọc Hồi đến các tuyến vành đai 3,5 và vành đai 4 kết nối trực tiếp với Thủ đô, mạng lưới giao thông liên vùng của Hưng Yên đang hoàn thiện rõ nét từng ngày.

Nhờ những trục đường liên vùng này, thời gian di chuyển từ các trung tâm đô thị mới của Hưng Yên đến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng chỉ còn khoảng 25 phút, kết nối tới Vinhomes Ocean Park 1, 2, 3 chỉ khoảng 35 phút và vào trung tâm Hà Nội trong vòng một giờ đồng hồ.

Khi kinh tế phát triển, kết hợp cùng khoảng cách địa lý được rút ngắn, rào cản tâm lý về vùng ven dần biến mất. Người đi làm, các gia đình trẻ và giới chuyên gia bắt đầu mở rộng bán kính tìm kiếm chốn an cư và lạc nghiệp. Họ sẵn sàng rời xa lõi đô thị cũ để chọn những không gian sống thoáng đãng, đồng bộ tiện ích, có hạ tầng kết nối thông suốt và cơ hội việc làm rộng mở.

Hạ tầng công nghiệp và giao thông liên vùng phát triển mạnh mẽ tạo lực đẩy cho đô thị Hưng Yên. (Ảnh minh họa)
Hạ tầng công nghiệp và giao thông liên vùng phát triển mạnh mẽ tạo lực đẩy cho đô thị Hưng Yên. (Ảnh minh họa)

Việc làm tạo dòng người, nuôi dưỡng sức sống thương mại, mở đường cho bất động sản

Quy luật phát triển của thị trường bất động sản chỉ ra rằng ở đâu có bệ đỡ việc làm vững chắc, ở đó người lao động sẽ tìm về định cư.. Khi cộng đồng cư dân đủ lớn, sức sống thương mại dịch vụ sẽ tự khắc được nuôi dưỡng và thắp sáng bền bỉ mỗi ngày. Theo thống kê của tỉnh Hưng Yên, chỉ trong 9 tháng của năm 2026, toàn tỉnh đã có 4.030 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký hơn 44.606 tỷ đồng, tạo việc làm dự kiến cho trên 32.000 lao động.

Hàng vạn lao động, kỹ sư và chuyên gia dịch chuyển về địa phương làm việc sẽ kéo theo nhu cầu an cư với môi trường sống hoàn chỉnh. Cũng chính dòng người này sẽ tạo xung lực trực tiếp cho sức mua tiêu dùng cũng như thị trường bất động sản.

Điều này lý giải vì sao 9 tháng của năm 2026, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng của Hưng Yên đạt hơn 223.000 tỷ đồng, tăng 17,5% so với cùng kỳ.

Sức mua tăng trưởng hai con số phản ánh rõ nét nhu cầu và mức sống của người dân đang tăng lên. Đi cùng là nhu cầu về những không gian an cư, giao thương được quy hoạch văn minh, đồng bộ và có sẵn nguồn khách hàng ổn định để kinh doanh bền vững.

Phố Hiến Heritage Collection là bộ sưu tập nhà phố thương mại tại dự án Happy Home Phố Hiến.
Phố Hiến Heritage Collection là bộ sưu tập nhà phố thương mại tại dự án Happy Home Phố Hiến.

Tại tâm điểm phát triển mới của Hưng Yên, lời giải cho bài toán này xuất hiện cùng Happy Home Phố Hiến - khu đô thị quy mô hơn 31 ha được quy hoạch và phát triển bài bản theo tiêu chuẩn Vinhomes. Dự án sở hữu 25 tòa chung cư, dự kiến quy tụ cộng đồng hơn 10.000 cư dân sinh sống tập trung. Đây chính là thị trường tại chỗ khổng lồ, đều đặn tạo ra sức mua suốt 365 ngày/năm.

Tọa lạc tại vị trí nhộn nhịp nhất của khu đô thị, Phố Hiến Heritage Collection là bộ sưu tập giới hạn 303 căn nhà phố thương mại lấy cảm hứng từ tinh thần giao thương của thương cảng Phố Hiến lừng lẫy khi xưa. Nhờ thiết kế thông minh với tầng trệt dành trọn cho kinh doanh hoặc cho thuê, còn các tầng trên là không gian sống riêng tư, thoáng đãng, Phố Hiến Heritage Collection mang tới dòng sản phẩm vừa giữ trọn công năng của một chốn an cư, vừa là tài sản đầu tư chắc chắn khi dòng tiền sinh lời bền vững.

Đặc biệt, khi được đặt trong hệ sinh thái gần 30 tiện ích “all-in-one” đồng bộ từ trường học, y tế đến công viên cảnh quan của khu đô thị, Phố Hiến Heritage Collection lấp đầy khoảng trống của thị trường nhà phố trong khu vực. Nơi đây không chỉ nối dài nhịp đập phồn hoa giữa lòng quần thể đô thị vạn dân, mà còn trao tay gia chủ tương lai một tài sản tích lũy an toàn, gia tăng giá trị theo từng bước chuyển mình của kinh tế và đô thị Hưng Yên.

#kinh tế Hưng Yên #bất động sản Hưng Yên

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